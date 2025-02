Richard Linklater y Ethan Hawke seducen a la Berlinale con 'Blue Moon'

Beatriz Juez París Martes, 18 de febrero 2025, 18:32 | Actualizado 18:38h. Comenta Compartir

El director estadounidense Richard Linklater sedujo ete martes al público y la crítica en la Berlinale con el estreno mundial de su última película «Blue Moon», protagonizada por su actor fetiche, Ethan Hawke. El actor, de 54 años, encarna en esta película biográfica al legendario letrista de Broadway Lorenz Hart (1895-1943).

Linklater regresa al festival de cine de Berlín, once años después de haber ganado el Oso de Plata al mejor director con «Boyhood (Momentos de una vida)» (2014) y lo hace con una película muy distinta a las anteriores, ambientada en el Nueva York de los años 40.

Hawke y Linklater han trabajado hasta ahora en nueve películas juntos, entre ellas la famosa triología Antes («Antes del amanecer», «Antes del atardecer» y «Antes del anochecer») y »The Newton Boys».

La película cuenta la lucha del letrista Lorenz Hart (Ethan Hawke) contra el alcoholismo y la depresión la noche 31 de marzo de 1943, fecha del estreno en Broadway del musical «Oklahoma !», con música Richard Rodgers (Andrew Scott) y letra de Oscar Hammerstein (Simone Delaney).

El musical «Oklahoma !», que cosechó un gran éxito de público y crítica, fue el primer musical del dúo Rodgers y Hammerstein, después de 25 años de colaboración entre Rodgers y Hart. Este musical supuso una forma de escapismo para un público neoyorquino en medio de sus ansiedades provocadas por la segunda Guerra Mundial.

Linklater, que se declaró en rueda de prensa admirador del teatro musical de los años 30 y 40, explicó que la película cuenta «una noche en la vida de Lorenz Harz. Una noche que ocurrió hace 85 años, pero de la que todavía se habla».

Mientras Rodgers y Hammerstein celebran en el bar Sardi's el gran éxito de su musical, Hart trata de lidiar en público con las apariencias de haber sido reemplazado por otro letrista y con el amor no correspondido por su protegida, la atractiva Elisabeth (Margaret Qualley).

Un magnífico Bobby Cannavale interpreta en la película al camarero, amigo y confidente de Hart y Patrick Kennedy se mete en esta película en la piel del escritor y ensayista estadounidense E.B. White.

«¿Sabes que en el matrimonio se dice 'en lo bueno y en lo malo'? Creo que, en cuanto a mi vida, he entrado en la parte de 'en lo malo' y ha pasado tan silenciosamente que ni siquiera me he dado cuenta», dice en un momento de la película Lorenz Hart.

La canción «Blue moon» (1934), una de las más famosas de Rodgers y Hart, da título a la película. Juntos fueron uno de los dúos de Broadway más productivos. Otros títulos famosos de esta pareja musical son «The Lady is a Tramp» y «My Funny Valentine».

El filme, por ahora uno de los mejores que se han visto este año en la Berlinale, es una meditación sobre sobre la amistad, el arte, el éxito y el amor, con una buena dosis de humor, un gran guion y muchas referencias a «Casablanca» (1942), un gran clásico del cine de esa época.

«Lawrence Hart es el mejor letrista del amor no correspondido», explicó el director de «Blue Moon», que consideró que el filme aborda los temas de las relaciones entre personas y el arte, pero también habla del amor con sus «imposibilidades y complejidades».

Hawke, que saltó a la fama con «El club de los poetas muertos» (1989) y «Reality Bites» (1994), se ha transformado físicamente en esta película para interpretar a Hart. El letrista, que solo medía 1,52 centímetros de altura, era alcohólico, bisexual y poco atractivo.

En el pasado festival de cine de Venecia, Hawke explicó que había leído por primera vez el guion de «Blue Moon» hace doce años, pero que Linklater decidió esperar para rodar la película porque el actor era «todavía demasiado atractivo» y quería que fuera «un poco menos atractivo».

Linklanter, que a lo largo de su carrera ha recibido cinco nominaciones a los Oscars y ha ganado dos Globos de Oro y dos BAFTAS, tiene un fuerte vínculo con la Berlinale.

En el festival de cine de Berlín, presentó en 1995 «Antes del amanecer», con la que ganó el premio a mejor director, y más tarde acudió a la capital alemana con sus secuelas «Antes del atardecer» y «Antes del anochecer».

En 2023, cineasta también ganó el premio Cámara de la Berlinale y al año siguiente obtuvo el Oso de plata a mejor director por su magnífica película «Boyhood (Momentos de una vida)», un drama sobre el paso de la niñez a la adolescencia rodado a lo largo de 12 años.