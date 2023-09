'The Changeling', una oscura fábula sobre la paternidad Protagonizada por LaKeith Stanfield y Clark Backo, la serie comienza como un cuento de hadas que acaba mutando en pesadilla

LaKeith Stanfield, en 'The Changeling'.

Iker Cortés Madrid Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

Twitter

LinkedIn

Telegram

No, 'The Changeling' no es una relectura de 'Al final de la escalera', aunque el título original de la cinta que Peter Medak estrenó en 1980 fuera exactamente ese. En realidad, el título de la nueva serie de Apple TV+ hace referencia a una figura que hunde sus raíces en el folclore europeo. Se trata de un niño impostor, una criatura con la que las hadas sustituyen al bebé humano, sin que los padres se percaten hasta que ya resulta demasiado tarde.

Pese a su atmósfera oscura y la enigmática voz en off que sobrevuela todos los capítulos de la propuesta, los primeros minutos de 'The Changeling' tienen un carácter extrañamente luminosos. La serie juega con la idea de cuento de hadas que, poco a poco, con el desarrollo de la trama, acaba mutando en pesadilla. La acción del primer episodio se sitúa en dos marcos temporales. Primero en 2010, donde se presenta al protagonista de la historia, Apollo (LaKeith Stanfield), un librero de Nueva York que recorre mercadillos a la búsqueda de viejas e importantes ediciones de libros clásicos. Un día, hojeando volúmenes en una biblioteca de Queens, la forma en la que la bibliotecaria gestiona un problema, llama su atención y le pide una cita. Antes de dar el sí quiero, Emma (Clark Backo) lo rechazará hasta en seis ocasiones. La historia se parece mucho, de hecho, a la que vivieron los padres de Apollo a finales de los sesenta. Brian (Jared Abrahamson) era el agente de la condicional del jefe de Lillian (Adina Porter), secretaria en una agencia de modelos, y cayó perdidamente enamorado de ella nada más verla, pero esta se resistía diciendo que no salía con hombres blancos, hasta que finalmente acabó aceptando. Ambas relaciones discurren en paralelo en ese primer capítulo de la ficción, con las primeras citas y las primeras confidencias que hacen referencia a tortuosos pasados y traumas que aún no han sido superados, a juzgar por ciertas pesadillas recurrentes. Los padres de Emma murieron en un incendio cuando ella contaba solo con cinco años, mientras que a Apollo, su padre le abandonó con cuatro años. El amor parece triunfar porque Apollo decide esperar seis largos meses al regreso de Emma, que ha estado de viaje por Brasil, y la pareja acaba acaba casándose y teniendo un bebé. Será entonces cuando las cosas comiencen a torcerse inevitablemente. Primero con las habituales dificultades de una pareja primeriza: el cansancio que lo va embarrando todo, los problemas a la hora de dar el pecho, las visitas al pediatra, los celos porque el pequeño parece estar mejor con uno de los dos, las presiones tanto autoimpuestas como de la familia para dar la mejor alimentación y educación y los mejores cuidados al bebé, las escasas ocho semanas de baja maternal; después con la llegada de unos extraños mensajes al móvil de Emma que la van desquiciando hasta que un día, después de un terrible incidente, la mujer, convencida de que el pequeño no es su hijo, desaparece. Una serie farragosa A través de este misterio y a lo largo de sus ocho episodios –de momento Apple TV+ ha servido cinco capítulos–, la narración, de manera muy pausada, va haciéndose más y más oscura en esta fábula que acaba mezclando con solvencia brujería, sectas, tradiciones africanas y cuentos de hada nórdicos con los que, tal y como hiciera 'Servant', otra ficción del catálogo de los de Cupertino, aborda asuntos como la depresión postparto o esa necesidad por ser siempre mejor padre que los que te han precedido. Visualmente cuidada, como el grueso de las producciones de Annapurna y Apple Studios, aunque con alguna que otra decisión cuestionable –esa moda de jugar con la profundidad de campo y colocar elementos en el plano fuera de foco de forma arbitraria debería acabarse ya–, el problema de 'The Changeling' es que no parece tener muy claro hacia dónde se dirige y, pese a los esfuerzos de LaKeith Stanfield y Clark Backo, excepcionales en su trabajo, es fácil que el espectador pierda el interés ante un desarrollo tan farragoso al que, además, le cuesta horrores arrancar. La ficción genera cierta inquietud y angustia pero se digiere mejor si se piensa en ella como un relato de fantasía más que como uno de terror. Al fin y al cabo, la novela homónima en la que se basa fue catalogada por la revista 'Time' como una de las cien mejores novelas de fantasía de todos los tiempos. Curiosamente su autor, Victor LaValle, profesor en la School of the Arts de la Universidad de Columbia, pone la voz en off al proyecto, reforzando esa idea de cuento de hadas y apuntalando una trama que acostumbra a dar saltos en el tiempo bastante a menudo, quizá con la intención de que parezca más compleja de lo que finalmente es.