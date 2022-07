'The Beast Must Die', madre coraje y detective Primera temporada La atmósfera pesada y sombría le viene como anillo al dedo a esta ficción basada en la novela homónima de Nicholas Blake, que cuenta con Cush Jumbo, Billy Howle y Jared Harris entre sus protagonistas

Es una de las series que sirven de carta de presentación a la llegada de AMC+ a España y aunque, de momento, solo se ha subido un capítulo al servicio, 'The Beast Must Die' tiene todas las papeletas para convertirse en uno de los grandes dramas de la temporada. No en vano, ya se ha anunciado que la ficción contará con una segunda temporada. Solo una pega se le puede poner a la serie y es que su creador, codirector y guionista, Gaby Chiappe, que ejerce por vez primera también como productor ejecutivo, ha decidido dejar claro desde el el primer momento cuáles son las intenciones de su protagonista, Frances Cairnes (Cush Jumbo), una mujer que, empapada, declama a cámara que va a matarlo. ¿A quién? Pues a la persona que atropelló a su hijo, Martie, y se dio a la fuga en las vacaciones de Semana Santa.

Los hechos tuvieron lugar en la isla de Wight, un terreno de 348 kilómetros cuadrados situado en la costa sur de Inglaterra, frente a la ciudad de Southampton y a unos 145 kilómetros de Londres. Curiosamente, tras la declaración de intenciones de Frances, la cámara nos presenta al otro gran protagonista de la ficción, Nigel Strangeways (Billy Howle), en el despacho de un psicólogo. A través de sus charlas con el especialista, iremos conociendo qué es lo que aflige a este inspector de policía, que a menudo sufre de ansiedad y tiene estrés postraumático por la muerte de su compañera policía. Nigel se da de bruces con el caso cuando deja Londres y se traslada a la isla para sustituir al inspector anterior, fallecido a los 53 años mientras jugaba al golf.

Cuando Frances y Nigel tienen su primer encuentro, ella no puede evitar echarle en cara que la policía haya archivado el caso. Y es entonces cuando toma una decisión drástica: abandonarlo todo, cambiar su identidad en la medida de lo posible y tratar de averiguar quién atropelló al pequeño para acabar con su vida. Comienza así un relato con abundantes flashbacks donde drama, misterio y thriller se dan la mano, con exquisitas interpretaciones -Jumbo está soberbia- y un guion que se toma su tiempo para ir revelando verdades, al mismo tiempo que establece una contraposición evidente entre quien quiere olvidar y dejarlo todo atrás -Nigel- y entre quien no dudará en hacerse pasar por novelista o agente de la seguridad vial -Frances- para esclarecer lo ocurrido y dar con el homicida. Que Nigel sea un novato en la zona también sirve de excusa perfecta para que el espectador conozca la peculiar idiosincrasia del condado.

La atmósfera pesada y sombría que envuelve esta región del sur de Inglaterra le viene como anillo al dedo a esta ficción que tampoco se anda con prisas a la hora de presentar a sus personajes. Dicho de otro modo, Jared Harris, que da vida al irresponsable conductor, ni siquiera aparece en el primer episodio de una ficción que adapta a la época contemporánea la novela homónima que Nicholas Blake escribió en 1938. La isla, tan misteriosa como fotogénica, es prácticamente un personaje más en este primer capítulo que con mimo y cariño ha esculpido su director Dome Karukoski. Una serie a la que no perder la pista y en la que lo más interesante, para aquellos que hayan leído la novela, está por llegar.

'The Beast Must Die' está disponible en AMC+.

Vídeo.