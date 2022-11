Telecinco vuelve a las series diarias con 'Mía es la venganza'

Telecinco busca recuperar el liderazgo que ha perdido frente a Antena 3, tras un declive en audiencias del que no parece poder salir. El comodín de 'Sálvame' hace tiempo que dejó de ser efectivo para mantener a la cadena en el número uno y 'Y ahora, Sonsoles' podría terminar de eclipsar por completo el programa de Jorge Javier Vázquez.

La cadena parece haber tomado cartas en el asunto para tratar de poner freno a la crisis de audiencia por la que pasa desde hace un tiempo, apostando por una serie vespertina diaria para tratar de enganchar a los telespectadores al formato. Se trata de 'Mía es la venganza', un melodrama creado por Aurora Guerra y producido por Mediaset España en colaboración con Alea Media ('Patria'), que por el momento se encuentra en fase de escritura de guiones y casting actoral. La apuesta por las producciones de la creadora es una fórmula que a Mediaset le ha dado buenos resultados hasta ahora, tras otros éxitos como 'Vivir sin permiso' o 'Entrevías'.

La próxima emisión de esta serie en horario de tarde no sólo podría recortar aún más 'Sálvame', si no eliminar definitivamente el programa de corazón de la parrilla de Telecinco. De hecho, la cadena no emite ninguna serie diaria desde el estreno del formato presentado por Jorge Javier Vázquez en 2009. Antes de esto, las últimas ficciones diarias exitosas fueron 'Yo soy Bea' y 'Un golpe de suerte'.

De qué va 'Mía es la venganza', la nueva serie de Mediaset

Tras un impactante accidente, un coche acaba sumergido en las aguas de un lago mientras Sonia, una mujer atrapada en el interior del vehículo, intenta liberar a dos pequeñas que viajan en el asiento trasero. El tiempo apremia y es imposible salvar a ambas, solo una logra salir a la superficie junto a su madre.

Veinte años después, Sonia es la propietaria de un exclusivo club deportivo y Olivia trata de estar a al altura de las expectativas de su madre. Ambas son objeto de la venganza de Mario, un joven al que el accidente arruinó su vida cuando era niñoy que tratará de hacerlas pagar por su dolor. Sin embargo, las cosas nunca salen según lo planeado y sus sentimientos se interpondrán en su plan.