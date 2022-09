'La novia gitana': llanto por la pérdida a golpe de 'thriller'

La lluvia cae de manera torrencial sobre una piscina vaciada. A pesar de la oscuridad de la noche, el vestido blanco manchado de sangre resalta entre el negro que inunda la escena. El cadáver de una mujer yace sobre el suelo, y a partir de ese momento arranca una historia descarnada con la pérdida como tema central del relato.

Esta primera secuencia de 'La novia gitana' (Atresmedia) puede recordar al Fincher de Zodiac, pero en realidad tiene más que ver con las 'Crónicas de un asesino en serie' de Joon Bong Ho. Sin espacios para lo lacrimógeno ni para el relleno. Usando los clichés del género lo mínimo posible, en una bien pensada reinvención para presentar algo nuevo. Es la forma que tiene de dirigir Paco Cabezas ('Carne de neón', 'Adiós'), un hombre que no tiene problemas en ser tan violento como la historia lo requiera, y a la vez tan oscuro como parte de esa realidad que a veces supera la ficción.

Este domingo la plataforma Atresplayer Premium estrena la primera temporada de lo que hace muy poco tiempo fue el fenómeno literario que representaba Carmen Mola, la mujer que en realidad eran tres hombres. Los casos de la inspectora Elena Blanco y de su Brigada de Análisis de Casos (BAC) han llegado a miles de hogares en las páginas de un libro, pero la revisión de Paco Cabezas promete ser (al menos en sus dos primeros capítulos) un giro a la producción de 'thrillers' españoles.

«Las series te permiten más tiempo para desarrollar los personajes. En cada episodio ocurren muchas cosas, es muy intenso», explica el director, que se muestra especialmente orgulloso de su trabajo. «Es una serie muy coral, y aun así ha habido espacio para explorar los personajes. Se me hace muy difícil pensar en escribir una película de solamente cien páginas después de haber hecho ochocientas», reconoce.

Este trabajo llega después de haber firmado 'Adiós', una de las mejores películas de 2019, ignorada injustamente en los premios a pesar de ser un ejercicio de estilo prácticamente inédito en España.

«A nivel estético y de manera de dirigir y de rodar esta es una prima hermana de 'Adiós'. Es una continuación total. Siento que con 'Adiós' encontré mi estilo como director sin necesidad de copiar a nadie», explica Cabezas, que repite varias veces que le han dado «toda la libertad» para rodar, y que nadie le ha criticado por haber sido violento y oscuro. «Se ve lo que me interesa, como un entierro y un culto gitano. Me interesan las miserias humanas, las grietas de los personajes. Por eso los protagonistas de 'La novia gitana' no llevan maquillaje», avanza. «Igual que las mujeres de 'Mare of Eastown' (HBO Max).

La familia y la pérdida

El crimen es lo que se aprecia a primera vista en 'La novia gitana', pero no hace falta haber leído la novela para descubrir en apenas dos capítulos que hay algo mucho mayor detrás. Con esta serie Paco Cabezas vuelve a sus temas, los que han estado ahí siempre, como la familia. En este caso hay dos, la familia gitana que pierde a una hija, y la brigada de la policía, que también son una familia. «Pero si entre ellos está Vicente Romero te puedes imaginar que será una familia inusual», bromea el director. Y es que más allá de ello, la serie va de cómo lidiar con la pérdida desde el 'thriller' y desde una historia intrincada y compleja. «Ahí está el dolor de la pérdida, que me obsesiona. De eso iba 'Adiós', de cómo se puede sobrevivir a la muerte de una hija».

Paco Cabezas, en San Sebastián. / Efe

La relación de Paco Cabezas con esta novela es singular, como la que ha tenido todo el mundo antes de que se conocieran sus autores. «Estaba en Los Ángeles rodando una serie americana y me estaban ofreciendo varios proyectos, pero todos me parecían artificiales. Y de repente llega esta novela y veo que tiene el mundo gitano, el mundo callejero de Madrid, una conexión con las películas con las que me crié como 'Seven' y 'El silencio de los corderos'. Y pensé: aquí hay algo que yo puedo coger».

El director, que ya ha rodado varias producciones en Hollywood, reconoce que leyó la novela pensando que era una autora femenina. «Cuando dije que me interesaba me presentaron a los autores y le di naturalidad. Ellos han sido muy generosos y me han dado espacio para hacer y deshacer», relata. Es más, asegura que el que haya leído la novela se llevará más de una sorpresa, que se mantiene la trama pero añadiendo giros «en cada esquina». «Es mucho más ambiciosa esta serie que muchas de las cosas que he hecho antes», sentencia sin querer avanzar nada de lo que vendrá. Ahí estarán el dolor y la familia, como siempre. Pero también la pasión que impregnan sus personajes, como la María Santos de 'Adiós' que ofrecía su vida para dejar sin respiración a quienes escuchaban el llanto de una madre a punto de morir para salvar la vida de su hijo.