Vea la portada de CANARIAS7 de este miércoles 5 de noviembre de 2025
Concierto de Los Gofiones Arcadio Suárez
Programa de la Feria del Sureste 2025: horario de los conciertos y actividades en Ingenio

INGENIO ·

La Feria se celebrará del 7 al 9 de noviembre con más de 150 puestos, actividades familiares y mucha música

CANARIAS7

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 06:00

La XXII edición de la Feria del Sureste se celebra del 7 al 9 de noviembre en la Avenida Carlos V de El Carrizal (Ingenio), con más de 150 expositores y una amplia programación cultural y gastronómica.

La comarca del sureste de Gran Canaria se prepara para acoger un año más una cita imprescindible para el sector agroalimentario, artesanal y cultural. La Mancomunidad del Sureste ha presentado oficialmente la 22.ª edición, que se ha consolidado como seña de identidad de la comarca, y ofrece un escaparate directo para agricultores, ganaderos y artesanos de la zona.

Con más de 150 puestos de exposición, la feria brinda al público la oportunidad de conocer productos de kilómetro 0, tradición artesanal, degustaciones gastronómicas y un amplio programa de actividades culturales y de ocio.

El recinto se ubicará en la Avenida Carlos V de El Carrizal, habilitado como espacio central de la feria, que espera reunir a decenas de miles de visitantes en un ambiente festivo y de promoción de la producción local.

Viernes, 7 de noviembre

10:00h. Apertura de la Feria

11:00h. Acto de inauguración institucional

10:00h-22:00h. Exposición y venta de productos locales y muestra ganadera. Jornada continua de parrandas itinerantes por la mañana y tarde. Juegos infantiles y espectáculo para niños ('El Show de Borondona' e 'Isla de Sabores')

17:00h Degustaciones gastronómicas

18:00h-19:00h Juegos tradicionales a cargo de A.F. Llanos Prietos

20:00h Actuaciones de Araguaney, Juan Antonio Cabrera y Cristina Ramos.

Sábado, 8 de noviembre

10:00h-22:00h Exposición y venta de productos locales y muestra ganadera. Parrandas itinerantes y zonas infantiles durante todo el día. Exhibición de caballos, aves rapaces y perros de raza canaria. Muestras gastronómicas, representaciones de teatro de títeres y juegos tradicionales a cargo de los colectivos A.C. Coros y Danzas y A.F. Guayadeque

20:00h Actuación de Los Gofiones, Omayra Cazorla y Los Salvapantallas

Domingo, 9 de noviembre

10:00h-15:00h Exposición y venta de productos locales y muestra ganadera. Exposiciones ganaderas, aves rapaces y perros de raza canaria. Exhibiciones de ordeño, arrastre y trilla, junto a las muestras gastronómicas y de juegos tradicionales del grupo «La Revoliá». Teatro de títeres «El Show de Borondona» y «Isla de Sabores»

11:00h Actuación de Los Sabandeños y Yeray Rodríguez

13:00h. Reconocimientos a los artesanos y artesanas de la comarca, acompañada por Yeray Rodríguez y la participación del grupo Conciencia Urbana

