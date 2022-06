Netflix adelanta imágenes de lo nuevo de 'Stranger Things'

«Ha llegado la hora». Con estas cuatro palabras, escritas bocabajo, en un delicioso guiño al 'Upside Down' o Mundo del Revés de la franquicia, Netflix ha presentado el tráiler definitivo del volumen dos de la cuarta temporada de 'Stranger Things', que llegará el próximo 1 de julio a la plataforma con los dos capítulos que lo componen y que pondrán fin a esta tanda de episodios. El volumen uno, por aquí, nos gustó mucho.

«Sé que tienes miedo», dice la voz en off del doctor Martin Brenner, mientras de fondo suenan las notas atemperadas de 'Running Up That Hill', el tema de Kate Bush que ha servido de 'leit-motiv' a todo el primer volumen de la cuarta temporada. «Lo que has visto te ha asustado mucho. Pero no te voy a engañar. Tus amigos no están listos para el resto de la batalla. Hawkins caerá», señala con pesimismo el doctor, que en el volumen uno estaba intentando que Once recuperara sus poderes.

Espectacular y épico, el tráiler avanza algunas de las imágenes del nuevo volumen y apunta a los derroteros que seguirá la acción: el firme compromiso de Once de volver a reunirse con sus amigos para tratar de derrotar al mal, mientras en el resto de la pandilla parecen crecer las dudas acerca de llevar la misión a buen puerto.

Aunque dos capítulos se pueden antojar escasos, cabe recordar que estos dos capítulos tendrán una duración bastante más larga de la habitual. Así, el capítulo ocho, durará 1 hora y 25 minutos, mientras que el capítulo nueve, alcanzará las 2 horas y media.