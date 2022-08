Llega a Gran Canaria el folk-pop chamánico del grupo coreano ADG7

La banda coreana Ak Dan Gwang Chil (ADG7) descarga el día 7 de agosto (12:00 horas), en el Auditorio José Antonio Ramos del Parque Doramas, su potente directo en el que mostrará al público su rico repertorio inspirado en su propuesta folk-pop chamánico. La actuación del grupo integrado por seis intérpretes de música coreana tradicional y tres potentes cantantes femeninas de música folk, se inscribe en el ciclo 'Música en el Parque' que impulsa la Sociedad de Promoción del ayuntamiento capitalino.

La coctelera sonora de ADG7 va desde la música sacra, chamánica y seglar hasta el 'minyo', música folk típica de la región de Hwanghae-do, provincia del oeste de Corea del Norte. Su potente, cautivadora y cabaretera puesta en escena –en la que no falta guiños al travestismo y simpáticas coreografías- se complementa con sus animadas y optimistas canciones aliñadas con melodías folclóricas y el aromatizadas de un pegadizo y enérgico pop y funk. El grupo afrontará un repertorio extraído de sus dos trabajos editados hasta la fecha 'Ak Dan Gwang Chil' y 'Such is Life', que lanzó en 2020, al que sumará nuevos temas compuestos desde entonces.

El pasado año fueron las estrellas de la cuarta edición del Korea Sound Festival organizado por el Centro Cultural Coreano en España, y es el grupo más popular fuera del imperio del denominado k-pop, el género de moda que está arrasando en medio mundo y corriente principal del mercado de la música coreana.

Historia del grupo

La banda nace en 2015 coincidiendo con la conmemoración del 70 aniversario de la liberación de Corea de manos del régimen colonial japonés. Su música expresa el verdadero significado de la liberación y el deseo de Corea del Sur por la reunificación. El conjunto, en el que predominan las mujeres, maneja sobre el escenario distintos instrumentos milenarios tradicionales coreanos como el daeguem, el piri de doble lengüeta, el saenghwang de varios tubos y el ajaeng de cuerdas, además de otros eléctricos, a los que suman las voces de las cantantes de folk.

El grupo está integrado por Kim Yak Dae (Daeguem), Lee Man Wol (Piri y Saenghwang), Grace Park (Ajaeng), Won Meon Dong Maru (Gayaguem), Chun Gung Dal (percusión), Sunwoo Barabarabarabam (percusión), Hong Ok (cantante), Myeong Wol (cantante) y Yoo Wol (cantante).

Recientemente han ganado varios premios, incluyendo el de Mejor Grupo en el KBS, Certamen de Música Tradicional Coreana en 2018 y el premio Sori Frontier en el Festival Internacional Sori de Jeonju en 2017. Gozando del aumento de su popularidad en el extranjero, ADG7 se ha presentado en los principales festivales de música como el WOMEX (World Music Expo) de Finlandia en 2019, el WOMAD, el globalFEST en 2020 o el K-Music en 2021.