«Nunca habíamos pensado en trabajar juntos»

Ella es parlanchina y despreocupada, él, más reflexivo y cauto, como si temiera que cada palabra pudiera jugar en su contra. No cabe duda de que Aitana (San Clemente de Llobregat, 23 años) ha tenido que lidiar más a menudo con la prensa que su pareja, Miguel Bernardeau (Valencia, 25 años). Su lanzamiento en la edición de 2017 de 'Operación triunfo' y los bolos que desde entonces ha dado por toda la geografía española la han llevado a enfrentarse una y mil veces a entrevistas y eso se nota. Lo dejó claro esta mañana cuando en la rueda de prensa, ante casi un centenar, buena parte de ellos declarados fans, en la que se dio a conocer 'La última' comentó que había visto la escaleta de entrevistas y había alucinado porque la mayoría fueran solo de cinco minutos por medio de comunicación.

Pero es que el audiovisual maneja otros tiempos y lo que Aitana y Miguel tienen entre manos es la primera producción que Disney+ desarrolla en España, que se estrena este viernes en la plataforma. 'La última' cuenta la historia de Candela y Diego -Aitana y Miguel, por si había alguna duda-, dos jóvenes que están en sus veintitantos. Se conocen desde el instituto, pero jamás habían reparado el uno en el otro. Un día Diego, que se gana la vida en un gimnasio enseñando boxeo a niños y boxeando en peleas clandestinas por un buen pico de dinero, debe huir de una de ellas tras advertir la presencia de la policía en las inmediaciones. Ensangrentado, entra en un garito llamado Oasis donde se queda hipnotizado ante Candela. La joven interpreta junto a su amiga una dulce canción en el escenario, esperando que uno de los productores más importantes de la industria, al que da vida Aitor Luna, repare en ella. Pero este no deja de hablar por el móvil. Diego, ensimismado por lo que está escuchando, le pide que deje «el puto teléfono». El productor lo hace pero antes de abandonar la sala se da cuenta de que Candela es un diamante en bruto y la contrata.

Comienza así esta ficción acerca de una pareja que persigue sus sueños y que supone el primer papel de Aitana delante de las cámaras y nada menos que con su pareja en la vida real, Miguel Bernardeu, al que buena parte de los espectadores recordarán por haber encarnado al genial Guzmán en 'Élite'. «Nunca habíamos pensado en trabajar juntos», se sincera Aitana. Y es que todo comenzó como una broma de Joaquim Oristrell, guionista de la ficción. «Comentó la posibilidad en una comida, en la época en la que teníamos a la prensa detrás todo el día y estábamos intentando mantener nuestra vida privada alejada de todo, y nos reímos muchísimo», cuenta Miguel. Pero cuando los dos llegaron a casa, comenzaron a darle vueltas. «Al final -resume Bernardeu- era un proyecto en el que podíamos desarrollar unos personajes interesantes, en una historia que merecía la pena contar. Desde luego hemos intentado hacerlo de la mejor forma, con un trabajo actoral honesto, que la gente desee ver no solo porque esté Aitana, sino porque la historia merece la pena».

Son conscientes de que todas las miradas se posarán sobre ellos y de que, como reconocía el propio Oristrell durante la rueda de prensa, son ellos y no el resto del elenco, completado por Luis Zahera, Jorge Motos, Sandra Cervera, Jorge Perugorría o David Castillo, los que arriesgan. «Es inevitable que la gente piense en nosotros como pareja, pero nosotros hemos querido separar eso todo el tiempo. Yo a Candela le tengo mucho cariño, la he sentido dentro de mí, y enteiendo que la gente diga: 'Ay, mira, Aitana, la cantante', pero ojalá se les olvide un poco porque si no estaré haciendo mal mi trabajo», dice entre risas la artista, que publicará su tercer álbum de estudio el año que viene.

Siendo su primer trabajo, cabe preguntarle qué debilidades y qué fortalezas se ha visto. «Mírate desde fuera y dite a ti misma lo bueno y lo malo que tienes», traduce con sorna a su lado Miguel. «Mis inseguridades son siempre mis debilidades. Muchas veces no saco todo lo que llevo dentro por esas inseguridades y barreras que me pongo yo», responde Aitana, que recuerda que su profesora de interpretación le insistía en que se permitiera fallar las veces que fueran necesarias. A su juicio, actuar no va de controlar que todo sea perfecto sino de «sacar todo lo que llevas dentro». Entre las fortalezas, destaca que siempre se percata de lo que hace mal y lo intenta mejorar. Y aunque no sabe si volverá a ponerse delante de las cámaras otra vez, sí está convencida de que quiere seguir explorando este camino.

No esconde Miguel que ser pareja en la vida real era una de las cosas que más le echaba para atrás de trabajar en el proyecto, pero una vez en el ajo se ha visto sorprendido por «lo bonita que ha sido la experiencia». «Para mí ha sido una experiencia brutal trabajar con una compañera que es mi pareja también», dice. Y apostilla: «En el rodaje yo no la veía como mi pareja. Somos profesionales como para diferenciar y saber coger lo mejor de ser pareja y meterlo en lo profesional. Me ha encantado sentir el apoyo de una amiga y de una compañera». De hecho, el de Valencia se permite, al menos en los dos primeros episodios, hacer sus pinitos ante las cámaras como cantante. ¿Le dio algún consejo Aitana? «¡Qué va, qué va!», exclama entre risas. «La única forma de que yo cante es improvisando y las dos veces que sucede esto en la serie son improvisadas», comenta Miguel, que asegura que canta mucho en casa, en la ducha y por todos lados. «Canto más que ella, a lo mejor estoy cagándola contando esto, pero me paso el día tarareando sus canciones», dice divertido. «Sí, puede ser», concede ella.