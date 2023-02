Los olvidados de los Goya

Con más de cien películas a sus espaldas, Ramón Barea (Bilbao, 73 años) enfilará la gala de los Goya de este 11 de febrero de forma un tanto especial. Por primera vez, el veterano actor ha sido nominado a mejor actor de reparto por su trabajo en 'Cinco lobitos', la conmovedora historia de una madre primeriza que, además de lidiar con su recién nacido, debe bregar con sus padres, pues la relación entre ambos no pasa por su mejor momento. Será la primera vez que el bilbaíno esté en la ceremonia «Sí las he seguido desde casa, pero no he estado nunca en saraos oficiales», contaba hace poco en una entrevista reciente donde admitía estar nervioso porque le da «miedo, como si la cosa fuera en serio». «Solo la nominación es un gran premio, sobre todo en este momento de una cosecha espléndida del cine español», afirmaba.

Barea es uno de los grandes olvidados de la Academia española de las Ciencias y las Artes Cinematográficas. Jamás había recibido nominación alguna. Un caso muy similar es el de Petra Martínez (Linares, 78 años), que recibió su primera y única nominación el pasado año a mejor actriz protagonista por 'La vida era eso'. No se lo llevó, aunque recibió el Feroz y el galardón de la Unión de Actores en compensación. Tampoco se lo llevó Aitana Sánchez-Gijón la única vez que ha estado nominada, en 2021, por su trabajo como actriz de reparto en 'Madres paralelas', si bien la actriz de origen italiano y 54 años recibió la Concha de Plata en el Festival de San Sebastián por su trabajo en 'Volavérunt'.

Milena Smit y Aitana Sánchez-Gijón, en 'Madres paralelas'.

Sirva de ejemplo lo que ha ocurrido con los tres actores para dejar claro que lo más sano es no tomarse con excesiva solemnidad los premios, al igual que las listas de lo mejor del año. Es indudable que sirven para medir la calidad del cine que se hace cada temporada e incluso resultan perfectamente válidos para elaborar una suerte de canon fílmico, pero como los galardones son finitos todos los años decenas de películas y cineastas geniales se quedan compuestos y sin premio. En algunos casos, cintas que ahora son consideradas obras de arte -es el caso de 'Los amantes del círculo polar', 'Todo por la pasta', 'Las cosas del querer' o 'El amante bilingüe'- ni siquiera fueron nominadas a mejor película.

Más frustrante debe de ser acariciar, año sí año también, el Goya y no haberlo conseguido nunca. Juan Diego Botto (Buenos Aires, 47 años) sabe, desgraciadamente, mucho de eso. Seis nominaciones ha recibido ya el actor de origen argentino, siendo la última a mejor dirección novel por la reivindicativa 'En los márgenes', que se resolverá este mismo sábado. Por el camino cinco candidaturas por su trabajo actoral en 'Historias del Kronen' (mejor actor revelación), 'Plenilunio' (mejor protagonista), 'Vete de mí' (mejor interpretación másculina de reparto), 'Ismael' (mejor interpretación másculina de reparto) y 'Los europeos' (mejor interpretación másculina de reparto). Si tiene suerte, le sucederá lo mismo que a Verónica Echegui (Madrid, 39 años). La actriz fue nominada en cuatro ocasiones como actriz, pero no fue hasta la quinta, como directora del cortometraje 'Tótem loba', cuando finalmente consiguió la ansiada estatuilla.

Jordi Mollá (Hospitalet de Llobregat, 54 años) es también uno de esos damnificados. Cinco veces ha estado nominado el catalan. Curiosamente, la primera de ellas fue a mejor cortometraje documental por 'Walter Peralta', pieza de la que fue director. El resto de candidaturas tuvieron que ver con su faceta como actor. Así, fue nominado a mejor interpretación másculina de reparto en 1996 por 'La celestina' y a mejor interpretación másculina protagonista en tres ocasiones por su trabajo en 'La buena estrella', 'Segunda piel' y 'El cónsul de Sodoma', en 1997, 1999 y 2009, respectivamente.

