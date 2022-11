'The Good Fight': un final explosivo

En el último episodio de 'The Good Fight', Diane Lockhart contempla en su ordenador la imagen de una villa en Francia con los mismos ojitos soñadores con los que nosotros miramos casas en la playa. Se imagina viviendo en una eterna primavera provenzal, paseando entre los campos de lavanda con un modelo de Altuzarra y bajando al pueblo en bicicleta para comprar pan recién hecho. Está pensando en retirarse, exactamente lo mismo que piensa al comienzo de la serie tras la llegada al poder de Trump. Lockhart, harta, se planteaba si, en medio de ese clima asfixiante, servía de algo seguir luchando. Y continúa planteándose la misma cuestión.

El hartazgo de Lockhart ante una realidad que se impone a base de posverdad, recortes de derechos, polarización y política espectáculo también es el nuestro. Y si nosotros intentamos evadirnos echándonos unos vinos al coleto los fines de semana, ella, mucho más sofisticada, lo hace a través de una terapia con drogas alucinógenas para poder aguantar lo que la rodea. Pero, entre chute y chute, continúa enfrentándose al mundo con la mejor risa de la historia de la televisión en una serie que ya es historia de la televisión. Ante 'The Good Fight' hay que doblar la rodilla. Del principio hasta el final.

Los King cierran el círculo en un último episodio en el que no solo hilan aquella primera escena memorabilísima de la serie con una última no menos memorable (y al ritmo de los Village People), sino que, además, se lo pasan bomba estallando objetos varios, exactamente igual que lo hacen en la cabecera. Los creadores de 'The Good Fight' terminan reventando el mundo de forma literal, aunque ya lo hayan hecho metafóricamente a lo largo de seis temporadas gloriosas en las que han construido una serie subversiva, revolucionaria, feminista y rebelde: no hay ningún tema de actualidad al que no hayan metido mano, no hay ningún charco que no hayan pisado. Y su grandeza reside en que no lo han hecho dando sermones ni lecciones de moral, sino a través de situaciones surrealistas y loquísimas que, con un trasfondo de verdad que te congela la sonrisa, han cuestionado el sistema hasta sus cimientos.

Imagen del final de 'The good fight'. / RC

Para ello se han apoyado en unos guiones tan cercanos a la actualidad que parecían proféticos, en diálogos vibrantes, en guiños al espectador con ganas de juego y en unos personajes interpretados por actores extraordinarios. Y, por encima de todo y de todos, ha reinado Christine Baranski. En Twitter se ha publicado un vídeo titulado 'Everybody loves Christine' en el que sus compañeros de reparto se deshacen en alabanzas hacia ella. No me extraña: en el momento en el que la vimos en 'Nueve semanas y media' bebiéndose una copa mientras mantenía una cucharita apoyada en su nariz, supimos que era capaz de eso y de mucho más. De bailar, de cantar y de interpretar como le diera la gana. Y qué piernas, y qué tipazo, y qué papelón: si el personaje de Diane Lockhart en 'The Good Wife' se merecía un 'spin-off' (y lo tuvo, afortunadamente), ahora se merece un piso. O una villa en la Provenza. Porque Diane es la señora culta, inteligente, liberal y divertida que todos querríamos ser. Y muy bien vestida. Como dice Marc Giró, «hay que vestir como de derechas, porque así despistas». Y eso es exactamente lo que hacen los King: despistar vistiendo como una producción al uso sobre elegantísimos abogados a una serie que es un torpedo en la línea de flotación de la realidad amarga y absurda en la que vivimos. A ver quién nos va a defender ahora. Incluso de nosotros mismos.