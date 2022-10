¿Qué series se estrenan en octubre? 'This England', en la que Kenneth Branagh se mete en la piel de Boris Johnson, es lo más interesante en un mes en el que se despide definitivamente 'The Walking Dead'

No es el mes que hoy empieza, octubre, el mejor en cuanto a estrenos de series se refiere. La audiencia se despide, tras doce años en antena, de los caminantes de 'The Walking Dead', que comenzará su adiós a partir del 3 de octubre en Fox. También acaban las 'Derry Girls', con una tercera temporada que llegará a Netflix el 7 de octubre. Regresan, además, títulos como 'Stargirl' (HBO Max, 1 de octubre), 'The Good Doctor' (AXN, 11 de octubre), la genial 'Fantasmas' (Movistar Plus+, 14 de octubre), 'Evil' (SyFy, 20 de octubre) y, finalmente, 'The White Lotus', cuya segunda temporada arranca en HBO Max el 31 de octubre.

Fox, 3 de octubre | Última temporada The Walking Dead

Comienza aquí el adiós definitivo a una serie que lleva entre nosotros la friolera de doce años. Basada en los cómics de Robert Kirkman, la ficción sigue los pasos de un elenco de supervivientes a un apocalipsis zombi, a los que los personajes conocen como 'caminantes'. Los últimos ocho episodios de la tercera y última parte de la decimoprimera temporada comienzan a emitirse el 3 de octubre, con nuevos episodios cada semana. Y ya hay sinopsis de los dos primeros capítulos. En el primero Daryl y Negan acuden a la Comunidad para evitar que Hornsby vaya a por sus familias, mientras Pamela se ocupa de los manifestantes que exigen justicia por los crímenes de Sebastian.

Disney+, 5 de octubre The Bear

De golpe estrenará Disney+ los ocho episodios que componen la primera temporada de 'The Bear'. Protagonizada por Jeremy Allen White, a quien pudimos ver como Lip en 'Shameless', la ficción gira en torno a Carmen 'Carmy' Berzatto, un joven chef de alta cocina, que vuelve a Chicago para hacerse cargo de la tienda de bocadillos de su familia, el Original Beef of Chicagoland, después del trágico suicidio de su hermano. Completan el reparto de esta comedia con elementos de drama Ebon Moss-Bachrach, Ayo Edebiri, Abby Elliott, Lionel Boyce, Liza Colón-Zayas, Edwin Lee Gibson y Matty Matheson. Creada por Christopher Storer, la serie está producida por FX productions y ya ha firmado una segunda temporada.

Sundance TV, 6 de octubre Transport

Creada por Auli Mantila, 'Transport' es un drama que sigue a un grupo de personas que viven bajo una gran presión debido a su peculiar trabajo. Todos ellos se dedican al transporte de caballos por Europa, y a diario hacen frente a todo tipo de contratiempos tanto en las carreteras como en las fronteras de los diferentes países. Protagonizan esta ficción Emmi Parviainen, Arttu Kapulainen y Pirkko Hämäläinen.

Netflix, 7 de octubre | Tercera y última temporada Derry Girls

Con los problemas de Irlanda del Norte como telón de fondo, esta comedia sigue a un grupo de amigos en su adolescencia a principios de los años noventa. Inspirada en la adolescencia de creadora Lisa McGee, en el nuevo tráiler puede verse a Saoirse-Monica Jackson, Louisa Harland, Nicola Coughlan, Jamie-Lee O'Donnell y Dylan Llewellyn en situaciones de lo más disparatadas, justo ahora que el conflicto político parece que toca a su fin.

Netflix, 7 de octubre El club de medianoche

Ojo a esta nueva producción del siempre interesante e inquieto Mike Flanagan, responsable de series como 'La maldición de Hill House' o 'Misa de medianoche'. La ficción, ambientada en un hogar para jóvenes enfermos terminales, pone el foco en siete de ellos, los miembros de un exclusivo club que se reúne cada medianoche para contar historias de miedo. En una de las reuniones, deciden hacer un pacto: el primero en morir debe enviar una señal desde el más allá.

Disney+, 12 de octubre Candy

Jessica Biel es la protagonista de esta serie basada en un crimen real que tuvo lugar el verano de 1980 en Texas. La actriz da vida a Candy Montgomery, una madre y ama de casa que está cumpliendo a la perfección el papel que le viene impuesto por la sociedad: tiene un buen marido, dos hijos, una buena casa... Pero todo se tuerce cuando Candy descubre que su marido tiene una amante. Los cinco episodios llegarán del tirón

Netflix, 13 de octubre La playlist

Vende Netflix esta historia como un «relato ficticio». Pero su origen sueco y el verde del logo remiten sin duda a Spotify, el servicio de música que lo puso todo patas arriba. La ficción sigue los pasos de un emprendedor tecnológico que se propone revolucionar la industria de la música con una plataforma de streaming legal.

AMC+, 13 de octubre That Dirty Black Bag

Rodada entre Almería, Italia y Marruecos, 'That Dirty Black Bag' es todo un homenaje a los spaghetti western. La historia sigue el enfrentamiento de ocho días entre Arthur McCoy (Dominic Cooper), un sheriff incorruptible, y Red Bill (Douglas Booth), un cazarrecompensas conocido por decapitar a sus víctimas y meter sus cabezas en una bolsa negra sucia.

Netflix, 13 de octubre The Watcher

Después de la espectacular 'Dahmer', llega a Netflix la nueva ficción de Ryan Murphy. Naomi Watts y Bobby Cannavale protagonizan esta historia en la que una pareja que llega a una nueva casa será acosada por un extraño que parece obsesionado con la casa y con que los nuevos moradores la abandonen.

