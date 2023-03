Muere Laura Gómez-Lacueva, actriz de 'La que se avecina' y 'El pueblo'

Laura Gómez-Lacueva, conocida por haber encarnado a Greta Garmendia, la presidenta de la comunidad de Contubernio 49 en la que se ambienta la última temporada de 'La que se avecina', ha fallecido a los 48 años de edad tras una larga enfermedad. Según indica el diario 'Heraldo de Aragón', la intérprete aragonesa padecía cáncer desde hace años y su muerte se ha debido a las complicaciones que le ha ocasionado esta enfermedad.

Con un pie en el drama y otro en la comedia, la actriz fue una de esas secundarias que llenan la pantalla y en las que apenas se repara porque cuentan con una naturalidad pasmosa para mudar la piel. Fue, por ejemplo, la monja que les pide a 'Las niñas', de Pilar Palomero, que gesticulen mucho cuando se suban al escenario pero que no canten. Dio vida también a la tipa un tanto jeta que le hace la vida imposible a un jardinero inmigrante en las 'Historias lamentables' de Javier Fésser y a una política que se aferra a su cargo en 'El reino', de Rodrigo Sorogoyen.

Pero fueron sus incursiones televisivas las que fundamentalmente la dieron a conocer en todo el territorio nacional. Desde 2008 en el ámbito regional, con sus personajes imposibles en 'Oregón TV', el programa de comedia de la televisión aragonesa donde lo mismo encarnaba a un extraterrestre verde, que interpretaba el 'Se fue' de Laura Pausini en clave de 'El fuet', se metía en la piel de la muñeca Barbie o daba vida a la Señora Cabaretera. Después, en el ámbito nacional, con papeles episódicos en series como 'Aída' o 'La zona' y otros más importantes. Así, en 'El pueblo', daba vida a Mariajo, una mujer alcohólica que no dudaba en meterse en un negocio turbio junto a su hermano. En 'La que se avecina', su Greta Garmendia ponía Contubernio, 49 patas arriba después de proponer pagar la incineración del difunto portero con los gastos de la comunidad, generando las primeras rencillas con los vecinos.

Su vida siempre estuvo ligada a las artes escénicas. No en vano, contaba en las entrevistas que de pequeña ya jugaba a ser actriz y que «soñaba con representar historias de teatro que yo misma me inventaba». Gómez-Lacueva inició su formación como actriz en 1994 en la Escuela Municipal de Teatro de Zaragoza, donde estuvo durante tres años. Completó sus estudios entre Zaragoza, Madrid y París, con cursos de comedia del arte, danza, canto, clown, dramaturgia y cinematografía. En 1998, junto a Ana García, creó su propia compañía de clown, Muac Teatro y en 2011, formó una nueva compañía, Nueve de Nueve Teatro, con Jorge Usón, Carmen Barrantes y Hernán Romero.

Precisamente, sostenía que su gran pasión era el teatro porque, decía, le alimentaba el alma. «En el cine y en la tele hay mucho montaje. Pero el teatro es verdadero, tiene ese punto artesanal. A veces tienes 5 espectadores y otras 2.000 y tienes que hacerlo con la misma pasión», contaba en una entrevista concedida al 'Heraldo de Aragón' en diciembre del pasado año, donde se mostraba satisfecha con su carrera y decía que no le faltaba nada por probar. No en vano tenía previsto actuar con su compañía el próximo Jueves Santo en el Festival de Teatro Uclés Lux, en Cuenca, con la última obra que protagonizó, 'Escarbar en la luz'.

Tras su fallecimiento son muchos los amigos y compañeros que se han despedido de la actriz en sus redes sociales. Alberto Caballero, director de 'El pueblo' y 'La que se avecina', asegura encontrarse «devastado». «Pocas veces hemos conocido a alguien que mezcle talento y calidad humana en semejantes cantidades. La vida a veces es muy injusta. Un beso, cielo. Te recordaremos siempre», escribía en su perfil de Instagram. Su hermana, Laura Caballero, directora también de ambas ficciones, también ha dejado un recuerdo en Instagram: «Nos encantaba hacernos fotos de mierda 'cogiendo' mal las cosas del fondo. Y siempre, en todas, se partía de risa. Y te la contagiaba. Porque la risa de Laura era el mejor virus que se te podía meter en el cuerpo. Me siento hiper privilegiada de haberla disfrutado y de haber aprendido de ella, del talento tan poderoso que tenía. Ahora mismo se me come la pena y no sé cuánto tiempo tardaremos en asimilar que ya no está. Te vamos a recordar muchísimo, preciosa. Eras la Fukushima del buen rollo».