Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Pleno del Parlamento, en directo: debate de las enmiendas a la totalidad de PSOE, NC y Vox a los Presupuestos de 2026
Javi Giner sostiene el Emmy que ha recompensado a Oriol Pla como mejor actor internacional. Reuters

Oriol Pla: «El Emmy me cambiará la vida de la manera que yo decida y quiera»

El actor logra un histórico premio en Nueva York por dar vida al baracaldés Javi Giner en la serie 'Yo, adicto'

Oskar Belategui

Oskar Belategui

Bilbao

Martes, 25 de noviembre 2025, 18:52

Comenta

«Hacer historia» es una expresión que se utiliza a la ligera, pero en el caso de Oriol Pla tiene razón de ser. Habría que ... remontarse a 1973 para encontrar un triunfo español tan sonado en los Emmy. Si entonces 'La cabina', de Antonio Mercero, logró el premio a mejor telefilme, el actor barcelonés de 32 años ha logrado este lunes en Nueva York la hazaña de hacerse con el Emmy Internacional a mejor actor por su papel protagonista en la serie 'Yo, adicto'. Antonio Banderas y Penélope Cruz estuvieron nominados en el pasado, pero no lo consiguieron. El documental de Netflix '#SeAcabó: Diario de las campeonas', que cuenta el terremoto tras el beso no consentido de Luis Rubiales a Jenni Hermoso, ha ganado el Emmy Internacional en su categoría.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenida una luchadora de MMA irlandesa por pegar a dos guardias civiles en un vuelo Gran Canaria-Irlanda
  2. 2 Así fue el robo de varias motos en un furgón en Las Palmas de Gran Canaria
  3. 3 El sicario que ejecutó al Conejero llegó en moto, «le pegó un par de tiros y se fue»
  4. 4 Muere Bernardo Álvarez, obispo emérito de la Diócesis Nivariense
  5. 5 Persecución de película en Gáldar: ignora el alto de la policía, huye a gran velocidad y acaba detenido
  6. 6 Agaete se despide del bar El Perola: «Las piernas ya no me dan»
  7. 7 Jóvenes que desmontan el machismo desde Canarias: del control al porno
  8. 8 Familiares de José el Negro y el Conejero declararon que estaban siendo acosados por Lionel y su entorno
  9. 9 El cierre del aparcamiento de Hoya Viciosa, en San Mateo, ya es firme
  10. 10 La viñeta de Morgan de este miércoles 26 de noviembre

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Oriol Pla: «El Emmy me cambiará la vida de la manera que yo decida y quiera»

Oriol Pla: «El Emmy me cambiará la vida de la manera que yo decida y quiera»