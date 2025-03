J. Moreno Domingo, 9 de marzo 2025, 23:05 Comenta Compartir

Cuenta la actriz Silvia Abascal (Madrid, 45 años) que para preparar el personaje de Ana Villacastín, el que interpreta en la serie 'Asuntos internos', se fijó en aquellas madres sufridoras de los ochenta que sacaban todas sus fuerzas para ayudar a sus hijos a salir de las drogas.

La ficción de La 1 de TVE, que cuenta la historia de una de las primeras mujeres policías en la democracia, se despide este miércoles con doble episodio (22:50 horas, además de en RTVE Play) y con un final de infarto en el que tendrá que volver a ayudar a su hija a superar el 'mono' de la heroína.

-Interpreta a una madre sufridora con su hija por la irrupción de la heroína en su vida.

-No es verdad que la heroína no afectase a las clases altas, más bien al contrario. Empezó en las clases bajas pero escaló. Mi personaje empieza con la muerte de su marido y es una viuda con una hija que empieza a coquetear con las drogas. Ella no lo ve ni lo huele, le van llegando pistas, pero se niega porque lo ve como algo que no se asocia a su condición social. hasta que le estalla en la cara. Y desde el desconocimiento de lo que es la heroína, la acompaña y ayuda. Hará lo que en su vida jamás habría imaginado hacer por sacar a su hija de ahí.

-La serie aborda la sororidad entre mujeres en una época en la que no se hablaba de feminismo.

-A lo largo de la historia siempre ha habido sororidad. La mujer ha estado como en el núcleo: se asocia, se acompaña y se nutre la una de la otra para empujarse y salir a flote. Hay mucha unión de mujeres en esta serie. Cada una viene de planetas diferentes, pero identifican un sentimiento común, una injusticia.

-'Asuntos internos' también aborda los abusos policiales en la transición y el inicio de la democracia. ¿Cree que es importante contar la memoria democrática de nuestro país a través de la ficción?

-A través de la ficción se puede contar todo, sea real o ficticio, pero desde luego que es una manera de mostrar muchas realidades. A veces siendo muy veraz con cómo ha sido la realidad. La ficción está para contar todas las realidades y de todos los campos. Y puede jugar con todo.

-¿Cómo se preparó el personaje de Ana? ¿Ha conocido a madres que pasaron por una situación parecida, con hijos en las drogas?

-En mi familia una mujer pasó por ello con dos hijos yonquis con la heroína. Ese referente lo he tenido muy en cuenta. También me he preparado a través de la lectura y el estudio sobre la heroína. Pero me he fijado sobre todo en aquellas primeras mujeres que tenían a sus hijos muriéndose, trepando por una dosis. Les robaban, acababan con todo, machacaban a las familias, incluso con violencia.

-Es una serie con muchas escenas duras. ¿Cuál ha sido su mayor reto?

-Toda la parte emocional. Ana es una madre con una educación que no tiene nada que ver con la que yo practico. Ella tiene un lema, una especie de mantra, que es el 'Lo haces por las buenas o por las malas'. Se mueve en esos dos continentes. Y en una clase social donde está pendiente de la importancia de mantener el lugar, el sitio, lo que opinen los demás, la vergüenza. aunque, con el paso del tiempo, le va importando menos lo que opina el vecino. Pero ha habido escenas con fuertes desgarros emocionales que no se podían repetir en muchas tomas.

-¿Le resulta más complicado como actriz interpretar un papel más real que otro, digamos, más ficticio e imaginativo?

-Siento que es complicado cuando ese papel real vive, eso sí que da mucho respeto. Para mí lo difícil es eso, cuando te toca a un personaje que tiene nombre, apellidos y puede ser actual. Y sabes que puedes hablar con él. Eso me da mucho respeto.

-¿Le siguen poniendo nerviosa los rodajes?

-En 'Asuntos internos' no tenía un nervio como Silvia Abascal. Me ponía nerviosa como mamá en la ficción. El de una madre que está tranquila en casa y llaman a la puerta. Y recibe noticias. Pero claro que me sigo poniendo nerviosa, por ejemplo, en el teatro antes de salir a escena. Son nervios positivos, por suerte. No me bloqueo, no tengo nervios de que me quiero ir a casa.

Temas

Mujeres