A María del Pilar Cuesta Acosta, a la que conocemos como Ana Belén (Madrid, 71 años), le costó lo suyo conseguir el primero y tiene truco porque el Goya que recibió en 2016 fue el honorífico. Para entonces, la cantante de 'Contamíname' había recibido cinco nominaciones, cuatro de ellas a mejor interpretación protagonista por 'Miss Caribe', en 1988; 'El vuelo de la paloma', en 1989; 'La pasión turca', en 1994, y 'Cosas que hacen que valga la vida la pena', en 2004, y otra más a mejor dirección novel por 'Cómo ser mujer y no morir en el intento', en 1991.

Ana Belén, posando antes de recibir el Goya de honor. / Efe

Algo similar le sucede a la veterana Ángela Molina (Madrid, 67 años). La actriz recibió cinco nominaciones entre 1986 y 2012. Por 'La mitad del cielo', 'Luces y sombras' y 'Las cosas del querer',' a mejor protagonista, por 'Carne trémula' y 'Blancanieves', a mejor actriz de reparto. Sin embargo, tuvo que esperar a 2021 para que el Goya honorífico hiciera justicia a su trabajo.

En cuatro ocasiones rozó Imanol Arias (Riaño, León, 66 años) el cabezón a mejor interpretación protagonista masculina. Con más de 60 películas a sus espaldas, el actor, ganador de una Concha de Plata al mejor actor por su trabajo en 'El Lute: camina o revienta', acumula cuatro nominaciones. Las dos primeras precisamente por esta película y pos su continuación 'El Lute II: mañana seré libre', en 1987 y 1988, y las otras dos por 'A solas contigo', en 1990, e 'Intruso', en 1993. Lleva sin ser nominado desde entonces, pero su papel en 'Cuéntame cómo pasó' le ha otorgado un papel mucho más especial en nuestros hogares.

También en cuatro ocasiones estuvo Sergi López (Villanueva y Geltrú, 57 años) a punto de hacerse con un Goya por su trabajo actoral. El intérprete, con un premio César a mejor actor por 'Harry, un amigo que os quiere', fue nominado a mejor protagonista por 'Solo mía', en 2001, y 'El laberinto del fauno', en 2006, y a mejor actor de reparto por 'Pan negro', en 2010, y 'La boda de Rosa', en 2021. Y qué decir del fallecido Agustín González (Linares, 1930 - Madrid, 2005), secundario eterno, estuvo nominado en cuatro ocasiones a mejor actor de reparto en 1986, 1987, 1994 y 1998 por 'Mambrú se fue a la guerra', 'Moros y cristianos', 'Los peores años de nuestra vida' y 'El abuelo', respectivamente.

Otras ausencias

Tampoco la risueña Loles León (Barcelona, 72 años) se ha llevado nunca el gato al agua. La actriz, que tuvo su pico de popularidad en la serie 'Aquí no hay quien viva', ha sido nominada en tres ocasiones, aunque siempre como mejor actriz de reparto. '¡Átame!', en 1990; 'Libertarias', en 1996, y 'La niña de tus ojos', en 1998, fueron sus candidaturas. Situación similar vive Inma Cuesta (Valencia, 42 años), si bien a la jienense de adopción le queda aún una amplia carrera a desarrollar. Con casi una veintena de largometrajes a sus espaldas y una decena de series, fue nominada entre 2011 y 2013 a mejor actriz protagonista por 'La voz dormida', '3 bodas de más' -por esta sí que se llevó el Fotogramas de Plata- y 'La novia'.

