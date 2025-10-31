Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este viernes 31 de octubre de 2025
Imagen de una bodega. Ayuntamiento de Santa Brígida
Planes Gran Canaria

Programa de Santa Brígida con Vinos 2025: horario y fechas de actividades

Santa Brígida dedica todo noviembre a celebrar la tradición vitivinícola local con un completo programa de catas, maridajes, conciertos, visitas y rutas patrimoniales para todos los públicos

CANARIAS7

CANARIAS7

Viernes, 31 de octubre 2025, 06:00

Comenta

El municipio de Santa Brígida volverá a transformarse, en noviembre de 2025, en un destino privilegiado para los amantes del vino con su ciclo Santa Brígida con Vinos. Este programa busca honrar la herencia vitivinícola de la Villa, integrando el enoturismo, la gastronomía y la cultura local en una experiencia multisensorial para residentes y visitantes. Alrededor de nueve bodegas del municipio participan activamente, aportando sus vinos al tejido social y festivo de la agenda.

La cita se extiende del 2 al 30 de noviembre, cubriendo fechas estratégicas como San Andrés, patrón del vino, y el Día Mundial del Enoturismo, el 9 de noviembre. El lanzamiento del programa tuvo lugar en la sede de la Casa del Vino de Gran Canaria, con la presencia del alcalde, representantes del Cabildo y la Ruta del Vino insular.

El programa propone una variada combinación de propuestas: cenas «a ciegas», catas comentadas, maridajes con sonidos, rutas patrimoniales, noches de vino con música en directo, maridajes de vinos y quesos en mercadillos, entre otras actividades. Todo ello concebido para que cada copa cuente una historia ligada al paisaje, la cultura y la tradición vinícola local. El municipio forma parte de la Ruta del Vino de Gran Canaria desde 2022, siendo la única instalación no peninsular adherida a las Rutas del Vino de España mediante Acevin.

Programa completo del 2 al 30 de noviembre

Domingo, 2 de noviembre

10:00h. Bendición del Vino tras la misa dominical (Iglesia)

Viernes, 7 de noviembre

20:30h. Maridajes sonoros. Centro Cultural de La Villa

Sábado, 8 de noviembre

21:00h. Guateque y vinos. Parque municipal

Domingo, 9 de noviembre

11:00h. Visita a la bodega Finca Escudero

Jueves, 13 de noviembre

19:00h. Taller de cata, Casa del vino con lenguaje de signos

Viernes, 14 de noviembre

20:30h. Vinos, música y monólogos

Sábado, 15 de noviembre

11:00h. Visita a la bodega Rincón del Guiniguada

20:30h. Maridaje con música. Germán López. Centro cultural de la Villa

Domingo, 16 de noviembre

12:00h. Mercadillo municipal de maridaje, vinos y queso

Jueves, 20 de noviembre

20:30h. Maridajes sonoros. Centro Cultural de La Villa

Viernes, 21 de noviembre

20:30h. Noche de vinos 'Pa'l Monte''. Iglesia del Monte Lentiscal. Natalia Machín y Los hombres de la Cinthia

Sábado, 22 de noviembre

21:00h. Vinos y boleros. Irene y Marieme

Domingo, 23 de noviembre

11:00h. Visita a Bodegas San Juan

Jueves, 27 de noviembre

19:00h. Taller de cata, Patio del Ayuntamiento

Viernes, 28 de noviembre

20:30h. Noche de vinos. Tributo a Queen y Abba, Son Caché con su show Mojo con Toque Cubano y Grupo Karma

Sábado, 29 de noviembre

11:00h. Visita a Bodega Bien de Altura

20:30h. Cena a ciegas. Picoteo Café El Despacho. Calle Real

Domingo, 30 de noviembre

09:00h. Ruta etnográfica Caldera de Bandama

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una menor a su cuidadora: «¿Quién es él? No es nadie, profe, solo me usa para follar»
  2. 2 Investigan el hallazgo de un cadáver en la Avenida Marítima
  3. 3 Operación Íncubo: Yino se jactaba del dinero y la protección de sus clientes
  4. 4 Agaete registra un terremoto de magnitud 2,9 muy sentido por la población: «Creí que se caía la casa»
  5. 5 Ya es oficial: la suciedad en Las Palmas de Gran Canaria es un «grave riesgo» para los vecinos
  6. 6 Seis de los ocho consejeros de NC en el Cabildo destituyen a Teodoro Sosa como portavoz
  7. 7 Estany: «Los propietarios de apartamentos quieren vivir en un hotel sin pagar los servicios de un hotel»
  8. 8 Canarias se prepara para el fin de semana y la Aemet confirma la tendencia «en ascenso»
  9. 9 Detenido en Telde por presuntamente abusar sexualmente de dos pacientes en su consulta médica
  10. 10 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Programa de Santa Brígida con Vinos 2025: horario y fechas de actividades

Programa de Santa Brígida con Vinos 2025: horario y fechas de actividades