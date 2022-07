Seis series entre rejas para disfrutar en casa

El éxito de ' La noche más larga', la ficción carcelaria que ha estrenado Netflix, nos hace recordar otros títulos españoles y extranjeros que también suceden entre rejas, que al igual que la anterior enganchan y mantienen en tensión en todo momento al espectador. A continuación detallamos algunas ficciones que invitan al público a entrar en prisión.

1 The Night Of

¿De qué va?

Un joven estudiante termina, tras salir de fiesta, con una chica en su casa pasando la noche. Al despertar descubre que ha sido asesinada, lo que le convierte en el principal sospechoso del crimen, algo que le conduce a una cárcel que le va a cambiar para siempre.

¿Dónde verla?

En HBO Max. Tiene ocho capítulos y está protagonizada por Riz Ahmed y John Turturro.

Ahmed y Turturro en 'The Night Of'. / RC

2 Perdida

¿De qué va?

Con la intención de saber qué sucedió con su hija desaparecida un hombre propicia su detención para entrar en una prisión de Colombia, donde no existen leyes que le puedan proteger. Su propósito es averiguar el paradero de aquella niña y las razones por las que se la arrebataron.

¿Dónde verla?

En ATRESplayer y en Netflix, compuesta por 11 episodios, y protagonizada por Daniel Grau.

Daniel Grau en 'Perdida'. / RC

3 Vis a vis

¿De qué va?

Supo distanciarse de 'Orange is the new black' para no parecer un calco de aquella. Parte con la historia de una joven muchacha que ingresa en la cárcel acusada de un delito de malversación. Allí conocerá a un grupo de mujeres que no siempre le van a poner las cosas fáciles.

¿Dónde verla?

En ATRESplayer, en Netflix, en Prime Video y en Disney. Cuenta con 4 temporadas, logró una marea amarilla entre sus fans y en el reparto figuran Maggie Civantos y Najwa Nimri.

Berta Vázquez y Maggie Civantos en 'Vis a vis'. / RC

4 Fuga en Dannemora

¿De qué va?

Dos asesinos se fugan de una prisión neoyorquina con la ayuda de una funcionaria con la que mantenían relaciones sexuales. Está basada en hechos reales.

¿Dónde verla?

Ben Stiller dirige este título protagonizado por Benicio del Toro y Paul Dano. Cuenta con ocho episodios y está disponible en España en Starz.

Benicio del Toro en 'Fuga en Dannemora'. / RC

5 En el corredor de la muerte

¿De qué va?

También basado en un caso real, el del español Pablo Ibar, narra la historia de un hombre que se declara inocente tras ser acusado de haber matado a un hombre y dos mujeres. En el corredor de la muerte aguarda su momento mientras su familia trata de demostrar que él no es culpable.

¿Dónde verla?

Movistar produce esta serie de cuatro episodios protagonizada por Miguel Ángel Silvestre.

Miguel Ángel Silvestre en 'En el corredor de la muerte'.,

6 Condena

¿De qué va?

Duro retrato de cómo la reclusión entre rejas puede cambiar a cualquier persona. Un funcionario de prisiones es chantajeado y debe acceder a las peticiones de uno de los reclusos.

¿Dónde verla?

Stephan Graham protagoniza esta serie inglesa de tres entregas de la BBC que en España difunde Movistar.