De Indiana Jones a la Barbie del siglo XXI

Con la despedida de Harrison Ford de su mítico Indiana Jones se abre la veda del cine de verano, que traerá también de vuelta a Tom Cruise en 'Misión imposible' y a la Barbie de Greta Gerwig, junto al nuevo filme de Christopher Nolan, 'Oppenheimer' y el del rey de la taquilla española, Santiago Segura.

'Indiana Jones y el dia del destino', el pasado 28 de junio

Más de cuatro décadas después del estreno de 'En busca del arca perdida' (1981), Harrison Ford se despide del popular arqueólogo en este filme dirigido por James Mangold, que es un compendio de todas las anteriores. En esta quinta entrega, Indiana Jones emprende otra aventura contra el tiempo para intentar recuperar un dial legendario que puede cambiar el curso de la historia. Acompañado por su ahijada (Phoebe Waller-Bridge), tendrá que enfrentarse a Jürgen Voller (Mads Mikkelsen), un ex nazi que trabaja para la NASA.

'Vacaciones de verano', 6 de julio

Santiago Segura vuelve dispuesto a conquistar la taquilla veraniega con un filme coescrito junto a su colaboradora Marta González Vega, con quien ya formó tandem en las taquilleras sagas «Padre no hay más que uno» y «A todo tren». Segura y Leo Harlem dan vida esta vez a dos amigos en paro que se ven obligados a aceptar un empleo como animadores infantiles en un hotel de lujo. Divorciados ambos, les toca hacerse cargo de sus hijos en el mismo periodo y deciden llevárselos camuflados.

'Misión imposible:sentencia mortal. Parte 1', 12 de julio

Tom Cruise es la estrella absoluta de la saga y el director Christopher McQuarrie, a los mandos desde la quinta entrega, vuelve a intentar subir el listón de la acción y lo asombroso en esta séptima entrega para la que ha contado con un presupuesto estimado de 300 millones de dólares. En su nueva misión, el personaje de Cruise, Ethan Hunt, debe rastrear un arma informática que amenaza a la humanidad antes de que caiga en las manos equivocadas, motivo que le lleva a recorrer el mundo en una incesante carrera.

'Oppenheimer', 20 de julio

'Tenet', 'Dunkerque', 'Interstellar', 'Origen' y la trilogía de 'El caballero oscuro', la filmografía de Christopher Nolan ha recaudado más de 5.000 millones de dólares en todo el mundo y ha recibido once Oscar. Eso, unido al interés del personaje en que se inspira, el padre de la bomba atómica, convierte este thriller en uno de los estrenos más esperados del verano. El reparto cuenta además con Cillian Murphy, Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey Jr., Florence Pugh, Rami Malek y Kenneth Branagh.

'Barbie', 20 de julio

También es mucha la expectación en torno a la Barbie concebida por Greta Gerwig y encarnada en Margot Robbie, con Ryan Gosling como Ken, ya que se espera que revierta los tópicos sobre la muñeca más famosa de Mattel para convertirla en icono feminista, eso sí desde la comedia. La trama gira en torno a una muñeca que vive en Barbieland y es expulsada al mundo real por no ser lo suficientemente perfecta.

'Insidious, la puerta roja', 20 de julio

La quinta entrega de la exitosa saga de terror vuelve al elenco original para que la familia Lambert pueda enterrar sus demonios de una vez por todas. Patrick Wilson es el director, además de protagonista, junto a Ty Simpkins, Rose Byrne y Andrew Astor. James Wan, director del primer filme, ejerce de productor junto a Jason Blum (Blumhouse).

'Elemental', 14 de julio

Pixar recurre a los elementos de la naturaleza -agua, aire, fuego, tierra- y su relación con los tipos de personalidad en «Elemental», una comedia familiar y de aventuras que habla de relaciones entre padres e hijos, de inmigración y de la atracción entre polos opuestos. Ambientada en una ciudad habitada por personajes conformados por elementos de la naturaleza, la historia gira en torno a la relación entre Candela (chica de fuego e inmigrante de segunda generación) y un chico de agua llamado Nilo.

