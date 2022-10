«Los chefs se han convertido en los nuevos rockeros»

Es la sensación de la temporada. Pocos chefs han recibido tanta atención en la ficción televisiva como Carmen 'Carmy' Berzatto, el protagonista de 'The Bear' (Disney+), al que da vida Jeremy Allen White. Carmy es un chef de alta cocina que regresa a Chicago después del suicidio de su hermano con la responsabilidad de dirigir la tienda de sándwiches de la familia, 'The Original Beef of Chicagoland'. Mientras Carmy lucha por transformar el restaurante y redimirse a sí mismo, la serie ofrece un vistazo de la vida cotidiana en una cocina profesional, con todo lo que eso implica. El inolvidable Lip de 'Shameless' reconoce en esta entrevista sentir ahora mucho más respeto por los cocineros y trabajadores de los restaurantes.

-¿Qué le atrajo del papel?

-Carmy me ha permitido descubrir el mundo culinario del que yo no sabía absolutamente nada. Ha sido emocionante para mí entrar en las cocinas de restaurantes de Chicago y Los Ángeles para aprender un oficio que requiere tanta entrega personal. La historia de Carmy, desde que llegó a mis manos, me robó el corazón y como actor busco papeles que me permitan entender aspectos diferentes de la naturaleza humana.

-¿Cómo describiría la relación de Carmy con su número dos, Sydney, interpretada por Ayo Edebiri?

-Ella es increíble. Hay algo realmente maravilloso en su relación porque sienten un respeto mutuo: Carmy piensa que Sydney tiene talento y Sydney piensa lo mismo de él. Vienen del mismo mundo. Carmy se encuentra en este restaurante donde nadie más sabe sobre su vida como chef de alta cocina y se siente realmente invisible. Cuando aparece Sydney, se siente comprendido de nuevo. Como actriz, Ayo es maravillosa.

-¿Por qué cree que ha tenido tanto éxito la serie?

-Por los personajes, sin duda. Encontramos al protagonista en su peor momento, completamente aturdido por sus circunstancias. Una vez que atraviesa el trauma, empieza su redención. También hay ahora cierta fascinación con el mundo culinario, no sé si por los 'realities' o por el tipo de personas que pueblan las cocinas, pero los chefs se han convertido en los nuevos rockeros, son personas muy interesantes.

-¿Se metió en las cocinas de varios restaurantes para aprender el oficio de cocinero?

-Sí. En un principio no pensé hacerlo, pero era necesario mostrar ciertas habilidades culinarias durante la filmación. Me preparé en varias cocinas de restaurantes conocidos de Chicago y Los Ángeles, y debo reconocer que he dejado de ser un inútil en la cocina. Soy bueno fingiendo. Quiero mejorar en la segunda temporada y mostrar mis habilidades con el cuchillo. Cuanto más tiempo pasaba en la cocina de un restaurante, más establecía paralelismos con mi carrera de actor. Hay una exigencia en ambos casos que es muy parecida. He disfrutado la existencia de Carmy en la cocina por las mismas razones por las que disfruto mi existencia como actor.

-Carmy escapa de sí mismo en su trabajo. ¿Alguna vez se ha visto escapando de sí mismo con la interpretación?

-Carmy se vuelca en su trabajo porque está huyendo de sus sentimientos, su familia, el lugar donde creció mucho antes de que su hermano se suicidara. No es ajeno a enterrarse en su trabajo. Está envuelto en su identidad profesional porque es lo único que le queda y si falla como chef solo le queda morir. Yo también, en el pasado, he vivido consumido por la actuación, pero descubrí que hay vida más allá de la interpretación.

-¿Qué fue lo que más le sorprendió de su investigación en el mundo culinario?

-Tenía una comprensión limitada del negocio culinario, pero ahora sé que es muy difícil sacar adelante un restaurante y mucho más difícil tener éxito. Lo que realmente aprendí al trabajar con chefs en sus cocinas fue la cantidad de sacrificio y tiempo que todos entregan a su trabajo. Me sorprendió el esfuerzo físico que requiere ser cocinero. Son atletas. Sabía que las personas en este mundo trabajan muchas horas, pero no me esperaba el compromiso profesional que les obliga, en muchos casos, a descuidar su vida personal. Mi respeto y aprecio hacia su trabajo se ha multiplicado.

-¿Es capaz de cocinar para su familia?

-Antes era incapaz de meterme en la cocina de mi casa, ahora al menos intento cocinar para mi mujer y mis hijas. Creo que ha cambiado mi perspectiva, porque entiendo que cocinar es una forma de comunicar el amor que uno siente por los platos y las personas que van a disfrutar esos alimentos.

-Muchos actores sobreviven como camareros en la primera etapa de su vida profesional, ¿alguna vez le tocó servir mesas?

-Nunca me vi obligado a vivir esa experiencia. Empecé a actuar muy joven y nunca tuve éxito, pero sobrevivía haciendo anuncios y con trabajos temporales pero nunca trabajé en restaurantes.