En ese escenario, el de las tres nominaciones, se encuentran también Verónica Sánchez (Sevilla, 45 años), Silvia Abascal (Madrid, 43 años), José Luis Gómez (Huelva, 82 años), Luis Callejo (Segovia, 52 años) y Ernesto Alterio (Buenos Aires, 52 años). La primera fue candidata da mejor actriz revelación por 'Al sur de Granada', en 2003, y a mejor actriz de reparto por 'Camarón', en 2005, y 'Gordos', en 2009; la segunda fue nominada a mejor actriz revelación en 1999 por 'La fuente amarilla', a mejor actriz de reparto en 2004 por 'El lobo' y a mejor actriz protagonista por 'La dama boba', con la que ganó la Biznaga de Plata a la mejor actriz. El veterano José Luis Gómez, a quien recientemente pudimos ver en 'Competencia oficial', es un secundario de los que engrandece cada película en la que participa y ha sido nominado en tres ocasiones a mejor actor de reparto por 'Remando al viento', en 1988, 'Beltenebros', en 1991, y 'La luz prodigiosa', en 2003. Por su parte Luis Callejo fue candidato a mejor actor revelación por 'Princesas' en 2005, y se quedo a las puertas también como protagonista en 2016 con 'Tarde para la ira' y como actor de reparto en 'Intemperie' en 2019. Miembro de una familia con amor a la música y la interpretación, Ernesto Alterio también se ha tenido que conformar con aplaudir al ganador cuando ha estado en la pugna por el Goya. En 1998 fue nominado a mejor actor revelación por 'Los años bárbaros'; cinco años más tarde, a mejor protagonista por la descacharrante 'Días de fútbol' y en 2020, a mejor protagonista por 'Un mundo normal'.

Ojo, que de esta maldición, la de los candidatos sin Goya, tampoco se escapan los directores. Manuel Martín Cuenca (El Ejido, 58 años) nunca ha agarrado el 'cabezón' y eso que lo ha tenido a tiro de piedra en tres ocasiones. Dos de ellas, a mejor guion adaptado y a mejor director, por 'El autor', en 2017, la otra, a mejor director, por 'La hija', en 2021. Tampoco lo ha hecho Elimio Martínez-Lázaro. Ganador del Oso de Oro del festival de Berlín por 'Las palabras de Max' en 1978, ha estado nominado entres ocasiones a mejor director por 'Lulú de noche' (1987), 'El otro lado de la cama' (2002) y 'Las 13 rosas' (2008). Algo similar le sucede a Fernando Colomo. Nominado a mejor guion adaptado en tres ocasiones por 'Bajarse al moro' (1988), 'Los años bárbaros' (1998) o 'Al sur de Granada' (2003), se fue de vacío en las tres ocasiones.

Víctor Erice.

Tampoco ha habido goyas para cineastas como Víctor Erice (San Sebastián, 82 años) o Jaime Chávarri (Madrid, 79 años). Es cierto que el primero solo ha dirigido tres largometrajes hasta el momento y que los dos primeros, 'El espíritu de la colmena' (1973) y 'El sur' (1983) se estrenaron antes de que los premios fueran una realidad; pero que 'El sol del membrillo' (1992) obtuviera el premio especial del jurado en Cannes y no optara a nada se hace raro. ¿Qué pasará con su próxima película, 'Cerrar los ojos'? En el caso del segundo, sus mejores filmes, 'El desencanto' (1976) y 'Las bicicletas son para el verano' (1983), se estrenaron también antes de que la Academia de Cine española entregara sus premios, pero después tampoco ganó ningún premio por filmes notables como 'Las cosas del querer'.

Pese a todos estos goyas olvidadizos, nunca hay que perder la esperanza. Lo sabe bien Antonio Banderas (Málaga, 62). Al malagueño más internacional que tenemos, nominado en una ocasión al Oscar y en cinco ocasiones a los globos de oro, el Goya se le resistió durante 34 años, si exceptuamos el galardón honorífico que le entregaron en 2014. Fue candidato a mejor actor de reparto en 'Matador' (1986) y después a mejor actor protagonista en '¡Átame!' (1990), 'Two Much' (1996) y 'La piel que habito' (2011). Logró la estatuilla en 2020, con la magnífica 'Dolor y gloria'.