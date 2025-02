Muere Michelle Trachtenberg, la llave de 'Buffy, cazavampiros', a los 39 años

Iker Cortés Madrid Miércoles, 26 de febrero 2025, 18:55 Comenta Compartir

Michelle Trachtenberg ha fallecido este miércoles a los 39 años de edad, tal y como ha avanzado 'The New York Post', tras recibir la confirmación de mano de fuentes cercanas a la Policía.

La actriz fue Dawn Summers, la 'llave' que cambió buena parte de las dinámicas de 'Buffy, cazavampiros' cuando el personaje irrumpió bruscamente en el primer episodio de la quinta temporada de la ficción como la hermana pequeña de la protagonista, una joven que hasta entonces nunca había existido; pero también fue Georgina Sparks en 'Gossip Girl', una joven con problemas de adicción cruel, manipuladora y la principal antagonista de la serie entre 2008 y 2012. A ella volvió para rodar otros dos episodios cuando Max relanzó el serial en 2022.

Fuentes policiales adelantaron la noticia al medio neoyorquino y aprovecharon la información para dejar claro que la muerte no está siendo investigada como sospechosa. El informe policial describió que la encontraron «inconsciente y sin respuesta». Fue la madre de Michelle quien encontró el cadáver de su hija en torno a las 8 de la mañana de este miércoles, en su apartamente, situado en un edificio de lujo de 51 plantas junto a Central Park, en la isla de Manhattan, en Nueva York.

Lo cierto es que durante los últimos meses algunos de sus seguidores habían mostrado su preocupación por la salud de la actriz, debido a las últimas instantáneas publicadas en su cuenta de Instagram, donde aparecía más delgada y mostraba un aspecto más frágil. Recientemente, se había sometido a un trasplante de hígado y algunas fuentes señalan que pudo haber experimentado complicaciones que la llevaran a este triste final, aunque por el momento no se ha desvelado la causa de su muerte. Será una autopsia la que lo determine.

Nacida el 11 de octubre de 1985 y tras varios trabajos sin acreditar en series como 'Ley y Orden' (1991), su primer trabajo importante llegó en la serie de Nickelodeon 'Las aventuras de Pete y Pete', donde dio vida a Nona Mecklenberg en catorce episodios entre 1994 y 1996. Después debutó en el cine con la película 'Harriet la espía', donde interpretaba a la protagonista. Pero fue su llegada a 'Buffy, cazavampiros' en el año 2000, la que marcó un antes y un después en su carrera televisiva. En ella encarnó a Dawn Summers durante 66 episodios. La experiencia no fue del todo positiva, porque según reveló en 2021, Joss Whedon, el creador de la ficción, no tenía permitido estar a solas con ella. «Yo era una adolescente y él tenía un comportamiento inadecuado, muy inadecuado. Así que ahora la gente sabe lo que hizo Joss. Él último comentario que haré al respecto es que había una regla que decía que él no tenía permitido estar en una habitación a solas con Michelle nunca más», explicó después de que Charisma Carpenter, otra de las actrices del serial, acusara al productor y realizador Joss Whedon de maltrato psicológico.