'High potential': Una maruja detective

Borja Crespo Viernes, 7 de febrero 2025, 08:59 Comenta Compartir

El que esto escribe no es un gran forofo de las series procedimentales, excepto 'CSI', inevitablemente, o incombustibles clásicos de la historia de la televisión como 'Colombo' o 'Se ha escrito un crimen'. Cabe destacar, más recientemente, la estupenda 'Poker Face', o la entretenida 'The Equalizer'. Podemos añadir a la lista, retirando lo dicho unas líneas más arriba -igual sí me enganchan las series procedimentales-, 'ACI: Alta Capacidad Intelectual', una producción francesa, con cuatro temporadas disponibles en Atresplayer y Movistar Plus+, que cuenta con una remake estadounidense, 'High Potential', que acaba de estrenarse por la puerta grande en Disney +, a episodio por semana. Los capítulos rehechos «a la americana» difieren en algunos aspectos clave del material original, los casos cambian, pero, a grandes rasgos, el espíritu se mantiene, situando la acción en el país de las barras y estrellas. La protagonista, detective por accidente, es una madre separada, responsable de tres criaturas de dos padres distintos, que trabaja como limpiadora en una comisaría. En uno de sus paseos por las oficinas policiales con el trapo y el plumero, acorde a su personalidad desvergonzada, deja constancia de su opinión sobre las pistas de un posible asesinato desplegadas en una pizarra. Las cámaras graban su travesura inofensiva, comenzando una colaboración inesperada con la ley y el orden para resolver crímenes extraños.

Con 'High Potential' estamos ante otro ejemplo de una serie de intriga y suspense en la cual una persona civil, bastante singular, colabora con la policía en la búsqueda de respuestas. Como ocurre en otras propuestas similares, lo que importan son los personajes y sus circunstancias, el crimen a resolver es lo de menos. Morgan, la reina de la función, cumple con todos los requisitos para atraer la atención del espectador, al igual que los roles secundarios. La chica de la limpieza es estupenda, una choni con personalidad y principios que no se deja pisotear. Muestra una imaginación desbocada en el día a día, incluso cuando rellena el carrito de la compra. Debido al insomnio que padece, devora documentales en la cama y su cabeza recoge miles de datos que emplea en sus indagaciones. El hijo mediado es igual que ella. Ambos viven y sufren la carga de tener altas capacidades como ser humano. Su mente exuberante está pasada de vueltas, con lo cual no es fácil conseguir concentrarse y comportarse con normalidad. Su cerebro es capaz de darse cuenta del más mínimo detalle a la hora de investigar el escenario de un crimen, dando pie a conjeturas, a veces excéntricas, que terminan por descifrar asuntos sin aparente solución.

DE ARMAS TOMAR

Morgan es una mujer rebelde e insolente. De manera inconsciente, rara vez se comporta como mandan los cánones, lo que deriva en algunas escenas de enredo, especialmente desde que es contratada oficialmente por la Unidad de Delitos Graves del Departamento de Policía de Los Ángeles, aliviando sus problemas económicos. Los diálogos con el policía al que acompaña en el trabajo, receloso y bravucón, buscan la sonrisa y la complicidad del público. El tono es humorístico, con imágenes intercaladas en montaje que recrean las ideas de la protagonista y sus pensamientos en base a las lecturas que realiza, ordenando patrones y generando hipótesis, a veces descaradas. La Sherlock Holmes de andar por casa, a la que no se le escapa ningún signo que suponga un indicio de criminalidad, vive en un caos perpetuo que intenta ordenar.

Si comparamos 'High Potential' con su sosias gala, 'ACI: Alta Capacidad Intelectual', en la serie francesa se potencia la sororidad del personaje principal, es más descarada, ligona y deslenguada -incluso políticamente incorrecta-, luego el filtro americano significa, una vez más, la simplificación de la materia prima, cuestión que no rebaja su potencial como divertimento. El hecho de que la cotidianidad se le haga bola a la protagonista, casi una superheroína, inconsciente de su habilidades reales, forma parte del festejo. Resulta sumamente atractiva la imperfección del rol bien interpretado por Kaitlin Olson, ('It's Always Sunny in Philadelphia'), que defiende con efectividad Audrey Fleurot ('Las combatientes') en la serie original.

'High Potential' no inventa la rueda pero funciona con desparpajo, sobre todo gracias al casting, al igual que la serie de partida. Las actuaciones de ambas actrices protagonistas son lo mejor del pastel. Saben dar a entender al espectador la posibilidad de que en una misma persona convivan, no siempre en equilibrio, una inteligencia mayúscula con una manera chocante de moverse por el mundo, con mil y un escollos existenciales, el verdadero intríngulis de las historias planteadas en cada entrega. En parte, el personaje puede recordar a la co-protagonista de 'Reina roja', también con altas capacidades, más seria y traumatizada. Resolver crímenes con una metodología poco convencional ofrece muchas posibilidades en el medio audiovisual. De hecho, ya hay versiones de la idea en Grecia, República Checa, Hungría… Los apasionados de las series policiacas que fusionan misterio y comedia se cuentan por millones.