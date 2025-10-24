Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Parlamento de Canarias, en directo: Pablo Rodríguez informa sobre la propuesta de AENA de subir un 6,5% las tasas aéreas
Cartel de las fiestas de San Judas Tadeo en Villa de Moya 2025 Ayuntamiento Villa de Moya
Gran Canaria

Programa de las Fiestas en honor a San Judas Tadeo en Moya 2025: horarios, peregrinación y actos

La localidad de Villa de Moya inicia una serie de actos festivos en honor a su compatrono San Judas Tadeo, entre los que destaca una peregrinación histórica de San Bartolomé desde Fontanales.

CANARIAS7

CANARIAS7

Viernes, 24 de octubre 2025, 12:27

Comenta

La localidad de Villa de Moya, en Gran Canaria, desarrolla un amplio programa de actos religiosos, culturales y deportivos con motivo de las fiestas dedicadas a su compatrono San Judas Tadeo. Este año, además, las celebraciones adquieren un significado especial al coincidir con un Año Jubilar.

Uno de los actos principales es la peregrinación de San Bartolomé desde Fontanales hasta el casco de Moya. La salida está prevista a las nueve de la mañana y la llegada se estima hacia el mediodía. Para facilitar la participación, el ayuntamiento y la parroquia matriz han dispuesto transporte colectivo desde el casco urbano hasta el punto de partida. Las personas interesadas pueden inscribirse directamente en las dependencias municipales o parroquiales.

La llegada de la imagen al templo de Nuestra Señora de la Candelaria será recibida con una misa solemne, acompañada por el coro parroquial de Fontanales. Este acto conmemora la intercesión de San Bartolomé durante el incendio de 2019.

Paralelamente a los actos religiosos, las fiestas incluyen actividades deportivas como la prueba de cross-training «The Call Games», que se desarrolla en la calle Miguel Hernández y en el terrero de lucha. También se celebran encuentros culturales como el «X Encuentro de Bailadores Faustino Núñez» y el «VI Festival Folclórico Infantil» en el anfiteatro municipal, ambos destinados a preservar las tradiciones populares y fomentar la participación de niños y jóvenes.

Viernes, 24 de octubre

20:00 h. Acto de entrega de Honores y Distinciones de la Villa de Moya. Iglesia de Nuestra Señora de Candelaria.

22:00 h. Concierto a cargo de 5bertura. Plaza del Arbol Redondo.

Sábado, 25 de octubre

11:00 h. Castillos hinchables y talleres. Calle Miguel Hernández.

20:00 h. Ruta teatralizada Don Juan Tenorio. Calles del casco.

23:30 h. Verbena a cargo de Eventmusic Djy Ritmo Bakano. Anfiteatro Municipal del parque Pico Lomito.

Jueves, 30 de octubre

17:30-19:30 h. Merienda misteriosa. Taller de cocina especial Halloween. Para jóvenes entre 12 y 30 años. Espacio Joven Villa de Moya.

Viernes, 31 de octubre

19:30 h. Concierto en el Cementerio. Cementerio Municipal de la Villa de Moya.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Robo con violencia en Triana: «Esto ha sido una película de terror»
  2. 2 «Madre de Dios ruega por nosotros pecadores, ahora llega vuestra hora de muerte, a sufrir»
  3. 3 Canarias, entre lo mejor y lo peor del país: dos municipios entran en el ranking de los que más delitos acumulan en España
  4. 4 Una exempleada del Puerto víctima de acoso laboral por sentencia firme exige a Beatriz Calzada que actúe
  5. 5 La Aemet despeja las dudas sobre el fin de semana en Canarias y la conclusión es clara
  6. 6 La Aemet advierte de la llegada de una masa de aire polar y Canarias ya sentencia el fin de semana
  7. 7 Último aviso a los que dan de comer a los gallos en las calles de Las Palmas de Gran Canaria: la multa puede ser de 1.503 euros
  8. 8 Declaran la urgencia de la estabilización del personal de la sanidad pública canaria
  9. 9 Atraca en el Puerto de Las Palmas uno de los sumergibles más potentes del mundo, que rechazó la oferta de Santa Cruz de Tenerife
  10. 10

    «Un perro me arrancó la boca y me está arruinando la vida»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Programa de las Fiestas en honor a San Judas Tadeo en Moya 2025: horarios, peregrinación y actos

Programa de las Fiestas en honor a San Judas Tadeo en Moya 2025: horarios, peregrinación y actos