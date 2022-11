Grey se va, pero volverá

En Disney+ hay disponibles cuatro capítulos de la temporada número 19 de 'Anatomía de Grey'. En Estados Unidos, el 10 de noviembre se emitió el sexto episodio de esta tanda, el último antes del parón. La ficción hospitalaria de Shonda Rhymes continuará allí el 23 de febrero de 2023. Y en la promo del regreso se ve la marcha de Meredith Grey (Ellen Pompeo). Se ve su último día en el Grey Sloan Memorial. Repasa parte de su vida. Deadline contó en agosto que Pompeo iba a aparecer en todos los episodios de la temporada 19. Es narradora y productora ejecutiva. Deadline también contó que la actriz será protagonista de una miniserie de Hulu sobre el caso de Natalia Grace, que fue abandonada por sus padres adoptivos cuando descubrieron que no era una niña sino una adulta con enanismo que había intentado asesinarlos. No podemos reprochar a Pompeo que quiera estar en ese proyecto. Y tampoco es que se vaya de 'Anatomía…' para ir a otra serie de larga duración. Bueno, lo de la larga duración nunca se sabe. ¡19 temporadas! De momento.

Pero, vaya, la propia Pompeo publicó en Instagram el 17 de noviembre un mensaje a sus seguidores: dejará la serie esta temporada. Pero volverá de visita, como han hecho otros. En el último capítulo disponible en España, Addison Forbes Montgomery (Kate Walsh) es crítica con la sentencia del Tribunal Supremo contra el aborto.

Pompeo es la principal protagonista (y principal superviviente) de la más exitosa y duradera serie de Shonda Rhymes. Una de sus heroínas blancas. Durante la temporada número 13, Pompeo dijo en 'People' que nunca se le ocurrió irse de la ficción. La razón era su edad. Jamás se lo planteó por miedo a no encontrar trabajo en Hollywood, un mundo tan discriminatorio con las mujeres no jóvenes. Entonces tenía 46. Y entonces ya pensábamos que 13 temporadas eran una pasada. Pero Pompeo ya pensaba eso a los 35, que eran los que tenía en 2005, cuando se estrenó la serie en la ABC. Katherine Heigl (Izzy) era joven y guapa. Decidió que prefería probar a ser estrella de cine y no le salió bien.

Ellen Pompeo tendrá la vida resuelta desde el punto de vista económico. Se puede decir que ha triunfado. El triunfo también consiste en dejarlo.