Cartel del Festival de cine de Gáldar 2025
Gran Canaria

Programa del Festival de cine de Gáldar 2025: qué ver el 24 y 25 de octubre

CINE ·

El XIII Festival Internacional de Cine de Gáldar se celebra del 18 al 25 de octubre bajo el lema «Ecos del Futuro»

CANARIAS7

CANARIAS7

Viernes, 24 de octubre 2025, 12:13

Comenta

ElFestival Internacional de Cine de Gáldar (FIC Gáldar) entra en la recta final de su XIII edición, que se extenderá hasta el 25 de octubre. Este año marca un hito fundamental, pues por primera vez el FIC Gáldar ostenta la condición de festival calificador para los Premios Goya, otorgada por la Academia de Cine de España, situándolo en la élite de los festivales del país.

La edición 2025 se articula bajo el lema «Ecos del Futuro», un concepto que invita a reflexionar sobre los desafíos, distopías y perspectivas del mañana a través del cine. Desde su cartel, un aborigen robotizado que reinterpreta al «pensador», hasta su retrospectiva temática, el festival propone un viaje entre el pasado cinematográfico y las visiones futuras que se aproximan.

La Guayarmina de Honor de esta edición fue entregada a la actriz Kira Miró, en reconocimiento a su trayectoria artística en cine, televisión y teatro. El festival contará además con la participación de destacados profesionales como Carlos del Amor, Javi Frutos o David Sainz, entre otros.

Viernes, 24 de octubre

10:00h. Taller «El montaje cinematográfico no es invisible», con Javi Frutos, ganador del Goya al Mejor Montaje 2025. Centro Cultural Guaires

17:00-19:00h. Proyección de cortometrajes españoles en el Centro Cultural Guaires: «Depredador», «Muy Bien», «Larva», «La Habitación», «Abril», «Aigua Salina», «Buffet Paraíso», «Carmela», «El que no ve», «Medusas», «Periquitos», «Qué será, será», «Selftape», «Tú no.»

19:10-21:00h. Sección oficial: «Agente secreto», Kleber Mendonça Filho. 130' / 2025 / Brasil. Thriller político. Drama histórico

Sábado, 25 de octubre

16:00h. Proyección Gáldar Rueda. Centro Cultural Guaires

20:00h. Alfombra Roja. Polideportivo Juan Vega Mateos

21:00h. Gala de Clausura. Polideportivo Juan Vega Mateos

21:00h. Proyección Exterior. Plaza de Santiago

