Crítica de 'Tú también lo harías': Yo soy la justicia

'Tú también lo harías' goza de un buen ritmo televisivo, con algunas interpretaciones bien resueltas, las principales, y otras no tanto, algo justas. El casting está más preocupado por definir a los personajes por el físico que profundizar en su psique. Los villanos lo son porque sí, no hace falta comprender sus circunstancias, con alguna clara decisión en el reparto que busca el estereotipo para despistar. Ana Polvorosa luce en su rol de policía que no se amilana y Pablo Molinero -¡qué bien está en 'La peste'!- es el saco de dudas perfecto con el cual puede empatizar la audiencia. En ningún momento, según se contorsiona el argumento, se llega a colocar al espectador en una posición incómoda frente a los dilemas que surgen: quizás un acierto viendo el éxito incontestable de 'As bestas' (todo está contado en una determinada dirección, nada que ver on 'Perros de paja' o 'Defensa'). Las piezas no encajan a la perfección pero si no prestamos atención a los gazapos en la investigación policial este tipo de propuestas se disfrutan, como adelantábamos al comienzo del presente texto. Lo mejor es dejarse llevar durante el viaje.