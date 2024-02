«La ficción siempre es una herramienta magnífica para abrir los ojos»

Dice Unax Ugalde (Vitoria, 45 años) de Manuel, el personaje al que da vida en 'Entre tierras', la serie que Antena 3 emite este jueves por la noche a las 22:45 horas, que «tenía muchos lugares que explorar». La ficción sigue los pasos de María, a la que encarna Megan Montaner, una humilde andaluza que se ve obligada a casarse con un terrateniente manchego a cambio de que éste asegure el bienestar económico de su familia. El actor vasco se mete en la piel de este personaje atormentado, melancólico y colérico desde la desaparición de Llanos, su primera mujer.

-¿Cómo le llegó este personaje tan especial?

-Lo primero que hice cuando recibí el guion y viendo la evolución del personaje es pedir todos los guiones para analizar un poco la línea argumental del personaje y todo el arco dramático que tiene. Es un personaje muy rico, creo que tenía muchos lugares que explorar y tenía un cambio tremendo. Me gustó muchísimo la propuesta y el proyecto y, sobre todo, lo que había que trabajar.

-¿Qué le puede aportar a su carrera como actor?

-Es una aportación más. Llevo muchísimo tiempo trabajando. Son personajes diferentes que vienen con un empaque diferente. La edad, al final, nos va dando personajes que tienen más riquezas y matices. Eso te lo da la experiencia. Yo, por ejemplo, ahora abarco personajes con hijos que antes no me llegaban. Manuel va a enganchar, especialmente por ese lugar oscuro en el que a veces nos metemos. Pero si rascas más allá, puedes ver a una persona que está cerrada por culpa de algún trauma.

«Es un personaje rico, tenía muchos lugares por explorar y un cambio tremendo»

-¿Qué ha sido lo más difícil?

-Lo más complicado para mí ha sido coger una moto con marchas por primera vez. Por lo demás, conocía al reparto porque he seguido sus carreras y les admiro muchísimo, pero no había trabajado con ellos. También tuvimos el embarazo de Megan Montaner, la protagonista. Empezó el rodaje embarazadísima y cuando llegamos al final, dio a luz a las tres semanas. Lo primero era la protección de la madre y su bebé, pero había muchas escenas de acción y maltrato hacia ella, en las que teníamos que ser lo más delicados posibles para darle credibilidad, pero obviamente para que Megan se sintiera lo más cómoda posible.

-La serie también muestra el machismo. ¿Cree en el poder de la ficción para invitar a la reflexión y cambiar las cosas?

-Al fin y al cabo, la ficción siempre es una herramienta magnífica para abrir los ojos o para llegar a lugares donde quizás los medios normales no llegan. Sirve para profundizar de alguna manera en los sentimientos o ponernos en la piel de otro. Estamos hablando de 'Entre tierras', una serie que habla de una heroína, una mujer que en esos difíciles años decide sacrificar todo para ayudar a su familia y darles un futuro. Creo que hay un paralelismo con lo que vivieron muchísimas mujeres en aquel momento y quizás están viviendo hoy en día, no sé si en España, pero sí en otros países.

«Lo más complicado para mí ha sido coger una moto con marchas por primera vez»

-Participó en 'Amar es para siempre', que finalizará en las próximas semanas en Antena 3. ¿Cómo lo recuerda?

-Fue una experiencia vital muy grande. He estado en series diarias que han coincidido también con el nacimiento de mis hijos. Eso ya te provoca una falta de sueño al que hay que sumar el que te provoca una ficción diaria. Fue un sacrificio bastante potente. Aprendí a sacar adelante 30 páginas diarias como pudiera. En aquel momento, tuve un apoyo enorme tanto de compañeros como de la productora, pero fue bastante complicado y complejo. Luego también aprendes a solucionar las cuestiones muy rápido. Muchas veces nos quejamos por la falta de tiempo en producciones importantes y de repente te das cuenta que las series diarias están sacando casi 100 páginas al día.

-Quería ser biólogo marino pero acabó como actor.

-No sé si fue una casualidad o no, pero unos amigos en el colegio me propusieron hacer interpretaciones en Londres. Ni siquiera sabía lo que era interpretar. Mis padres me dijeron que probara un año con la actuación… De repente me di cuenta de que me interesaba y que me apetecía desarrollarme como actor. Luego ya me llamaron de una serie para hacerla en Madrid, 'A las 11 en casa'. Tenía solo 18 años.