1ºCan inicia en Fuerteventura la ronda de contactos para la Mesa de Unidad Los municipalistas se reúnen con seis partidos nacionalistas de la isla: Asamblea Majorera, Asambleas Municipales de Fuerteventura, Alternativa por Antigua, Unidos por Betancuria, Juntos por Pájara e independientes de La Oliva

Municipalistas Primero Canarias inició este sábado en Fuerteventura su ronda de contactos para la constitución de la Mesa de Unidad Canaria, su propuesta de unidad de todas las formaciones políticas de base canaria de cara a las próximas elecciones generales, explica en un comunicado de prensa.

Teodoro Sosa, Vanesa Martín, Samuel Henríquez y el presidente de la organización, Óscar Hernández, se reunieron en Caleta de Fuste con representantes de Asamblea Majorera, Asambleas Municipales de Fuerteventura, Alternativa Local por Antigua, Unidos por Betancuria, Juntos por Pájara e independientes de La Oliva con el objetivo de invitarles a participar en el futuro proyecto de unidad de acción política canaria en Madrid y realizar aportaciones al manifiesto político para la defensa de los intereses de Canarias en el Congreso y el Senado.

Las reuniones se celebraron por separado con Mario Cabrera y Natalia Évora, de Asamblea Majorera; Juan Nicolás Cabrera, Sergio Lloret, Pedro Armas y Juan Cabrera, de Asambleas Municipales de Fuerteventura; Matías Peña y Samuel Torres, de Alternativa Local por Antigua; Enrique Cerdeña y Marcelino Cerdeña, de Unidos por Betancuria; Rafael Perdomo y Luis Pérez, de Juntos por Pájara, y Marcelino Umpiérrez, exconcejal independiente en La Oliva.

Por problemas de agenda de sus representantes, pese al interés mostrado, los encuentros con otros grupos independientes y con formaciones como Fuerteventura Avanza y Fuerteventura En Marcha fueron pospuestos para otra ocasión.

El objetivo de Primero Canarias, en una segunda fase, será sentar en la misma mesa a todas las sensibilidades nacionalistas de Fuerteventura, cuestión a la que quedaron emplazadas todas las partes tras la predisposición favorable expresada de forma unánime por sus respectivos portavoces.

Como punto de partida de las conversaciones, los municipalistas proponen un manifiesto para la unidad de acción de las fuerzas políticas de base canaria en Madrid. El documento plantea que en el actual escenario político que se está viviendo en España resulta imprescindible articular una candidatura unificada, plural y transversal capaz de reunir a organizaciones de distintas islas y diferentes sensibilidades políticas con el fin de defender los intereses de Canarias en las Cortes Generales.

Los contactos para la constitución de la Mesa de Unidad Canaria tendrán continuidad en los primeros días del mes de diciembre en la isla de Lanzarote.