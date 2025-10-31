Programa de Santa Brígida con Vinos 2025: horario y fechas de actividades

CANARIAS7 Viernes, 31 de octubre 2025, 06:00 Comenta Compartir

El municipio de Santa Brígida volverá a transformarse, en noviembre de 2025, en un destino privilegiado para los amantes del vino con su ciclo Santa Brígida con Vinos. Este programa busca honrar la herencia vitivinícola de la Villa, integrando el enoturismo, la gastronomía y la cultura local en una experiencia multisensorial para residentes y visitantes. Alrededor de nueve bodegas del municipio participan activamente, aportando sus vinos al tejido social y festivo de la agenda.

La cita se extiende del 2 al 30 de noviembre, cubriendo fechas estratégicas como San Andrés, patrón del vino, y el Día Mundial del Enoturismo, el 9 de noviembre. El lanzamiento del programa tuvo lugar en la sede de la Casa del Vino de Gran Canaria, con la presencia del alcalde, representantes del Cabildo y la Ruta del Vino insular.

El programa propone una variada combinación de propuestas: cenas «a ciegas», catas comentadas, maridajes con sonidos, rutas patrimoniales, noches de vino con música en directo, maridajes de vinos y quesos en mercadillos, entre otras actividades. Todo ello concebido para que cada copa cuente una historia ligada al paisaje, la cultura y la tradición vinícola local. El municipio forma parte de la Ruta del Vino de Gran Canaria desde 2022, siendo la única instalación no peninsular adherida a las Rutas del Vino de España mediante Acevin.

Programa completo del 2 al 30 de noviembre

Domingo, 2 de noviembre

10:00h. Bendición del Vino tras la misa dominical (Iglesia)

Viernes, 7 de noviembre

20:30h. Maridajes sonoros. Centro Cultural de La Villa

Sábado, 8 de noviembre

21:00h. Guateque y vinos. Parque municipal

Domingo, 9 de noviembre

11:00h. Visita a la bodega Finca Escudero

Jueves, 13 de noviembre

19:00h. Taller de cata, Casa del vino con lenguaje de signos

Viernes, 14 de noviembre

20:30h. Vinos, música y monólogos

Sábado, 15 de noviembre

11:00h. Visita a la bodega Rincón del Guiniguada

20:30h. Maridaje con música. Germán López. Centro cultural de la Villa

Domingo, 16 de noviembre

12:00h. Mercadillo municipal de maridaje, vinos y queso

Jueves, 20 de noviembre

20:30h. Maridajes sonoros. Centro Cultural de La Villa

Viernes, 21 de noviembre

20:30h. Noche de vinos 'Pa'l Monte''. Iglesia del Monte Lentiscal. Natalia Machín y Los hombres de la Cinthia

Sábado, 22 de noviembre

21:00h. Vinos y boleros. Irene y Marieme

Domingo, 23 de noviembre

11:00h. Visita a Bodegas San Juan

Jueves, 27 de noviembre

19:00h. Taller de cata, Patio del Ayuntamiento

Viernes, 28 de noviembre

20:30h. Noche de vinos. Tributo a Queen y Abba, Son Caché con su show Mojo con Toque Cubano y Grupo Karma

Sábado, 29 de noviembre

11:00h. Visita a Bodega Bien de Altura

20:30h. Cena a ciegas. Picoteo Café El Despacho. Calle Real

Domingo, 30 de noviembre

09:00h. Ruta etnográfica Caldera de Bandama