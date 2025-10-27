Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Foto promocional de la serie 'Fear'. Filmin

'Fear'

Crítica de televisión ·

Martin Compston patina en la piel de un padre de familia, arquitecto de profesión, que se enfrenta a un vecino acosador que se ha encaprichado con su esposa

Borja Crespo

Borja Crespo

Lunes, 27 de octubre 2025, 23:17

Lo habitual en esta columna televisiva es recomendar series de interés de plena actualidad, pero de vez en cuando toca señalar alguna propuesta audiovisual fallida ... para que no caduque el filtro de prescriptor, rimbombante palabra de moda para maquillar una profesión, la de divulgador cultural, que, gracias a internet y la democratización de la crítica especializada, léase «amateurización», se ha convertido prácticamente en un hobby. Más de una vez he alabado por estos lares la calidad de las series británicas. Suelen contar con una ventaja: sus temporadas no son muy largas, entre tres y seis entregas. Evidentemente, hay excepciones, entre ellas 'Fear', disponible en Filmin como estreno del mes.

