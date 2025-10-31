Programa de Santa Brígida con Vinos 2025: horario y fechas de actividades
Santa Brígida dedica todo noviembre a celebrar la tradición vitivinícola local con un completo programa de catas, maridajes, conciertos, visitas y rutas patrimoniales para todos los públicos
Viernes, 31 de octubre 2025, 06:00
El municipio de Santa Brígida volverá a transformarse, en noviembre de 2025, en un destino privilegiado para los amantes del vino con su ciclo Santa Brígida con Vinos. Este programa busca honrar la herencia vitivinícola de la Villa, integrando el enoturismo, la gastronomía y la cultura local en una experiencia multisensorial para residentes y visitantes. Alrededor de nueve bodegas del municipio participan activamente, aportando sus vinos al tejido social y festivo de la agenda.
La cita se extiende del 2 al 30 de noviembre, cubriendo fechas estratégicas como San Andrés, patrón del vino, y el Día Mundial del Enoturismo, el 9 de noviembre. El lanzamiento del programa tuvo lugar en la sede de la Casa del Vino de Gran Canaria, con la presencia del alcalde, representantes del Cabildo y la Ruta del Vino insular.
El programa propone una variada combinación de propuestas: cenas «a ciegas», catas comentadas, maridajes con sonidos, rutas patrimoniales, noches de vino con música en directo, maridajes de vinos y quesos en mercadillos, entre otras actividades. Todo ello concebido para que cada copa cuente una historia ligada al paisaje, la cultura y la tradición vinícola local. El municipio forma parte de la Ruta del Vino de Gran Canaria desde 2022, siendo la única instalación no peninsular adherida a las Rutas del Vino de España mediante Acevin.
Programa completo del 2 al 30 de noviembre
Domingo, 2 de noviembre
10:00h. Bendición del Vino tras la misa dominical (Iglesia)
Viernes, 7 de noviembre
20:30h. Maridajes sonoros. Centro Cultural de La Villa
Sábado, 8 de noviembre
21:00h. Guateque y vinos. Parque municipal
Domingo, 9 de noviembre
11:00h. Visita a la bodega Finca Escudero
Jueves, 13 de noviembre
19:00h. Taller de cata, Casa del vino con lenguaje de signos
Viernes, 14 de noviembre
20:30h. Vinos, música y monólogos
Sábado, 15 de noviembre
11:00h. Visita a la bodega Rincón del Guiniguada
20:30h. Maridaje con música. Germán López. Centro cultural de la Villa
Domingo, 16 de noviembre
12:00h. Mercadillo municipal de maridaje, vinos y queso
Jueves, 20 de noviembre
20:30h. Maridajes sonoros. Centro Cultural de La Villa
Viernes, 21 de noviembre
20:30h. Noche de vinos 'Pa'l Monte''. Iglesia del Monte Lentiscal. Natalia Machín y Los hombres de la Cinthia
Sábado, 22 de noviembre
21:00h. Vinos y boleros. Irene y Marieme
Domingo, 23 de noviembre
11:00h. Visita a Bodegas San Juan
Jueves, 27 de noviembre
19:00h. Taller de cata, Patio del Ayuntamiento
Viernes, 28 de noviembre
20:30h. Noche de vinos. Tributo a Queen y Abba, Son Caché con su show Mojo con Toque Cubano y Grupo Karma
Sábado, 29 de noviembre
11:00h. Visita a Bodega Bien de Altura
20:30h. Cena a ciegas. Picoteo Café El Despacho. Calle Real
Domingo, 30 de noviembre
09:00h. Ruta etnográfica Caldera de Bandama