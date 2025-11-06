Programa de Reggae Can Festival 2025: artistas, conciertos y actividades en La Laguna
MÚSICA ·Dos días de reggae, cultura y comunidad invaden Punta del Hidalgo los días 7 y 8 de noviembre, con entrada gratuita y una programación internacional, inclusiva y sostenible.
Jueves, 6 de noviembre 2025, 06:00
El Reggae Can Festival celebra su undécima edición los días 7 y 8 de noviembre de 2025 en el paseo marítimo de Punta del Hidalgo, en el municipio de San Cristóbal de La Laguna (Tenerife). Bajo el lema «Two Days, One Love», esta edición refuerza su identidad local y su proyección internacional, al tiempo que pone el foco en la sostenibilidad, la igualdad y la comunidad.
La propuesta del festival combina música reggae internacional con raíces canarias, talleres, charlas y actividades para todos los públicos, con entrada libre y gratuita.
Programa de conciertos
Viernes, 7 de noviembre (18:00-00:00h)
Prince Fatty & Horseman
High Paw & Morgana Souljah
Cool Up + Payoh SoulRebel
Sherlock Horns
The Queen of Bass
Sábado, 8 de noviembre (17.45-00.00h)
Hollie Cook
Green Valley
Chalart58 + Sr. Wilson
The Soul Adventurers
Profecía Crew
Javadub