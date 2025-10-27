Gran Canaria se rinde al miedo: casas del terror, sustos y tradiciones en una Halloween inolvidable Antes de que el espíritu navideño tome el relevo, la isla se transforma en un escenario de pesadilla con pasajes del terror, escape rooms y celebraciones que también reivindican los Finaos

Antes de que los acordes de la archiconocida «All I Want for Christmas Is You» de Mariah Carey comiencen a invadir cada rincón del planeta, una última noche de sustos y escalofríos se abrirá paso entre el viernes y el sábado. Halloween se adelanta al espíritu navideño con su habitual desfile de disfraces, leyendas urbanas y celebraciones que harán disfrutar a las personas más oscuras y maléficas. Unos sustos que no deben eclipsar las tradiciones de las islas, como los finaos, que también merecen ser recordados y celebrados en estas fechas.

Las opciones para disfrutar la noche más terrorífica del año son tan variadas como los disfraces que la protagonizan, y aptas para todas las edades. Desde el clásico «truco o trato» —ojo con equivocarse de puerta, que no todos tienen caramelos y buen humor— hasta el plan de sofá, manta y película de miedo en familia o con amigos. Eso sí, cuidado con los sustos repentinos, no sería la primera vez que las roscas salen disparadas por todo el salón.

Y para los más valientes, Gran Canaria se transforma en un escenario digno de pesadilla con sus casas del terror, donde los gritos están garantizados. Porque antes de que Mariah Carey tome el control de los altavoces del planeta, el miedo tiene su momento estelar. Una recopilación de propuestas que, como bien ha recogido @taniapyetku, convierten la isla en un auténtico parque temático del susto.

Estas son las casas más terroríficas de Gran Canaria

Gáldar 31 octubre - 2 de noviembre Gáldar 1976 / 2025: contacto final

Inspirada en el misterioso aterrizaje de un objeto iluminado y no identificado en 1976 sobre las plantaciones de Piso Firme, llega una propuesta que promete poner a prueba los nervios de los más curiosos. Bajo el módico precio de 6 euros —más barato que ser abducido— los visitantes podrán asistir a los pases organizados en el IES Saulo Torón.

Las sesiones, con una separación de 15 minutos entre cada una, se celebrarán el viernes y sábado entre las 20:00 y las 23:45 horas, y el domingo de 20:00 a 21:30.

Gáldar 30 de octubre - 1 de noviembre La Obsesión Maldita: Horror en el Sótano

La Asociación de Vecinos Amagro de Barrial se suma a las celebraciones con unas noches de miedo y terror… pero con calma. Por solo 2 euros, los asistentes podrán disfrutar de una experiencia espeluznante pero relajada.

Los pases se realizarán de forma regular los días 30 de octubre, de 19:00 a 22:00 horas, y el 31 de octubre, de 19:00 a 00:00. Una propuesta pensada para toda la familia, donde el miedo se sirve en dosis justas y con mucho sentido del humor vecinal.

Arucas 30 y 31 de octubre Escape room: El circo diabólico

El Ayuntamiento de Arucas se apunta a Halloween y los finaos con una oferta de ocio tan variada como escalofriante. Entre las actividades destaca la llamada «Noche de los Muertos», nombre que el consistorio ha elegido para ponerle título al suspense.

El plato fuerte será un escape room gratuito que se celebrará en el Nuevo Teatro Viejo. El acceso será por orden de llegada, así que más vale llegar antes que quedarse atrapado… fuera. Las sesiones tendrán lugar el 30 de octubre a las 19:00 horas y el 31 de octubre a las 18:00 horas.

Mogán 31 de octubre La Residencia del Último Suspiro

La Concejalía de Juventud de Mogán organiza un pasaje del terror el viernes 31 de octubre a las 20:00 horas en el Club de la Tercera Edad San Antonio. La entrada es gratuita y se puede reservar en www.eventosmogan.com.

Las Palmas de Gran Canaria 27 al 31 de octubre Hotel del Resplandor

En Marzagán, el Colegio Higuerita se transforma por unos días en el escalofriante Hotel del Resplandor. La actividad estará disponible del 27 al 31 de octubre, en horario de 16:30 a 19:30 horas, con entrada a 7 euros.

Las Palmas de Gran Canaria 31 de octubre y 1 de noviembre Casa del Terror en el Local Social El Lasso

Durante 10 minutos, los más valientes deberán atravesar un pasadizo repleto de sustos y terror. La actividad tendrá lugar los días 31 de octubre y 1 de noviembre, de 20:00 a 24:00 horas, con un precio de entrada de 3,50 euros.

Tafira Baja 27 de octubre al 1 de noviembre Las cintas de la familia Padrón

Bajo la premisa de «un secreto grabado, una casa que huele a miedo, una cinta sin remitente y una voz…», la Asociación de Vecinos de Quilmes ha preparado un pasadizo cargado de secretos por descubrir. Con entradas a 5 euros, estará disponible de 18:15 a 22:30 horas y promete una experiencia absolutamente terrorífica.

Telde 24 de octubre - 2 de noviembre La casa del pánico

En el municipio de Telde, un inmueble ubicado en la calle Tirma acogerá una de las casas más terroríficas de la isla. Con horarios adaptados según el día, el precio será de 7 euros para adultos y 5 euros para niños, con un incremento de 2 euros el 31 de octubre. Además, se ofrecerán sesiones especiales para el público infantil.

Tejeda 1 de noviembre Biblioteca de las Almas Maldecidas

¿Te atreverás a cruzar las puertas de esta biblioteca y enfrentarte a las almas que nunca encontraron su descanso? Es la pregunta que se hacen desde la casa del terror que se instalará en Tejeda el próximo 1 de noviembre. A lo largo de un paseo —no precisamente tranquilo— por la biblioteca municipal, las figuras más oscuras de la literatura cobrarán vida.

Desde las 18:20 hasta las 23:00 horas del 1 de noviembre, los asistentes podrán reservar su función para disfrutar de Finaween.

Además, uno de los pueblos más bonitos de España contará con el Escape Room El silencio de las esculturas, disponible tanto el 31 de octubre como el 1 de noviembre.

Santa Brígida 30 y 31 de octubre Terror en el Hotel Satuate

«El hotel que nunca duerme» es la descripción que ofrece el Ayuntamiento de Santa Brígida a los usuarios que se enfrentarán a una estancia poco reconfortante. Muchos sustos, sorpresas y cierto grado de maravilla esperan a quienes se atrevan a visitarlo. A partir de las 17:00 horas y por orden de llegada, el Centro Cultural de la Villa se convertirá en un hotel muy oscuro.

