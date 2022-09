La sexta temporada de 'Élite' ya tiene fecha

La sexta temporada de 'Élite' ya está al caer en Netflix. Será el 18 de noviembre cuando lleguen a la plataforma las nuevas aventuras protagonizadas por los estudiantes del exclusivo instituto Las Encinas. Lo hará con caras nuevas, dado que año a año la ficción ha ido perdiendo a algunos de sus personajes claves. Si en la quinta temporada los actores Miguel Bernardeau y Arón Piper abandonaban el barco, en esta nueva entrega será Itzan Escamilla quien ya no forme parte del elenco, puesto que Samuel, el personaje al que daba vida, murió en la pasada temporada.

No en vano, la nueva historia arranca tras la muerte de Samuel, un fallecimiento que pesa como una losa en un instituto que afronta el nuevo curso intentando lavar su imagen y tapando los desastres del pasado. Sin embargo, el conflicto en sus aulas es sistémico: racismo, sexismo, violencia machista o LGTBI-fobia son solo algunos de los graves problemas que recorrerán los pasillos de la prestigiosa institución académica en esta temporada. «Si los que dirigen no se implican en serio en buscar soluciones, tendrán que ser los propios alumnos los que tomen las riendas», apuntan en la nota de prensa con la que Netflix ha anunciado la fecha del estreno.

Mucho tienen que cambiar las cosas para que los nuevos capítulos no estén repletos de desenfreno y fiestas -ya saben, mínimo una por capítulo-, triángulos amorosos, escenas subiditas de tono, drogas y alcohol. Entre las nuevas caras de esta sexta temporada, encontramos actores como Ander Puig, a quien pudimos ver en 'Ser o no ser', Carmen Arrufat, Álvaro Juana, Ana Bokesa y Álex Pastrana. Los cinco se unirán a los ya veteranos André Lamoglia, Valentina Zenere, Carla Díaz, Martina Cariddi, Adam Nourou y Manu Ríos.

En la última temporada, dio la sensación de que los guionistas cada vez tienen menos que contar. El misterio en el que se centra cada entrega siempre fue una excusa para mostrar la vida de lujo y los excesos de estos adolescentes de clase alta, pero parece que quienes desarrollan la serie han ido limando cada vez más su importancia, dejándola prácticamente vacía. Quizá ahora, con ese objetivo en mente, 'Élite' es una ficción más perfecta, pero también mucho más anodina y aburrida. Veremos qué sucede con los nuevos episodios.

Otros anuncios

El de 'Élite' no es el único anuncio que ha dado Neflix en los últimos días. La plataforma de vídeo bajo demanda también ha puesto fecha a 'Miércoles', la serie basada en el personaje de 'La familia Addams' y dirigida por Tim Burton, que se estrenará el 23 de noviembre. Antes, el 4 de noviembre, llegará la segunda temporada de 'Enola Holmes', y el 9 la quinta de 'The Crown'. El día de Navidad se lanzará al público 'The Witcher: Blood Origin', la precuela de The Witcher' en la que se contará cómo surgió el primer brujo de la serie creada por Lauren Schmidt y finalmente la tercera temporada de 'The Witcher' llegará a la plataforma en verano de 2023.