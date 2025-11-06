Programa del Winter Pride 2025: conciertos, fiestas y Pride Walk en Maspalomas

Del 10 al 16 de noviembre, Winter Pride 2025 en Maspalomas ofrece conciertos, caminata multitudinaria, pool parties y mucho más

El Winter Pride de Maspalomas, que este año cumple su undécima edición, se desarrollará del 10 al 16 de noviembre, y espera atraer a unas 40.000 personas llegadas desde todos los rincones del mundo.

La programación abarca desde fiestas y actuaciones en vivo hasta excursiones, actividades deportivas y el emblemático desfile del sábado, la Pride Walk, que transcurrirá por la Avenida de Tirajana desde el hotel Abora Catarina al Yumbo.

Este encuentro invernal del Orgullo grancanario convocará a más de 40 artistas que se distribuirán en un sinfín de actos, la mayoría con entrada libre, que se organizarán entre el centro comercial Yumbo, en Playa del Inglés, cuya plaza central seguirá siendo la sede principal del Pride, y diferentes hoteles, anfitriones de algunas fiestas que sí requerirán entradas.

Destacan, entre los artistas de la programación, algunos de referencia mundial como los Vengaboys, Kate Ryan o East 17, además de una gran presencia del talento local, como son Cristina Ramos o Rocío Ruano, entre otros.

Sábado, 8 de noviembre

11:00-21:00h. Wedding Pride Day en el Hotel Seven. Primera feria de bodas boutique LGTBI+ de Gran Canaria llega a Maspalomas

Lunes, 10 de noviembre

12:00-21:00h. BBQ Opening Pool Party (Hotel AxelBeach): Inauguración oficial de Winter Pride en el Hotel Axel Beach: Disfruta de la piscina, cócteles, tumbonas, zonas de descanso y una barbacoa gratuita. Mayores de 18 años.

20:00-02:00h. Monday Live Show. Gala de apertura en el escenario principal Yumbo. La noche cuenta con actuaciones de los Drags más espectaculares de las Islas Canarias y actuaciones en directo de Ken Lambert, Sparkles Show Bar y Vibrart. Espectáculo de apertura de Aragüimé con muchas plumas y brillos. Presentado por Rocio Ruano y Tamito. DJ Sets de Trojan y PK80.

Martes, 11 de noviembre

12:00-18:00h. Wine, Tapas & Music Experience (Bodega Los Lirios). Visita a una hermosa bodega en las montañas con actividades, música, comida y vino. Evento organizado por Can Canaria.

14:30-18:00h. Carnaval Heroes After Party en Yumbo. El legendario encuentro playero del Carnaval Alemán con un cartel de artistas alemanes, holandeses, británicos y canarios Zeitflug, Damiano Maiolini, Timo Schniering, Amrick Channa, Anesha, Leopold, Patricia Foort, Daniel Johnson y High Heels Performance.

Miércoles, 12 de noviembre

12:00-14:00h. CrossFit Playa del Inglés. La duración total del entrenamiento será de 60 minutos y contará con la animación de DJ Lucky

12:00-19:00h. Wet & White en Amadores Beach Club. La fiesta Wet & White en Amadores Beach Club con DJs Micky Friedmann, Sharon O'Love, drags, bailarinas, piscina y jacuzzi. Incluye autobús de ida y vuelta desde Yumbo, evento mixto.

13:00-18:00h. X-Men Only Boat Trip (Base de Puerto Rico). Catamarán de 3 plantas, una pista de baile al aire libre con DJ en directo, comida y bebida y zonas privadas en la planta inferior.

14:30-20:00h. Sunset Kayaking

15:30-18:30h. Gay Boat Sunset Cruise (Base de Puerto Rico). Traslado gratuito en autobús desde Yumbo, bebidas gratuitas, almuerzo y 50% de descuento en deportes acuáticos.

20:00-03:00h. Wednesday Live Show (Escenario principal Yumbo). Con Kelli-Leigh y Ada Vox. El Live Show del miércoles se completará con el Rainbow Gospel Choir, World Entertainment School y los DJ sets de Trojan, Andrei Stan y PK80. Presentado por Rocio Ruano y Ken Lambert.

Jueves, 13 de noviembre

9:30-12:00h. Padel with Pride (Club de Pádel BIDA)

11:00-13:00h. Follow the Sun (Hotel Abora Catarina)

11:00-18:00h. Las Palmas Tour. Recorrido por los principales hitos de «Vegueta», el barrio histórico de Las Palmas de Gran Canaria

13:00-18:00h. X-Men Only Boat Trip (Base de Puerto Rico). Catamarán de 3 plantas, una pista de baile al aire libre con DJ en directo, comida y bebida y zonas privadas en la planta inferior.

15:30-18:30h. Gay Boat Sunset Cruise (Base de Puerto Rico). Traslado gratuito en autobús desde Yumbo, bebidas gratuitas, almuerzo y 50% de descuento en deportes acuáticos.

20:00-03:00h. Thursday Live Show (Escenario principal Yumbo). Con Kate Ryan y las actuaciones de Peyton, Kenneth Shearman, las Glitter Girls y los DJs Diva Mayday, Sharon O'Love y Trojan. Presentado por Roberto Herrera y Soraya Vivian.

Viernes, 14 de noviembre

11:00-19:00h. Tropicana Pool Party with Vengaboys (Ocean Club).

20:00-03:00h. Friday Live Show (Escenario principal Yumbo). Con Soraya Vivian y la legendaria boyband East 17 y las actuaciones de Dácil Suárez, Free Vogue y los DJ Sharon O'Love, Andrei Stan y Trojan. El jueves por la noche abrirá la zona de chicas con los Pink Lips con las DJs Carla Cias y Jia Miles. Presentado por Roberto Herrera y Diva Mayday.

Sábado, 15 de noviembre

10:00-12:00h. Signmaking Pride Walk. Taller de manualidades para crear pancartas con mensajes para el desfile. Todos los materiales (cartulinas, pinturas y rotuladores) están incluidos.

15:00-18:00h. Pride Walk (Avenida de Tirajana)

18:00-20:00h. Pride Walk After Party

20:00-03:00h. Saturday Live Show (Escenario principal Yumbo). Con Arantza Navarro y Kimy Touw. Presentada por Roberto Herrera y Soraya Vivian, la noche continúa con los DJ sets de Diva Mayday y Andrei Stan.

Domingo, 16 de noviembre

12:00-19:00h. T-Dance Pool Party en el Seven Hotel

20:00-21:00h. Pride Stars (Escenario principal Yumbo). Gran Final Mundial del concurso global de talentos

21:00-03:00h. Sunday Live Show (Escenario principal Yumbo). Con Cristina Ramos, ganadora de Got Talent España y México y en Top 5 en América. Con Rozalla del candente «Everybody's Free». De La Voz de Holanda Rachel Kramer. DJ sets de Diva Mayday y Jonay BJ. Presentado por Roberto Herrera y Soraya Vivian.