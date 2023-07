Cómo ahorrar datos en el móvil de vacaciones

J. CASTILLO Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

Aunque son cada vez más los clientes que contratan una tarifa de datos ilimitada para su móvil, muchos todavía tienen que vigilar su consumo cuando salen fuera de casa, sobre todo en vacaciones. Quedarnos a cero mientras tenemos Google Maps abierto en el coche o queremos subir a nuestras redes sociales una foto no es plato de buen gusto. Por eso no está de más seguir una serie de recomendaciones que nos ayuden a no gastar tantos datos.

Activa el modo ahorro Si vamos a pasar muchas horas fuera de casa y sin acceso a redes inalámbricas, lo mejor es activar el modo ahorro de datos. Está disponible tanto en iOS (iPhone) como en Android y desactiva todas aquellas funciones que no resultan indispensables, como las tareas en segundo plano. Esta opción suele encontrarse en el centro de control o en el apartado de 'datos móviles', dentro de 'ajustes'. No actualices las 'apps' Actualizar las aplicaciones del móvil sin estar conectados a una red WiFi agotará nuestra tarifa en un santiamén (algunas implican descargas de cientos de megas). También debemos asegurarnos de no tener activadas las actualizaciones automáticas en el menú de ajustes. Por supuesto, tampoco instalaremos 'apps' nuevas o forzaremos la actualización del sistema operativo. Ojo con los envíos por WhatsApp Tener más tiempo de ocio implica compartir más fotos y vídeos en aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp. El problema es que este tipo de contenidos suponen un consumo de datos considerable, sin importar que los enviemos o los recibamos. Una vez más, es mejor hacer ambas cosas cuando estemos conectados a una red WiFi. Mientras tanto, en WhatsApp, marcaremos la opción 'WiFi' para fotos, audio, vídeos y documentos en el apartado 'descarga automática de archivos', dentro de 'almacenamiento y datos'. ¿Conoces los mapas sin conexión? Lo apuntábamos al principio: quedarnos sin indicaciones en mitad de la carretera mientras usamos cualquier 'app' de geolocalización (como Google Maps) puede resultar tan indeseable como peligroso. Cuando tengamos un viaje planificado, lo ideal es descargar el mapa del trayecto para consultarlo en todo momento. En Maps, basta con pulsar sobre nuestra imagen de perfil y seleccionar 'mapas sin conexión'. En 'selecciona tu propio mapa' podremos guardar el área que nos interese. Descarga antes de salir tu música y capítulos favoritos Escuchar música o ver una serie en la playa resultan placeres cotidianos, pero también implican un gasto de datos tremendo. Por esto mismo, y tal y como ocurre con los mapas, los expertos recomiendan descargar todas las canciones o capítulos antes de salir de casa. Es una opción más que presente en aplicaciones como Spotify o Netflix, a la que únicamente pondrá límite la capacidad de almacenamiento de nuestro teléfono (siempre podemos rebajar la calidad de reproducción en los respectivos menús de configuración). ¿5G? No, gracias Si tiene un terminal compatible con las nuevas redes 5G y le preocupa el consumo de datos, desactive dicha conectividad mientras esté de vacaciones. En las opciones de voz y datos de cualquier sistema operativo, dentro de 'datos móviles', podemos optar así por las tradicionales conexiones 4G, son algo más lentas, pero gastan mucho menos. España, el sexto país de la UE con los datos más baratos El último estudio de la firma HelloSafe sitúa a España como el sexto país de la Unión Europea con los datos móviles más baratos. Un giga (GB) cuesta en nuestro país 0,60 céntimos de euro frente a los 0,12 de Italia, el mercado con los datos móviles más económicos de la UE. Le siguen Francia (0,23), Polonia (0,41), Dinamarca (0,43) y Rumanía (0,45). Por contra, los datos móviles resultan especialmente caros en República Checa (3 euros), Portugal (3,66), Grecia (5,29), Chipre (5,33) y Finlandia, donde el precio del internet móvil es 10 veces más alto que en España (6 euros). A nivel global, la isla de Santa Helena (situada en el océano Atlántico) tiene el dudoso honor de liderar el ránking con los territorios que más caro pagan el giga de datos móviles: 41,05 euros. Y si hablamos de continentes, África es la que sale peor parada en la comparativa (4,04 euros de media), seguida por Oceanía (3,91), América (3,50), Europa (2,31) y Asia (2,21). Las aplicaciones que más consumen Cualquiera puede saber qué aplicaciones de su móvil consumen más datos en el día a día. Dentro de 'ajustes' > 'aplicaciones' encontrará un listado de 'apps' ordenado por sus requerimientos. De hecho, se nos da la opción de inactivar la conexión de cada una, lo que también resulta especialmente útil cuando vamos a pasar varios días fuera de casa. Por ejemplo, podemos deshabilitar la 'app' de videollamadas del trabajo si no la necesitamos. En términos generales, las aplicaciones más exigentes son Facebook, Instagram, Spotify, Twitter, Netflix, YouTube y la propia Google Maps, ya sea por la cantidad de vídeos que albergan o por su necesidad de transmitir datos de forma constante.

