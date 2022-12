Sábado, 3 diciembre 2022, 08:53

'El menú' es el nuevo 'thriller' dirigido por Mark Mylod, protagonizado por Nicholas Hoult y Anya Taylor-Joy, que se estrena mañana en los cines. La trama gira sobre el restaurante Hawthorne, donde no solo sirve platos memorables (médula ósea y vieiras recién cogidas, aliñadas con geles y rocas), sino también se escuchan comentarios mordaces sobre la sociedad actual, la idolatría y el consumismo. Todo dentro de una sátira de terror que el propio Nicholas Hoult califica de «muy divertida».

–¿Qué fue lo que pensó al leer por primera vez el guion?

–No sabía que tipo de película estaba leyendo y eso me emocionó. Me intrigaba imaginar cómo se llevaría este guion a la pantalla. Cuando descubrí que Mylod iba a ser el director pensé que sería un éxito después de su gran trabajo en la serie 'Succession'.En ella creó personajes oscuros y ambiguos, que te enamoran y detestas. Pensé que su experiencia y sello profesional añadiría a este ambiente un toque muy interesante.

–¿Los actores tuvieron que prepararse para entrar en el universo de la gastronomía?

–Sí. De hecho, la investigación para crear mi personaje fue maravillosa. Me tocó ver muchísimas series y programas de cocina, como 'Chef's Table'. Hay un episodio de ese programa sobre Dominique Crenn. Luego resultó ser ella quien diseñó toda la comida del menú de la película. Dominique me ayudó a entender mi personaje. También tuve la oportunidad de ir a varios restaurantes a observar el protocolo de estos establecimientos de lujo. Comprobé cómo te hacen sentir incómodo con su condescendencia. En ese tipo de restaurantes uno pretende ser parte de ese mundo y finge su personalidad.

–¿Ha aprendido algo sobre gastronomía?

–No. Soy incapaz de hablar de gastronomía y no voy a convertirme en un pretencioso como mi personaje. Jamás se me ocurriría intentar diseccionar un plato. Sigo siendo una persona que disfruta con lo que come de una forma divertida y relajada.

–La película es una sátira sobre el mundo de los millonarios, ¿debemos comportarnos como ellos a la hora de comer?

–Todos somos conscientes que, tras los dos años de la pandemia, la distancia entre los multimillonarios con el resto de la sociedad se ha hecho más grande, creo que es un momento interesante para que la cultura hable de ello. Los personajes de la película han perdido su humanidad y la capacidad de apreciar y disfrutar lo que tienen. Eso hace que el film sea tan diferente a todo lo que hemos visto hasta ahora.

–¿Como artista le gusta dar voz a la guerra cultural que se está viviendo en el mundo?

–Sí. Eso es lo interesante del guion que escribieron Seth Reiss y Will Tracy, que utiliza el aspecto creativo de los chefs, pero que podría ser cualquier otro campo, donde nos explican cómo consumimos los productos. En nuestra sociedad actual hay un comportamiento consumista que se ha vuelto muy transitorio, muy rápido, y no es capaz de apreciar el aspecto artesano de la creatividad. Es un consumismo que no aprecia absolutamente nada. Ese es un mundo que me parece interesante para diseccionar. Ya sea mirando Instragram o viendo una película, todo es demasiado instantáneo y la gratificación que nuestros cerebros reciben nos está entrenando a aceptar y consumir cosas de una forma distinta a cómo solíamos. Creo que es interesante mirar y ver en lo que nos estamos convirtiendo.

–¿Cómo se sintió al trabajar junto a Ralph Fiennes?

–Para mi fue un regalo trabajar a su lado. Le admiro muchísimo. Es uno de los grandes actores del momento, si tenemos en cuenta las interpretaciones que nos ha regalado a lo largo de su carrera. Estar en una filmación con él y verle prepararse fue una delicia. También lo fue ver cómo toma decisiones para elevar su personaje, la humildad con la que trabaja y su sentido del humor hacia sus compañeros. Es capaz de sacar lo mejor de todos los que están a su alrededor y eso no tiene precio cuando estás en un rodaje. Traté de utilizar la energía que él desplegaba hacia mi para interpretar mi propio personaje.

–El director Robert Eggers ha anunciado el próximo inicio del rodaje de 'Nosteratu', donde usted será el protagonista. ¿Siente vértigo ante la oportunidad?

–Soy fanático del original. Creo que conociendo el trabajo de Robert y que ha estado obsesionado con la película desde que tenía unos ocho años, estoy en buenas manos. Estoy seguro que no va a defraudar.