Movistar Plus+, 14 de octubre | Cuarta temporada Fantasmas

Continúan las aventuras de Alison y Mike con su magnífico casrón. En esta cuarta temporada, han convertido Button House en una rentable y acogedora casa de huéspedes. Ahora solo tienen miedo de una cosa: una mala valoración en internet de sus primeros invitados que les arruine su negocio. Entre las novedades, regresan los fantasmas de la peste (los que viven en el sótano que no aparecieron en la tercera temporada) y algo aún más desconcertante: un nuevo fantasma. De 'Fantasmas' se emitirán dos episodios cada viernes hasta completar los seis de esta temporada. En diciembre llegará el episodio especial de Navidad.

Apple TV+, 14 de octubre Shamtaran

Basada en el bestseller internacional de Gregory David Roberts, 'Shantaram' sigue los pasos de un fugitivo llamado Lin Ford (Charlie Hunnam, de 'Sons of Anarchy') que busca perderse en la Bombay de los ochenta, intentando que los problemas no le alcancen. Cuando se enamora+ de una mujer llamada Karla, Lin debe elegir entre la libertad o el amor y las complicaciones que conlleva.

Netflix, 14 de octubre Sagrada familia

Nueva producción de Manolo Caro para la plataforma. La mudanza de una nueva familia a Fuente del Berro romperá la estabilidad de un barrio donde vive Gloria junto a su bebé y Aitana, su au-pair, escondiéndose de un misterioso y oscuro pasado. El reparto está encabezado por Najwa Nimri, Carla Campra, Iván Pellicer, Alba Flores y Macarena Gómez, entre otros.

AMC+, 20 de octubre Infiniti

Esta producción francesa de seis episodios se adentra en un viaje con tintes sobrenaturales, donde un policía kazajo y una astronauta deben salvar a uno de los miembros de la Estación Espacial Internacional

SyFy, 20 de octubre | Tercera temporada Evil

Continúan las aventuras de este trío de detectives paranormales. A saber, la psicóloga escéptica, un proyecto de reverendo con demonios internos y un tecnólogo y manitas especializado en dar explicaciones racionales a todo lo increíble. Creada por el matrimonio Robert y Michelle King, cuyo peculiar sentido del humor y gusto por fusionar géneros ya quedó latente en 'The Good Wife' y el spin-off 'The Good Fight', cada capítulo cuenta con una investigación que solucionar, pero relato a relato avanzan subtramas y todos los casos van interconectándose.

Netflix, 21 de octubre Desde cero

Una artista (Zoe Saldaña) se enamora de un chef (Eugenio Mastrandrea) en Italia y emprende un viaje de amor, pérdida, superación y esperanza trascendental entre culturas y continentes distintos.

Prime Video, 21 de octubre The Peripheral

Basada en la novela del maestro William Gibson, la serie se centra en Flynne Fisher (Chloë Grace Moretz), una mujer que intenta mantener unida a su rota familia en un rincón olvidado de la América del futuro. Flynne es inteligente, ambiciosa, pero está condenada. No tiene futuro, hasta que el futuro llama a su puerta.

Netflix, 25 de octubre El gabinete de curiosidades de Guillermo del Toro

Las pesadillas más sobrecogedoras cobran vida en estos ocho cuentos de terror, escalofriantes y visualmente arrebatadores, seleccionados por Guillermo del Toro. Desde el 25 al 28 de octubre, durante la semana antes de Halloween, Netflix colgará dos episodios diarios de esta serie con capítulos autónomos.

Disney+, 26 de octubre Star Wars: las crónicas Jedi

Este mes no hay superhéroes de Marvel, pero a cambio se lanza esta serie de cortos animada con seis episodios que cuenta varias historias sobre los Jedi de las precuelas, como el Conde Dooku o Ahsoka Tano.

Movistar Plus+, 27 de octubre El inmortal

Durante la década de los 90, el tráfico de cocaína y el control de las discotecas de Madrid estuvo en manos de una banda que acaparó cientos de portadas y programas de televisión: Los Miami. Su nombre provocaba el pánico de aquel que lo escuchaba. 'El Inmortal' fue el jefe de todos ellos. Esta historia está inspirada en su reinado y en la ciudad que tantas veces lo vio morir. Álex García, Marcel Borrás, Jason Day, María Hervás o Jon Kortajarena son algunos de los protagonistas de esta serie.

HBO Max, 28 de octubre ¡García!

Ambientada en una hipotética España actual, en un país dividido y al borde del caos político, la serie está protagonizada por Antonia (Veki Velilla), una joven periodista de investigación que tropieza por casualidad con una conspiración urdida hace décadas: la existencia de un superagente criogenizado, García (Francisco Ortiz), creado en un laboratorio en los años 50 por los servicios secretos del general Franco.

Movistar Plus+, 31 de octubre This England

Michael Winterbottom escribe y dirige esta serie de seis episodios que cuenta los tumultuosos primeros meses de Boris Johnson, encarnado por Kenneth Branagh, como primer ministro del Reino Unido y sigue el impacto que supuso en Gran Bretaña la primera ola del coronavirus.

AMC+, 31 de octubre Christian

Esta producción de seis episodios narra la historia de un matón con un poder que, usado de la manera correcta, le puede sacar de su vida criminal. Christian (Edoardo Pesce) trabaja para Lino (Giordano de Plano), un mafioso que controla un gigantesco edificio en las afueras de Roma. Junto a Davide, el hijo del capo, Christian lidia con amenazas y extorsiones, pero aspira a un puesto más alto dentro del grupo criminal. Las cosas empeoran debido a un misterioso y severo dolor en sus manos que le impide realizar tareas simples y que continúa con la aparición de dos misteriosos estigmas. Poco después, Christian revive milagrosamente a Rachele (Silvia D'Amico), su vecina drogadicta.