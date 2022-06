Crítica de 'Trigger Point': una serie que no da respiro La serie, heredera de 'Line of Duty', tiene el mejor comienzo de un arco argumental en tiempo

Es vox pópuli entre cinéfilos la famosa teoría sobre el arte de generar suspense del maestro Alfred Hitchcock, recogida en las nutritivas páginas del indispensable libro 'El cine según Hitchcock', firmado por el gran François Truffaut. El máximo artífice de 'Psicosis', y tantas otras obras maestras del séptimo arte, comentaba al igualmente mayúsculo cineasta francés la diferencia entre tensar al espectador o darle una sorpresa, dependiendo del manejo del lenguaje cinematográfico. Si dos personajes charlan mientras hay una bomba debajo de la mesa, y el público no lo sabe hasta que explota, conseguiremos sorprenderlo, pero si desde el principio la audiencia es consciente de que hay un peligro inminente, lo que acontece en pantalla cobra un mayor interés hasta que estalla el artefacto, dilatándose el tiempo y la intriga. Bajo esta premisa, una sencilla pero efectiva lección de cine, se construye el brutal primer episodio de 'Trigger Point: Fuera de control', una de esas series de peso que aparece en el menú de Movistar Plus+ sin apenas previo aviso. Este capítulo de inicio es sencillamente espectacular, quizás el mejor comienzo de un arco argumental en tiempo. El desasosiego que viven los personajes principales se contagia sin remedio.

Los protagonistas de 'Trigger Point', producción británica de seis episodios que te mantiene con un nudo en la garganta, son artificieros. Se juegan el pellejo cada día respondiendo a avisos de bomba, la mayoría falsos, pero hay que estar ahí. La primera misión que enciende la acción les explota en la cara, y nunca mejor dicho, pero hasta que ocurre una desgracia que imaginamos, la situación se tensa cada vez más, con la sensación de que algo puede explotar en cualquier momento, no necesariamente una bomba colocada por una banda terrorista. Desalojan el edificio donde se encuentra la amenaza, pero una cadena de acontecimientos imprevistos deriva en una atmósfera asfixiante a la que contribuye el ambiente que se genera en un barrio periférico donde la policía no es bienvenida. Desconectar los explosivos no es la única tarea que debe solventar un equipo de especialistas que se toman su trabajo con mucha profesionalidad, conscientes de que cualquier fallo puede ser letal. A pesar de la presión, charlan de su día a día con sus compañeros de fatigas mientras deciden si cortan el cable rojo o azul. Los problemas de la vida también están presentes en las conversaciones, con total normalidad, como en cualquier otra actividad laboral realizada en grupo. Mientras, los vecinos del lugar protestan aireadamente contra la presencia policial.

En tierra hostil

¿Qué hace tan especial 'Trigger Point'? Acorde a lo antepuesto, lo bien narrada que está, la brillante puesta en escena y la utilización plena del lenguaje audiovisual para inquietar al espectador al máximo durante casi una hora de metraje. Sin respiro. La descripción espacial y el trabajo interpretativo, con diálogos directos, contribuye al disfrute de esta serie creada por Daniel Brierley que protagoniza Vicky McClure, a quien hemos podido ver en 'Line of Duty', propuesta altamente recomendable con la cual tiene puntos en común el lanzamiento en streaming que nos ocupa (de hecho, Jed Mercurio figura en los créditos de producción). La actriz británica encarna a Lana Washington, especializada en desactivar bombas tras un pasado militar sirviendo en Afganistán. Llevando la contraria a sus superiores, se obsesiona con la idea de que una sucesión de ataques terroristas acaecidos en Londres van directamente en contra de la sección de artificieros. Traumatizada por algunas vivencias que afectan a su existencia emocional, se obsesiona con encontrar a la banda criminal que aterroriza la ciudad con algunos dispositivos que pueden recordar a la saga 'Saw'.

'Line of Duty', de la que es deudora el nuevo thriller nacional ('Antidisturbios', 'La unidad', filmes como 'Que Dios nos perdone' y más), todo un fenómeno televisivo, es una de esas series que engancha de verdad, a base de una trama que fluctúa como quiere y unos personajes alucinantes, bien trabajados, que se mueven entre el bien y el mal, sobre grises aguas movedizas, con diálogos espeluznantes. Los interrogatorios entre los agentes y los sospechosos generan más tensión que cualquier escena de acción. No sabes por dónde van a salir. 'Trigger Point' se mueve por similar senda, es una propuesta que hay que devorar concentrándose: no vale estar haciendo otras cosas durante el visionado, no es previsible, no verbalizan lo que pasa o va a pasar... Ambos títulos no atienden a esa tendencia de consumismo exacerbado que nos lleva a encumbrar productos manidos, sin personalidad, disponibles en las plataformas. Gilles Bannier ('Tin Star') y Jennie Darnell ('Line of Duty') firman la realización de un producción que llegó a reunir a casi 10 millones de personas en su debut en televisión en Reino Unido.