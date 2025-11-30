Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este lunes 1 de diciembre de 2025
Un fotograma de la serie 'El cuco de cristal'. Netflix

Secretos familiares

Crítica de televisión ·

La noche, la oscuridad o ciertos símbolos visuales también juegan a favor de una trama compleja en esta nueva serie

Boquerini

Boquerini

Domingo, 30 de noviembre 2025, 23:26

Comenta

Se cuenta que los cucos son parasitarios que ponen sus huevos en los nidos de otras aves para que los incuben otras madres y que, ... cuando nacen, los nuevos cucos matan al resto de polluelos del nido. Es cruel pero también es un ejemplo de supervivencia. Esta realidad se puede aplicar a 'El cuco de cristal', serie española de Netflix que se mueve por el thriller psicológico rural siguiendo dos líneas argumentales separadas por 20 años de distancia. Son seis episodios cortitos que se pueden ventilar en una tarde. Cuenta con un gran reparto con Catalina Sopelana, Álex García, Itziar Ituño e Iván Massagué, y está basada en una novela de Javier Castillo. En ella se cuenta cómo unos hechos acaecidos entre 2003 y 2005 tienen su repercusión en 2022 y 2023.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 El fútbol, la trampa que usó Kenneth, el presunto depredador sexual
  2. 2 Mininos asesinos en los espacios naturales de Gran Canaria
  3. 3 El Cabildo inicia un proceso de desahucio de okupas en las naves de Los Corralillos
  4. 4 Cuatro fallecidos en un cayuco que se quedó sin agua ni comida a 30 km al sur de El Hierro
  5. 5 El Perola se despide con una gran fiesta
  6. 6 Fallece en la capital tras chocar con su moto contra un coche
  7. 7 Las Rehoyas: una reposición fuera de plazo
  8. 8 Marimar Izquierdo: La suerte es contar con ella
  9. 9 Más de 9.000 autónomos 'estallan' en Canarias y toman la calle para exigir «una situación más justa»
  10. 10 La Aemet avisa de posibles chubascos este domingo en Canarias

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Secretos familiares

Secretos familiares