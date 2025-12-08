Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Blue Lights

Explora el comportamiento humano ante situaciones adversas

Borja Crespo

Borja Crespo

Lunes, 8 de diciembre 2025, 23:02

Cada día cuesta más decidir qué ver en el menú de las plataformas de entretenimiento bajo demanda. La burbuja no termina de estallar. Es imposible ... estar al día, con tantos estrenos semanales. La oferta es tan amplia que puedes quedarte bloqueado frente al menú, sin saber qué escoger, o actuar como si estuvieses en un buffet libre, seleccionando por pura intuición visual, sin orden ni concierto. Un auténtico caos que se ve aliviado cuando llega el lanzamiento de una nueva temporada de una serie que sabes que no te va a decepcionar. Es el caso de 'Blue Lights', sinónimo de calidad. Su tercera entrega ya está en Movistar Plus+ para el deleite de sus fans, que son una gran minoría. Ambientada en Irlanda del Norte, profundiza en las relaciones entre los policías protagonistas y su entorno. Los cuidados personajes, con los cuales es inevitable empatizar, afrontan el día a día desempeñando su papel de defensores de la ley en barrios hostiles. El conflicto político sigue flotando en el ambiente, dando pie a momentos de tensión emocional, intriga y acción.

