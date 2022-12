'La búsqueda': ¿Disney se pierde?

Lo interesante de los menús que ofertan las plataformas de entretenimiento bajo demanda es que puedes encontrarte de todo, cualquier cosa, para bien y para mal. En Disney+, por ejemplo, lo mismo puedes gozarla con una producción de creciente interés, pongamos 'Andor', que te descolocas con un producto que parece de serie Z pretendiendo lo contrario, pongamos 'La búsqueda: Más allá de la historia'. Este reboot serializado de las películas de Nicolas Cage de principios de siglo, que no se tomaban en serio a sí mismas, peca de lo mismo que 'Willow': dirigirse a un público menudo creyendo que también va a atrapar al espectador talludo, pensando que la nostalgia lo impregna todo y la audiencia es perezosa.

La sombra de Club Disney es alargada y la infantilización de su catálogo puede entenderse con cierta lógica, atendiendo a su espíritu y target potencial -por algo no se ha estrenado aquí la nueva versión de 'Hellraiser' en Star-, pero no deja de resultar incomprensible que este comportamiento, razonable en términos económicos, vaya ligado a cierta pobreza en las producciones, tanto en su contenido como en su envoltorio. Este nuevo lanzamiento de los omnipresentes estudios comienza imitando a un escape room para pulsar el piloto automático, con una velocidad media que le hace perder gas ya en sus primeros episodios. No cruza ningún límite, por supuesto, acomodándose a un una idea de espectador medio extendida en los despachos de grandes estudios que debe caducar en algún momento o vamos a sufrir fiasco tras fiasco por los siglos de los siglos.

Pongamos que 'La búsqueda' está pensada para el público infantil -¿y juvenil?, ¡cielos!-, pero el que esto escribe tiene sus dudas sobre la consecución de su objetivo: los rompecabezas que se plantean no gozan de interés alguno al canalizar su resolución desde el primer segundo, dirigiendo a la audiencia sin rubor, a la que se toma, de entrada, por tonta (basta de educar a las nuevas generaciones en el hastío audiovisual). Explican todo con excesivo énfasis, subrayando cada detalle para que no quede incógnita alguna en el cerebro del espectador multipantalla, poco dado a la concentración frente al televisor. Esta decisión resta enganche, precisamente, a la esencia del misterio. Es como si estuviésemos participando como jugadores en un escape room y nos estuvieran contando las pistas in situ según avanzamos, perdiendo la gracia. El máster del juego nos dirige a su antojo sin que tengamos que pensar, luego acaba perdiéndose el ingenio y la adicción. Recordemos que Cage, en su empeño de labrarse una carrera de action man en el cine comercial made in USA, protagonizó 'La búsqueda' y su secuela, defendiendo el papel de un buscador de tesoros, Ben Gates, una suerte de Indiana Jones contemporáneo, pasado por el tamiz de los estudios Disney. El todopoderoso Jerry Bruckheimer estaba detrás, ofreciendo más de lo de siempre con cierto gracejo: un espectáculo correctamente orquestado que no buscaba innovar pero divertía, consciente de sus limitaciones con una misión clara… aunque… ¿alguien se acuerda de ella?

En el estreno que nos ocupa, donde un tesoro aparentemente imposible de encontrar vuelve a ser el centro de atención, cambia el rostro estelar y baja la edad media del reparto principal, a excepción de Catherine Zeta-Jones, que hace de villana sin mostrar esfuerzo. La franquicia se renueva, sin apenas encanto, con la presencia estelar de Lisette Olivera ('We Need to Do Something'), cuyo fichaje no brilla por culpa de un guión maltrecho y una dirección plana, excesivamente televisiva, a cargo de Mira Nair ('un buen partido'). Los personajes dan bastante igual, a excepción de un cameo de la mano del veterano Harvey Keitel -presente en las cintas originales- que dura menos de los deseado. 'La búsqueda' ha cosechado críticas nefastas, y no es para menos. ¿Por qué no han recuperado a Cage? Tendría su gracia... Los rumores dicen que alguien está maquinando el lanzamiento de una tercera película, pero si su futura existencia depende del calado de la serie, apaga y vámonos.