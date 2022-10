Netflix permite ya transferir perfiles y se prepara para el fin de las cuentas compartidas

Puede que aún no encuentres la opción en el menú de tu cuenta, pero Netflix ya ha comenzado a implementar de forma progresiva y en todo el planeta la posibilidad de transferir perfiles. Prepara así el terreno para cuando ponga fin al uso de cuentas compartidas entre personas que no viven en el mismo domicilio, un problema al que la compañía al principio no prestaba atención -es más, en su momento la compañía animaba a los usuarios a hacerlo- y que ahora mismo se ha convertido en su mayor quebradero de cabeza. La intención, según reveló en su momento la CNBC, era dar carpetazo a esta forma utilizar las cuentas en todo el mundo a lo largo de 2023. No en vano el servicio de vídeo bajo demanda, que tiene en la actualidad 220,67 millones de usuarios, estima que 100 millones acceden al servicio con una cuenta compartida, ya sea a través de la suscripción estándar (12,99 euros al mes), que da la posibilidad de usar dos cuentas a la vez, o la premium (17,99 euros al mes), que permite cuatro cuentas operando al mismo tiempo.

La nueva funcionalidad, que la plataforma lleva probando en algunos países desde hace meses, tiene como objetivo facilitar la transición de un usuario que decide abandonar una cuenta compartida para abrir una propia. Con esta herramienta, pueden llevarse su perfil, incluyendo aspectos tales como el historial de visionado, las recomendaciones personalizadas, la lista de contenidos para ver en algún otro momento, los juegos guardados, así como los ajustes de idioma, subtítulos y calidad de visionado. De esta forma, el usuario que salga de la cuenta compartida no deberá empezar de cero.

«Esta función que tanto nos habéis pedido llegará hoy a todos los suscriptores del mundo», dice Netflix en un comunicado. «En cuanto la transferencia de perfil esté disponible en tu cuenta, recibirás un aviso por correo electrónico. Para transferir un perfil, ve a la página de inicio, coloca el ratón sobre el icono de tu perfil, elige la opción Transferir perfil del menú desplegable y sigue las instrucciones. Puedes desactivar esta función en la configuración de tu cuenta cuando quieras». Cabe añadir que en la cuenta original se conserva una copia del perfil, al menos hasta el momento de la transición.

Un plan básico con publicidad

La puesta en marcha de esta herramienta llega justo unos días después de que Netflix anunciara un cambio en su modelo de negocio, que se abrirá a la publicidad a partir del 10 de noviembre con un plan básico que en España costará 5,49 euros al mes. Tratará así de obtener más beneficios y suscriptores, especialmente después de que su crecimiento se haya estancado tras el 'boom' que las plataformas protagonizaron durante la pandemia.

El plan básico con anuncios estará disponible en doce países (Alemania, Australia, Brasil, Canadá, Corea del Sur, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, México y Reino Unido), aunque en cada uno tendrá un precio. En España será de 5,49 euros al mes, el mismo que en Italia, pero en otros europeos como Alemania costará 4,99. Los anuncios durarán una media de 20 segundos y se verán antes de que comience la serie o la película o «durante su reproducción», pero la compañía no ha aclarado cuántas veces puede llegar a cortarse cada contenido para ello, sino que la experiencia dependerá de cada producción. Lo que sí confirma la empresa es que de media el modelo supondrá la visualización de 4 o 5 minutos de anuncios por hora, lo que en un capítulo de cualquier serie que dure 45 o 50 minutos supondría al menos 3,5 minutos de publicidad.

La calidad de vídeo en esta categoría será de hasta 720p, la misma que había en el modelo básico sin anuncios hasta ahora. Además, Netflix confirma que no podrán ofrecer su catálogo completo de series y películas por «restricciones de licencias» en algunas de ellas, aunque aseguran estar trabajando en ello. Uno de las mayores diferencias de este plan con los anteriores, aparte de la publicidad, es que no permitirá la descarga de capítulos ni series en el dispositivo, algo que les diferencia de la mayoría de sus competidores y que los usuarios valoran muy positivamente para poder reproducir los vídeos sin conexión, como en un avión o de viaje en otro país.

Netflix, que esta misma semana presentará resultados trimestrales, lleva meses probando un sistema para poner fin a las cuentas compartidas o cobrar más por ellas. Comenzó en abril de este mismo año en Chile, Costa Rica y Perú, pero posteriormente se han ido sumando otros países latinoamericanos como Argentina, El Salvador, Guatemala, Honduras y República Dominicana. En esos países ha introducida una funcionalidad llamada suscriptores extra que permite ñadir hasta dos subcuentas con las que no se convive por un precio de entre 2 y 3 euros al mes cada una. Cuando la plataforma detecta que el servicio es usado durante más de dos semanas fuera del hogar, aparece esta opción en el menú de los usuarios.