'Todos somos Jane', 4 de agosto

Elizabeth Banks y Sigourney Weaver protagonizan este drama basado en hechos reales que pone el foco en el derecho al aborto en EE UU y que llega un año después de la polémica derogación de la sentencia 'Roe contra Wade' que protegía ese derecho constitucionalmente. El filme, dirigido por Phyllis Nagy, guionista de 'Carol', cuenta la historia de un grupo de mujeres que crea un sistema para apoyar a otras que deciden interrumpir sus embarazos en el Chicago de finales de la década de los 60, cuando las leyes aún penalizaban estas prácticas.

'Campeones', 18 de agosto

Javier Fesser reúne de nuevo al elenco de 'Campeones' (2018), que abandona el baloncesto para adentrarse, por error, en el mundo del atletismo de la mano de una entrenadora novata, experta en atraer todo tipo de desgracias y calamidades. 'Campeones' fue un fenómeno cinematográfico en el año de su estreno cuando recaudó más de 20 millones de euros en taquilla y se llevó tres premios Goya, incluido el de mejor película. Este mismo año se ha estrenado el 'remake' en Estados Unidos protagonizado por Woody Harrelson.

'My name is Hitchcock', 18 de agosto

El cineasta y divulgador cinematográfico norirlandés Mark Cousins, que logró una gran reputación gracias a su serie documental 'La historia del cine: una odisea', analiza pormenorizadamente las películas de Alfred Hitchcock en este nuevo documental. Desde una mirada apasionada, lúdica y erudita, Cousins estructura la película a través de las motivaciones del director de 'Psicosis', 'Vértigo' o 'La ventana indiscreta' desde la evasión, al deseo o la soledad y la narra a través de un monólogo ficticio del propio Hitchcock.

'Las chicas están bien', 25 de agosto

La actriz Itsaso Arana, habitual de las películas de Jonás Trueba, debuta como directora en esta película que habla de la camaradería y la reconciliación entre mujeres y que protagonizan Bárbara Lennie, Irene Escolar, Itziar Manero, Helena Ezquerro y la propia Arana. A partir de una reapropiación de los cuentos clásicos, narra la convivencia entre cinco actrices que ensayan una obra de teatro en una casa de campo, apartada del mundo. Es la historia de un hechizo, con princesas, sapos, ríos, cartas y hasta un príncipe despistado.

'Mi soledad tiene alas', 25 de agosto

También estrena su primera película como director Mario Casas, uno de los actores con más tirón de su generación, que propone una historia de amistad, delincuencia y amor protagonizada por su hermano Óscar Casas y la debutante Candela González. 'Mi soledad tiene alas' gira en torno a un joven grafitero llamado Dan y sus amigos en un barrio humilde de la periferia de Barcelona. Se dedican a los atracos para subsistir, pero algo sale mal y se ven obligados a huir a Madrid, un viaje que les transformará por dentro.

'Creatura', 8 de septiembre

La española Elena Martín se hizo con el premio principal en la Quincena de realizadores del Festival de Cannes con este filme que dirige y protagoniza y que explora el deseo y la sexualidad femenina. En 'Creatura' Mila no disfruta del sexo con su pareja, Marcel (Oriol Plá) y, a través de escenas de su infancia y adolescencia, vemos que su problema viene desde que tenía apenas cuatro años.

'Misterio en Venecia', 15 septiembre

Thriller sobrenatural basado en la novela 'Las manzanas' de la británica Agatha Christie, dirigido y protagonizado por Kenneth Branagh como el famoso detective Hercule Poirot. Está ambientado en la Venecia posterior a la Segunda Guerra Mundial, en la víspera de Todos los Santos, Poirot está jubilado y vive en un exilio autoimpuesto en la ciudad de los canales, donde asiste a regañadientes a una sesión de espiritismo en un palacio, cuando uno de los invitados es asesinado.

'Rivales', 15 de septiembre

Luca Guadagnino, director de 'Call me by your name', ha reunido a Zendaya, la estrella de 'Euphoria', con el británico Josh O'Connor, conocido por series como 'The Crown' y 'Los Durrell' y Mike Faist en un particular triángulo amoroso. Ambientada en el competitivo mundo del tenis profesional, una jugadora reconvertida en entrenadora (Zendaya) ha transformado a su esposo Art (Faist) en un campeón, pero tras una mala racha éste ingresa en un torneo de poco nivel donde debe enfrentarse al 'ex' de su mujer y ex mejor amigo suyo (O'Connor).