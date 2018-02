«‘Eukaryota’ habla directamente al subconsciente»

R. Esta serie despierta la empatía con la que deberíamos relacionarnos con la naturaleza. No hace falta ser animalista, vegano o ecologista para disponer de una escala de valores o ética correcta en torno al calentamiento global del planeta, la deforestación, la extinción animal o las atrocidades que se cometen en nombre de la humanidad. Esta serie le habla directamente al subconsciente, esa parte de nuestra psique que está repleta de información y que en buena parte define nuestros actos y pensamientos, es un susurro, un anhelo del cambio que ha de venir. Convierto los cuerpos de los que más amo (mi familia) en plantas, corales, piedra... buscando que la escena se presente a modo de un ecosistema vivo, con una particular simbiosis estética capaz de apelar a nuestra empatía.

«Con mis creaciones siempre cuestiono lo establecido, es algo que no puedo evitar, siempre dudo de todo»

P. ¿Por cierto, el título tiene alguna explicación razonable vinculada al concepto de su propuesta o no es así?

R. Sí, de hecho las Eukaryotas son un tipo de células vinculadas al origen de la vida, son el germen a partir del cual se desarrollaron los cuatro reinos: animales, plantas, hongos y protistas. El éxito de estas células eucariotas posibilitó que la evolución desembocara en la gran variedad de especies que existe en la actualidad. En mi opinión, esto demuestra que la vida forma parte de un todo y nuestra existencia en cierto modo se la debemos a ella.

P. Con respecto a sus anteriores series, en qué medida Eukaryota contribuye a profundizar en ese interés suyo por «derribar lo social incorporado», como postula Dalia de la Rosa en el texto del catálogo.

R. En mis propuestas indago en las relaciones que se establecen entorno a cuestiones que me preocupan como el cuerpo, el espacio que ocupamos en el mundo o, en este caso, nuestro lugar en la naturaleza. Este interés proviene de mi infancia y del tipo de educación que tuve, ya que pasé mis primeros diez años de vida viajando por el mundo y teniendo que adaptarme a diferentes culturas, lo cual me ha hecho comprender que lo social es algo adquirido. En mi trabajo artístico me encuentro en la tesitura de cuestionar lo establecido, es algo que no puedo evitar, siempre dudo de todo.

P. ¿Coincide con su apreciación de que su pintura se emparenta más con un discurso más vinculado a la conducta que a la cultura?

R. En cierto modo, sí. El discurso de esta exposición trata de poner en relieve un movimiento global que podríamos denominar conducta y que gira en torno a la sensibilización creciente con el medio ambiente, que está por encima de connotaciones culturales específicas de cada región o país en concreto.

P. ¿Podría afirmarse que su obra es una expectativa sobre la naturaleza esculpida por la memoria?

R. Prefiero verla como la esperanza, el deseo de que seamos todos conscientes y podamos realmente hacer un cambio en la relación que tenemos con la naturaleza y el medio ambiente.

P. ¿Se ha convertido el arte en un espectáculo con la globalización neoliberal del postcapitalismo?

R. Hoy en día ¿qué no es espectáculo? Mediante los canales de comunicación y las redes sociales la vida misma se ha convertido en algo público. Si algo tenemos claro es que el arte sin espectadores no sería arte y siempre ha sido reflejo de su tiempo.

P. ¿Puede explicarnos su predilección por la acuarela como recurso expresivo?

R. Es la técnica con la que aprendí a pintar y con la que me siento más cómoda. Su inmediatez me obliga a pensar donde quiero llegar y cómo quiero hacerlo. Se adapta con facilidad a mis intenciones expresivas. En otras ocasiones la he utilizado con rotundidad, colores fuertes y llenando todo el espacio. En esta ocasión me he permitido ser sutil y expresar con levedad mis pensamientos.