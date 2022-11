Crítica de 'Desde dentro': un misterioso puzle con sorpresa

La avalancha de estrenos en formato serializado no cesa, día tras día, acumulándose la faena semana tras semana, razón por la cual siempre resulta un alivio poder disfrutar con algunas producciones, generalmente británicas, que ofrecen temporadas que rara vez superan los cinco episodios. Este formato permite disfrutar con la serie al completo, prácticamente del tirón, sin capítulos de relleno, de tal manera que nunca sobra ninguna entrega. 'Desde dentro', disponible en Netflix, se acopla perfectamente a este esquema, hasta el punto de aprobar la asignatura, con nota alta, con cuatro piezas que describen varias tesituras, con diferentes personajes, que se van entrecruzando con giros inesperados. Hay dos tramas principales, situadas en diferentes continentes -EE UU y Reino Unido- que acaban siendo un relato único, aunque, a priori, no tienen nada en común. Esta es una de las bazas fundamentales de una propuesta que engancha al espectador sin remedio gracias a un elenco magnífico que pone rostro a una colección de peculiares seres humanos que se mueven entre el bien y el mal, a veces por accidente, planteando interesantes dilemas morales con un agradecido sentido del humor, negro por momentos. La resolución de incógnitas se antoja original, con más de una sorpresa en su planteamiento y respuesta.

'Desde dentro', de fácil consumo, es una de las series más frescas del año. No merece pasar desapercibida, aunque se haya defendido decentemente en el menú de la plataforma en streaming, probablemente por su corta duración. Detrás del invento está Steven Moffat, una de las mentes creadoras de la estupenda 'Sherlock', con Benedict Cumberbatch en la piel del famoso detective, envuelto en investigaciones con una duración de apenas tres capítulos por temporada, una medida rematadamente asumible. También dejó su sello en la renovación del mito de 'Drácula' para Netflix, con un resultado artístico irregular, pero aquí ha dado de nuevo en el clavo, apostando por un tono bien medido que invita al público a entrar en un enredo in crescendo que se mueve entre lo creíble y lo increíble sin perderse por el camino, aunque roce el ridículo fugazmente en algún instante para agitar a la audiencia. Una joven periodista con ganas de abrirse paso en el mundo y cambiar las reglas de su profesión se topa con un preso en el corredor de la muerte que enarbola una indudable capacidad para descifrar acertijos, léase casos sin resolver o aparentemente imposibles. Esta premisa podría dar pie a otra serie policiaca procedimental, de esas típicas que acaparan las parrillas, pero sus máximo responsable opta por tomar una senda más interesante y rodearse de un plantel de artistas que cumplen con nota frente a la cámara y aportan carisma a una colección de atractivos personajes que no sabes si amarlos u odiarlos, tal y como se comportan ante la adversidad. Los diálogos y las diferentes relaciones entre ellos son más importantes que el suspense, que también lo hay, con algunos logrados momentos de tensión.

La comedia negra abraza al noir en un puzzle donde todas las piezas acaban encajando. 'Desde dentro' puede dar pie a un aluvión de temporadas, tal y como deja abierta una escena post-créditos donde puede establecerse una atractiva alianza. No obstante, la historia es autoconclusiva y sirve como presentación de un grupúsculo de tipejos encantadores que pueden darte una puñalada por la espalda en cualquier momento, a la primera de cambio. Moffat, guionista y director, parte de la idea extendida de que la violencia es inherente al ser humano y cualquiera puede ser un asesino. A partir de este supuesto lleva al extremo una sucesión de malentendidos y la torpeza propia de nuestra especie para afrontar imprevistos. Retuerce algunas circunstancias incontrolables, se ríe de las casualidades y se regocija en la perversión con una habilidad en la escritura encomiable. Exprime algunos tics del thriller doméstico, encadenando genialidades, algunas pasadas de rosca, en pos del show. Una espiral delirante contaminada por una fantástica dinámica del caos donde David Tennant ('Doctor Who'), siempre efectivo, encarna a un pastor que está dispuesto a todo con tal de salvaguardar el honor de su familia. Su ética impoluta se pone en entredicho mientras la reportera dicharachera, interpretada por la prolífica Lydia West ('It´s a Sin'), descubre algo extraño que decide compartir con el condenado a muerte, un profesor de criminología estadounidense que mató a su mujer con sus propias manos. Da vida a este carismático homicida el actor Stanley Tucci ('Feud: Bette and Joan'), merecedor de un spin-off televisivo -es tan agudo como Hannibal Lecter, pero menos cínico y cruel-. Dolly Wells ('The Outlaws'), Lyndsey Marshal ('Roma'), Atkins Estimond ('Hightown') y Dylan Baker ('Hunters') completan el reparto de una serie imprescindible para toda aquella persona que disfrute con la intriga y el humor, a años luz de los rompecabezas absurdos e inexplicables de Harlan Coben ('Safe').

