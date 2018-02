Martín Caparrós: «El periodismo que merece la pena nos pone en la piel del otro»

P.- Para hacer Nómadas viajó con una familia trashumante. Después de haber recorrido todo el mundo, ¿le sorprendió especialmente algo de esta experiencia?

R. Viven vidas muy distintas en muchos aspectos a todo lo que estamos acostumbrados a considerar normal. Lo cual, de algún modo, te hace poner en cuestión lo que piensas como normal. Desde que los chicos empiecen a trabajar desde muy chiquitos, que no vayan a la escuela, las niñas se casan pronto, a veces un hombre tiene varias mujeres, y no hay esta separación clara entre el trabajo y el ocio. Uno no va al trabajo. Se vive en unidades familiares. Estos grupos se desplazan en familias ampliadas de 20 o 30 personas, que van caminando juntos por el mundo. Tienen formas muy distintas de las nuestras y eso te hace pensar en nuestras formas. Por qué estamos tan acostumbrados a considerar que las maneras de vivir inventadas por nuestra cultura son las únicas o prescriptivas, las que deberían extenderse a todo el mundo. Eso me pareció lo más interesante. Estamos muy acostumbrados a vivir a nuestra manera, no salimos nunca de esas ideas. La enorme mayoría de las personas no se enfrenta nunca con gente que vive de una manera muy distinta. Eso es un caldo de cultivo para todo tipo de intolerancias, de patrioterismos, de racismo y de exclusión: la creencia de que solo nuestra forma es la que vale.

P.- Usted y Samuel Aranda colaboran con The New York Times. ¿Cree es que es la meca del periodismo?

R. Nos gusta mitificar y siempre el jardín del vecino es más verde que el nuestro. El New York Times tiene muchas cosas muy atractivas y también otras incómodas, como en cualquier medio o en cualquier trabajo. Ahora escribo regularmente cada 15 días para ellos unas columnas de opinión y de vez en cuando algún trabajo que necesita más cocina, Samuel tiene una relación más directamente periodística. Es un buen medio, pero me parece que hay cosas espléndidas que se publican en otros lugares y no hay que mitificar los medios. Sobre todo estos grandes medios, que son cada vez más cajones de sastre donde conviven desastres absolutos con cosas que tienen cajones.

P.- Usted dijo en uno de sus artículos que el mejor periodismo parte de la premisa de intentar colocar al lector en la piel del otro. ¿Cree haberlo conseguido con algún trabajo? ¿Se ha sentido cerca de su objetivo?

R. Eso no lo puedo decir yo. Lo intento, efectivamente, porque creo que vivimos encerrados en nuestro pequeño mundo. Los trabajos que creo que merecen la pena tratan de abrir la mirada, mostrar que hay otros y sugerir a los lectores que vuelvan a pensar su propio mundo en función de esa diversidad. Ojalá lo haya conseguido alguna vez. Muchas veces trabajé para intentarlo. Mi último libro de no ficción, que es El hambre, es un intento de mostrar cómo vive alguna de esa gente de los que consideramos más ajenos. Gente que pasa hambre, que nos parece lo más distante porque, por suerte, no nos sucede y lo desechamos por distante. Uno de los intentos principales de ese libro es mostrar cómo es una vida cuando no sabe si va a comer mañana y tratar de ponerse, aunque sea brevemente, en la piel de esa persona.

P.- A colación de lo que cuenta, que cada vez somos más ajenos a lo distinto, ¿cree que el periodismo está alejándose de la sociedad?

R. Ese sería un gran elogio para la sociedad. Pensar que el periodismo es malo pero la sociedad es buena. El periodismo obviamente, como casi todo, es un buen reflejo de la sociedad en la que vivimos. Si tenemos este periodismo es porque tenemos esta sociedad. De hecho, creo que uno de los grandes problemas del periodismo contemporáneo es que se adapta cada vez más a las sociedades en las que vivimos y con mecanismos muy precisos. Cuando miras cuáles son los artículos más leídos de los periódicos, o sea, los que la sociedad que consume está demandando, es que quieres matar. Piensas, ¿para qué coño hacemos los esfuerzos que hacemos? Porque son artículos frívolos, tontos e inútiles. Entonces, en esos casos, me alegro mucho de que el periodismo se separe de nuestras sociedades y trate de hacer algo mejor que lo que estas sociedades le piden. Desde hace años vengo diciendo que, cada vez más, hay que hacer periodismo contra el público. Ahora que el periodismo escrito entró en la lógica del rating y es capaz de chequear segundo a segundo qué se lee y qué no se lee, cada vez se cae más en la tentación de ofrecer al público lo que el público le pide que son estas cosas frívolas e idiotas. La actitud que me interesa es la de trabajar contra esa demanda.

P.- Usted es un extranjero en Cataluña y observa su país con el Atlántico de por medio. ¿Le ayuda la distancia a analizar mejor las cosas? ¿O prefiere zambullirse en la realidad para mostrarla?

R. En realidad creo más en la distancia mental que en la geográfica. Uno siempre tiene que buscar una distancia mental respecto a lo que quiere contar y lo que quiere entender, pero esa distancia no necesariamente tiene que ser geográfica. Escribí muchos años en la Argentina sobre la Argentina y lo que quería era separarme de los árboles para poder entender dónde estaba el bosque y ver cómo estaba hecho. En eso consiste el trabajo de alguien que quiere entender un determinado fenómeno. Mezclarse con él, meterse allí dentro y después dar el paso atrás y ver qué se ve desde esa distancia, pero también es necesario empaparse, si no, no tienes ni idea de qué estás hablando.

P.- ¿Y se puede entender lo que está pasando en Cataluña?

R. ¡Buf! ¡Qué sé yo! Escribí varios artículos en el Times sobre eso y el primero -publicado antes del referéndum y que se titulaba El viejo truco de la patria- trataba de contar cómo dos sectores de centroderecha, que estaban gobernando uno en Cataluña y otro en España, en una situación en la que habían hecho recortes sociales importantes y medidas antipopulares, descubrieron que, si sacaban a flamear las banderas de sus respectivas patrias, mucha gente iba a olvidar esas medidas antipopulares porque se iban a unir detrás de las banderas. Es lo que pasó. El gobierno de Convergència hizo unos recortes brutales en sanidad, en educación, en muchas cosas y, cuando se les venía todo abajo, apareció el nacionalismo independentista para salvarlos. El gobierno del Partido Popular hizo tres cuartos de lo mismo. Entonces, en principio, me parece que fue esa doble conveniencia de esos partidos de centroderecha que se vieron amenazados y sacaron a relucir las banderas. Solo que creo que supusieron que iban a mantener un descontrol controlado, que iban a llegar hasta cierto punto pero que no se iban a pegar con las banderas en la cabeza. Y fue en agosto o septiembre cuando descubrieron, con cierta sorpresa y mucha preocupación, que se les había ido de las manos. Empezaron a intervenir otros sectores que se subieron a estos carros en movimiento y todo se descontroló. Ahora están tratando de ver cómo vuelven las cosas a su cauce, que es lo que en Argentina llamamos: ¡agarrame que lo mato! Esto es que, en medio de una riña, hay un tipo que no va a pegar a nadie, pero espera que lo agarren. Ese es el cauce normal de la situación. Se van a enojar conmigo por decir esto, pero están tratando de volver al agarrame que lo mato.