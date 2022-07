¿Qué series se estrenan en agosto?

Ni cotiza que este agosto será un buen mes para los seguidores de 'Juego de tronos' y de la saga de George R. R. Martin. Por fin llegará a HBO Max 'La casa del dragón', la ficción que se ambienta 200 años antes de lo ocurrido en la serie original y que cuenta la historia de la Casa Targaryan. Por parte de Disney+, tenemos otro estreno de renombre, 'Andor', con Diego Luna de nuevo en el personaje de Star Wars. Por lo demás un mes relativamente raquítico en estrenos. Veamos algunos de ellos.

Filmin, 2 de agosto Los emigrantes

Vídeo.

En el marco del Atlàntida Film Fest, Filmin estrena 'Los emigrantes', una de las series suecas más ambiciosas del momento, con más de once millones de euros de presupuesto repartidos en tres episodios. Dirigida por Erik Poppe, responsable de cintas como 'La decisión del rey' o 'Utoya. 22 de julio', la ficción adapta la serie de novelas homónima de Vilhelm Moberg, que ya fueron llevadas al cine en 1971 de la mano de Jan Troell. Narra la historia de un matrimonio que, a mediados del siglo XIX, decide abandonar Suecia junto a sus hijos, en busca de un nuevo comienzo y un sueño de prosperidad en América. Protagonizan la miniserie Gustaf Skarsgård ('Vikingos'), Sofia Helin ('El puente') y la cantante Tove Lo.

Netflix, 5 de agosto Sandman

Vídeo.

Después de pasar años encarcelado, Morfeo (el Rey de los Sueños) emprende un viaje por diferentes mundos para encontrar lo que le fue arrebatado y, de esta forma, recuperar su poder. Neil Gaiman es el cocreador y productor ejecutivo de esta adaptación de su cómic en la que Tom Sturridge da vida a Sueño; una mezcla de mito moderno y fantasía oscura que entrecruzan la ficción contemporánea, el drama histórico y la leyenda.

Filmin, 9 de agosto La profesora

Vídeo.

La vida de Jenna Garvey (Sheridan Smith), una profesora de inglés con una caótica vida personal se viene abajo cuando es acusada de acostarse con un alumno tras una noche de fiesta. A pesar de que en un inicio se declara culpable, poco después descubrirá que las pruebas contra ella podrían haber sido falsas. Esta miniserie británica ha sido encumbrada por la crítica y el público y también se ha convertido en una de las ficciones más controvertidas del año en Reino Unido.

AMC+, 11 de agosto Moonhaven

Vídeo.

La nueva serie de AMC+ se ambienta en una comunidad utópica construida en la Luna y arranca cuando Bella Sway (Emma McDonald), contrabandista y piloto de un carguero lunar, es acusada de un crimen y enviada a Moonhaven, asentamiento ubicado en la Luna y encargado de buscar las soluciones para acabar con los problemas que amenazan a la civilización en la Tierra. Bella, que no es partidaria de este hipotético 'paraíso' lunar, se verá envuelta en una conspiración para hacerse con el control de la inteligencia artificial responsable de los milagros de Moonhaven. Uniéndose a un detective local, Paul Serno (Dominic Monaghan), intentarán detener a las fuerzas que quieren destruir la última esperanza de la Tierra antes de que se destruyan ellos mismos.

Prime Video, 12 de agosto A League of Their Own

Vídeo.

'A League of Their Own' evoca el espíritu alegre del clásico de Penny Marshall, 'Ellas dan el golpe' (1992), mientras profundiza en la historia de toda una generación de mujeres que soñaban con jugar al béisbol profesional. La serie ahonda en la raza y la sexualidad siguiendo el viaje de un nuevo grupo de personajes a medida que van labrando sus propios caminos hacia el terreno de juego, tanto en la liga como fuera de ella.

Apple TV+, 12 de agosto Después del huracán

Vídeo.

Basada en el libro de la periodista ganadora del Pulitzer Sheri Fink y protagonizada por Vera Farmiga, Cornelius Smith Jr. y Cherry Jones, la ficción narra el impacto del huracán Katrina y sus secuelas en un hospital de Nueva Orleans. Cuando subieron las aguas, se cortó la electricidad y el calor se disparó, los exhaustos trabajadores de un hospital local se vieron obligados a tomar decisiones que después les perseguirían durante muchos años.

Filmin, 12 de agosto All You Need

Vídeo.

Ambientada en Berlín en la era Grindr, la serie trata sobre cuatro hombres homosexuales y sus desafíos en la vida y en el amor, una producción que aborda temas como las citas online, los fetiches, los prejuicios, la violencia homosexual, los estereotipos de género y el racismo.

Disney+, 17 de agosto She-Hulk: Abogada Hulka

Vídeo.

