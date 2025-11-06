Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este jueves 6 de noviembre de 2025
Los artistas canarios Dadda Wanche y Maka Dubba durante la pasada edición del festival Reggae Can. EFE/Alberto Valdés
Programa de Reggae Can Festival 2025: artistas, conciertos y actividades en La Laguna

MÚSICA ·

Dos días de reggae, cultura y comunidad invaden Punta del Hidalgo los días 7 y 8 de noviembre, con entrada gratuita y una programación internacional, inclusiva y sostenible.

CANARIAS7

CANARIAS7

Jueves, 6 de noviembre 2025, 06:00

El Reggae Can Festival celebra su undécima edición los días 7 y 8 de noviembre de 2025 en el paseo marítimo de Punta del Hidalgo, en el municipio de San Cristóbal de La Laguna (Tenerife). Bajo el lema «Two Days, One Love», esta edición refuerza su identidad local y su proyección internacional, al tiempo que pone el foco en la sostenibilidad, la igualdad y la comunidad.

La propuesta del festival combina música reggae internacional con raíces canarias, talleres, charlas y actividades para todos los públicos, con entrada libre y gratuita.

Programa de conciertos

Viernes, 7 de noviembre (18:00-00:00h)

Prince Fatty & Horseman

High Paw & Morgana Souljah

Cool Up + Payoh SoulRebel

Sherlock Horns

The Queen of Bass

Sábado, 8 de noviembre (17.45-00.00h)

Hollie Cook

Green Valley

Chalart58 + Sr. Wilson

The Soul Adventurers

Profecía Crew

Javadub

