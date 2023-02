18 claves para volver a ver 'The Mandalorian'

Sin duda, Pedro Pascal es el actor del momento. Van a coincidir en el espacio-tiempo dos series del año protagonizadas por este ya popular actor con raíces hispanas, chileno para ser exactos, visto en títulos con tirón como 'Narcos' o 'Juego de Tronos'. En ambas propuestas de última hornada se encarga de acompañar a dos infantes con problemas y un don especial, además de ejercer de heroico guardaespaldas. Si en 'The Last of Us' (HBO Max) encarna a un gruñón que protege, con cierto toque paternalista, a la rebelde Ellie, en 'The Mandalorian', bajo el casco, con la expresividad de su voz -y la ayuda de algún doble-, vela por la seguridad del pequeño Grogu, alias Baby Yoda (el dúo remite directamente al brillante manga 'El lobo solitario y su cachorro').

La tercera entrega de la serie basada en el universo de 'Star Wars' irrumpe en escena cuando llega un activo más a repartirse el pastel como competencia en la guerra del streaming. Aterriza Skyshowtime mientras Netflix, probablemente, observa la sangría de suscriptores tras el cambio en su política de suscripciones.

Repasamos y damos algunas claves para el disfrute de la apuesta de Jon Favreau bajo el sello de George Lucas, un western espacial que se desvive por la ciencia-ficción y la aventura con inusitada energía, fusionando las nueva tecnologías con el látex y animatronics de toda la vida. Funciona bien estéticamente la fusión de los efectos especiales de siempre, marionetas incluidas, con técnicas audiovisuales de nuevo cuño como Stagecraft, lo que viene a ser la retroproyección de antaño, pero perfeccionada al máximo, con infinidad de posibilidades y una claro abaratamiento en los costes.

1. Recordemos que Favreau dirigió 'Iron Man' y asentó las bases del Universo Cinético de Marvel antes del pelotazo de 'Avengers'. Como fan de 'Star Wars', se tomó desde el principio muy en serio el encargo, apuntando directamente al corazón de los seguidores de la saga, consiguiendo un tono que le benefició desde el primer minuto. Apelar a la nostalgia funciona, pero hay que saber hacerlo.

2. Si en la segunda temporada Favreau tomó nota de lo que funcionaba mejor en los comienzos de las tribulaciones del mandaloriano y lo multiplicó por dos, ahora toca hacerlo por tres, sobre todo para aliviar el fiasco, de 'Obi-Wan Kenobi' y 'El libro de Boba Fett' (donde lo mejor fue, precisamente, la aparición de Mando y Grogu). 'Andor' aparte, por cierto, no siempre bien entendida por los amantes recalcitrantes de 'Star Wars.

3. Hagamos memoria, Mando, por nombre Din Djarin, es un pistolero solitario, un cazarrecompensas que busca fortuna empleándose a fondo con todo tipo de armas y la lucha cuerpo a cuerpo. Tiene sus principios, moralmente cuestionables por momentos.

4. El diminuto Baby Yoda, uno de los funkos más vendidos de los últimos tiempos, es obra de un grupo de titiriteros que le dan vida a la vieja usanza, con algunos toques de CGI prácticamente inapreciables en algunas escenas. Su gran poder choca con su pequeño tamaño.

5. Las referencias a la imaginería de 'Star Wars' son incontables y el catálogo de personajes que pueblan las galaxias está diseñado con alma y conocimiento de causa. Algunos extraterrestres van con caretas, una delicia. Punto también a favor de los diseños de los robots. Hay vida más allá de C3PO y R2D2.

6. La historia está ambientada tras la caída del Imperio, antes de la aparición de la Primera Orden, cinco años después de 'El retorno del Jedi' y 25 antes de 'El desertar de la fuerza', para entendernos mejor. La tercera sesión de 'The Mandalorian' apunta a una mayor presencia del clan de los mandalorianos, aunque quedan pocos. Alianzas, alguna traición, luchas, principios, nuevos mundos y personajes, naves y paisajes espectaculares, viajes impredecibles, acción y emoción…

7. La segunda temporada de la serie acabó en alto con la aparición de Luke Skywalker con el cometido de llevarse a Baby Yoda como su padawan. El efecto de rejuvenecimiento de Mark Hammill, el deepfake, ensombreció una escena muy poderosa -obra maestra en el terreno del fanservice-, pero ahí quedó la cosa hasta que los dos viajeros protagonistas volvieron a encontrarse en 'El libro de Boba Fett' (es recomendable ver al menos sus tres últimos episodios, que encajan con el nuevo estreno de Disney+).

8. Grogu y Mando están de nuevo juntos, abandonan Tatooine tras poner el planeta patas arriba y, supuestamente, deben viajar surcando las galaxias a Mandalore, planeta donde nació el sujeto irascible que no se quita la armadura ni para dormir.

9. Aunque fue derrotado, es probable que volvamos a ver a Giancarlo Esposito como Moff Gideon -ahora Mando es el nuevo dueño del Sable Oscuro, un dato importante de cara al planeta Mandalore-, un rol que no pueden desaprovechar y menos con un actor tan carismático al que también podemos ver en 'El padrino de Harlem' y 'Caledoscopio'.

10. Rumores de fiar señalan el fichaje en el reparto de Christopher Lloyd, el científico loco de la saga de 'Regreso al futuro', nuestro querido Doc. ¿Quizás un cameo o algo más?

Pascal en 'The Mandalorian'. / RC

11. Dave Filoni también está en el equipo, otro signo de garantía. Nombre indispensable en los créditos de la evolución de 'Star Wars', presente en la creación de 'La remesa mala', dirigió en 2008 una indispensable cinta de animación -su especialidad-. Con guión del propio George Lucas, 'Star Wars: The Clone Wars' ahondaba en el ascenso del famoso Lado Oscuro. No tuvo buenas críticas en su día, pero todo fan completista que se precie sabe echarle un vistazo sin remordimientos.

12. ¿Qué pasará con el personaje de Cara Dune tras el patinazo antisemita en redes de al actriz que lo interpreta? Han adelantado que el personaje seguirá presente en la saga, pero… ¿cómo?

13. El responsable de la banda sonora de las dos primeras temporadas, Ludwig Göransson, premio Oscar por el score de 'Black Panther', no firma la música de esta tercera sesión. La batuta cae en manos de Joseph Shirley, habitual colaborador de Christopher Nolan ('Tenet').

14. ¿Descubriremos cómo Grogu se libró de la purga de la Orden 66? Dicata por el canciller Palpatine, supuso la aniquilación de la mayoría de los Jedi.

15. ¿Sabremos algo de la clonación de soldados imperiales?

16. ¿Aparecerá Ahsoka Tano interpretada por Rosario Dawson?

17. ¿Qué edad real tiene Grogu? Hagan sus apuestas, empezando por 5.000 años...

18. Y, por último, y no por ello menos importante, ¿se quitará definitivamente Pedro Pascal el casco? Algo hizo, y por ello reniegan de él los suyos y debe redimirse bañándose en las aguas vivas de las minas de Mandalore.

Que la fuerza nos acompañe y la memoria sentimental también.