La niña Sofía Otero, ganadora del Oso de Plata a la mejor actuación en la Berlinale

No todos los días la localidad vasca de Basauri acoge el rodaje de una película ni tampoco una niña de la localidad se convierte en la protagonista de un filme. Por eso, que el municipio sea una de las principales localizaciones de '20.000 especies de abejas', la 'opera prima' de Estibaliz Urresola Solaguren, supuso un revuelo inmenso en la localidad. Pero mucho más que lo será ahora que la pequeña Sofía Otero, de 9 años, ha ganado el Oso de Plata a la Mejor Actuación en la Berlinale. Elegida entre más de 500 niñas, ayer hizo Historia al ganar uno de los galardones principales en uno de los festivales de cine más prestigiosos. «Muchas gracias por este premio tan bonito», dijo con mucho aplomo ante el público, antes de pronunciar el discurso más largo de toda la gala.

La cinta, que aborda la historia de una niña que se siente atrapada en el cuerpo de un niño, se rodó, entre otras localizaciones, en el barrio de Finaga. «Para mí fue importante porque mi bisabuela era de esta zona», explicaba Urresola a este periódico poco después del rodaje. '20.000 especies de abejas' es el primer trabajo de la pequeña, que fue elegida entre el medio millar de niñas que acudieron a los distintos castings, que se realizaron desde finales de 2019. Otra cría de la localidad, Maider Sánchez, también actúa en la película con un papel secundario, amiga de Cocó.

«Sofía lo borda, tiene mucho futuro», reconocía la propia Urresola. «Ya en la primera prueba vino totalmente entregada, era mucho más chiquitina de edad que ahora. Me enternezco un montón cuando la veo. Como eran los primeros casting queríamos ver más niñas y luego decidimos parar un tiempo». El papel era complicado, por eso era importante elegir bien a la actriz. Sofía fue pasando las pruebas y siguió acudiendo al resto de castings, hasta que convenció a todos los responsables de la producción y este pasado verano inició el rodaje. «Era un desafío total, un personaje que tenía que transitar por muchas emociones a lo largo de la película, había muchos registros distintos y el papel ocupa el 90% de las escenas, no era una decisión fácil», resumía la directora. Sofía, a pesar de no tener formación artística ni haber participado antes en una película, sí demuestra un talento innato y se convirtió en «la mejor opción».

Su padre, Fernando Otero, reconocía que «estamos muy felices y orgullosos de su trabajo y de todo el equipo de la película en general». El filme se rodó este pasado verano en castellano, euskera y un poco de francés.

Es la primera vez en 73 años que una cineasta vasca estrena un filme en la sección oficial de la Berlinale. Que se haya grabado en Basauri supone un «escaparate de lujo para el municipio». «Obviamente pusimos todo de nuestra parte y además Finaga es un entorno emblemático y con historia», explican desde el Ayuntamiento. Cuando el Consistorio conoció el argumento y se enteró de que la protagonista era una vecina de Basauri, el apoyo y colaboración con la productora «fue total», reconocen. El reparto incluye también a Patricia López Arnaiz, Ane Gabarain, Miguel Garcés, Itziar Lazkano, Martxelo Rubio y Sara Cózar. La cinta se estrenará en todo el país el 29 de abril.