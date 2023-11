Viaje en el tiempo a través de muchos cuerpos

Los viajes en el tiempo nutren sin descanso la ficción audiovisual. Sin ir más lejos, Netflix estrenaba hace unos días 'Cadáveres', una propuesta basada en un jugoso cómic no publicado en nuestro mercado que plantea un punto de partida extraordinario: un hombre muerto es encontrado tirado en el mismo lugar en una calle de Londres en épocas diferentes, nada más y nada menos.

Un dilema de difícil resolución, pero la creatividad hoy en día es impredecible y, como ocurrió con 'Lost', lo importante es el viaje, no el destino. Exprimiendo igualmente el concepto de anomalía espacio-temporal, el canal especializado SyFy cuenta en su parrilla con 'Quantum Leap', otra serie de ciencia ficción de reciente estreno con saltos en el tiempo. Esta vez el protagonista logra visitar diferentes momentos en el pasado poseyendo a un ser humano, ocupando su mente y su físico, con el objetivo de ayudar a alguien cercano.

Toma así la apariencia de otra persona real para modificar lo que fue el curso de unos determinados acontecimientos con el cometido de salvar vidas y solucionar embrollos. Se trata de una nueva versión de la producción de culto homónima que vio la luz hace treinta primaveras, con un nuevo equipo y una visión más cercana a nuestros días.

Centrándonos en 'Quantum Leap', que hace un buen binomio con 'Cadáveres' entre la actual oferta en 'streaming', la serie, de nacionalidad estadounidense, consta de 18 entregas en torno a los 40 minutos de duración. En cada episodio el protagonista aparece en una época diferente, metiéndose en el cuerpo de alguien nuevo en cada salto en una carrera hacia un meta final que desconocemos. Cada capítulo cuenta con un dilema que resolver. El protagonista irrumpe en escena, con un aspecto diferente, para continuar el viaje en el tiempo, en un escenario novedoso en el que alguien necesita ayuda.

El objetivo no está claro porque el héroe, un ambicioso científico, tiene amnesia y no recuerda la razón por la cual está viajando en el tiempo. Se comunica con un holograma que le asesora desde el tiempo presente. Al saber lo que va a pasar, puede cambiar los sucesos por el bien de algún ser humano entre la espada y la pared. Así, entra en el cuerpo de un boxeador que pelea por un título y no tiene ni idea de dar un puñetazo, coge el mando de una mujer cazadora de recompensas implacable, encara los líos que se montan al cambiar de sexo o aparece en el lejano Oeste, recordando a la tercera parte de 'Regreso al futuro'.

96 episodios

La alabada serie original 'Quantum Leap' -titulada 'A través del tiempo' en castellano- está disponible en SkyShowtime y Movistar Plus+. Se emitieron 96 episodios desde su estreno en 1989 hasta mediados de los años 90. Protagonizada por Scott Bakula, el planteamiento era similar a la nueva versión que nos ocupa. Se puede entender como un reinicio del proyecto pero no como una secuela sin más.

El científico a la deriva, de viaje en viaje cuántico, va viviendo existencias que no son la suya, alimentando situaciones de enredo, intriga y aventura a pequeña escala. A través de saltos temporales, busca mejorar el futuro desde el pasado con la esperanza de recuperar del todo su memoria y regresar a su tiempo con su pareja y allegados.

'Quantum Leap', un claro ejercicio de nostalgia televisiva, explota la idea del clásico intercambio de cuerpos que pone a una persona en el físico de otra, con títulos como 'Ponte en mi lugar' (Freaky Friday)', 'Viceversa' o 'De tal astilla, tal palo'.

El resultado no se sale de la fórmula, apuesta por la sencillez con un esquema de serie al uso. Hay humor, intenta explicar más los hechos que la apuesta original, lo cual no siempre es un acierto, pero no traiciona su espíritu. No en vano está detrás Donald P. Bellisario ('Navy, investigación criminal'), el creador inicial. Raymond Lee ('Top Gun: Maverik') y Caitlin Bassett protagonizan una producción de fácil digestión cuyo motor principal es el amor y la amistad. Y la cosa está funcionando bien porque la serie ya ha sido renovada por una segunda temporada tras su éxito en EE UU.