Tatiana Maslany protagoniza la nueva serie de Marvel en la que interpreta a She Hulk / Jennifer Walters, una letrada especializada en casos centrados en superhéroes. La serie cuenta la complicada vida de esta abogada soltera de treinta y tantos años que también resulta ser una masa verde y superpoderosa de dos metros. Ojo, porque la ficción cuenta con la aparición de algunos personajes del Universo Marvel como Mark Ruffalo como Smart Hulk, Tim Roth como Emil Blonsky / la Abominación, y Benedict Wong como Wong.

Apple TV+, 19 de agosto Hermanas hasta la muerte

Vídeo.

La actriz y creadora Sharon Horgan ('Catastrophe') es la responsable de esta ficción que mezcla comedia con un toque negro e investigación. Estructurada en diez episodios, cuenta la historia de las hermanas Garvey, una familia muy unida. Cuando su cuñado muere, la compañía que debe pagar el seguro de vida inicia una investigación para descubrir si ha habido intenciones maliciosas y pone el ojo en las hermanas, cada una de las cuales tenía abundantes razones para matarle. La serie está escrita y producida por Horgan con Brett Baer y Dave Finkel, quienes la han adaptado de la serie belga 'Clan', que fue creada por Malin-Sarah Gozin.

Netflix, 19 de agosto Alma

Vídeo.

El Principado de Asturias es el escenario de este thriller sobrenatural. Creado por Sergio G. Sánchez y dirigido por él mismo junto a Kike Maíllo (EVA). Organizada en nueve episodios, la ficción cuenta la historia de Alma, que tras sobrevivir a un accidente de autobús en el que mueren casi todos sus compañeros, se despierta en un hospital sin recordar nada del incidente… ni de su pasado. Su casa está repleta de recuerdos que no son suyos y tanto la amnesia como el trauma hacen que experimente terrores nocturnos y sufra unas visiones que no consigue desentrañar. Con la ayuda de sus padres y amigos, desconocidos para ella, intentará descubrir el misterio que rodea al accidente a la vez que lucha por recuperar su vida y su identidad.

Apple TV+, 19 de agosto Las chicas de Surfside

Vídeo.

Basada en la exitosa serie de novelas gráficas homónimas de la autora Kim Dwinell, la serie sigue a las mejores amigas Sam y Jade, que resuelven misterios sobrenaturales en su tranquila ciudad costera de California. Las 'Surfside Girls' deben combinar sus fortalezas opuestas de imaginación y lógica para resolver los misterios, aparentemente sobrenaturales, que se esconden justo bajo la superficie de su ciudad.

HBO Max, 22 de agosto La casa del dragón

Vídeo.

El 'spin-off' de 'Juego de tronos' es, sin lugar a dudas, lo más esperado este mes. La ficción, estructurada en diez episodios y basada en la novela 'Fuego y sangre' de George R. R. Martin, cuenta la histooria de la Casa Targaryen y se ambiénta doscientos años antes de los hechos ocurridos en la serie más exitosa hasta el momento de HBO.

AMC+, 25 de agosto Fatal Injections

Eva Sigurðardóttir y Kolbrún Anna Bjornsdottir son los responsables de esta serie danesa repartida en ocho episodios de veinticinco minutos, donde las relaciones modernas y las nuevas formas de amar son los temas principales de la trama. La relación entre Maiken (Amalie Dollerup) y Jacob (Jonathan Harboe) se ha estancado. Con una casa adosada y un bebé 'en proyecto' han entrado en la vida adulta y la pasión ha desaparecido casi por completo. Todo eso da un giro cuando Ida (Josefine Frida Pettersen) entra en sus vidas. Ida es noruega, bella y seductora y logra impulsar la relación entre Maiken y Jacob.

Movistar Plus+, 30 de agosto City on a Hill

Vídeo.

La tercera temporada de 'City on a Hill' nos lleva a la alta sociedad de Boston, Beacon Hill. Después de dejar el FBI y arrojar su placa al puerto de Boston, Jackie Rohr (Kevin Bacon) consigue un nuevo y prestigioso trabajo como encargado de la seguridad de una familia adinerada. Todo va bien hasta que los secretos comienzan a destaparse... Cuando se abre una investigación, ADA Decourcy Ward (Aldis Hodge) ve la oportunidad de acabar con la maquinaria que perpetúa un sistema de justicia penal que no funciona.

Disney+, 31 de agosto Andor

Vídeo.

'Andor' explora una nueva perspectiva del universo Star Wars, centrándose en el trayecto de Cassian Andor (Diego Luna) mientras descubre cómo marcar la diferencia. La serie cuenta cómo nació la Rebelión en contra del Imperio, y cómo las personas y los planetas se involucraron. Es una era llena de peligro, decepción e intriga donde Cassian emprenderá un camino que lo convertirá en un héroe rebelde.