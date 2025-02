Muere la estrella surcoreana de Netflix, Kim Sae-ron, a los 24 años

Javier Varela Madrid Lunes, 17 de febrero 2025, 06:55 | Actualizado 07:56h. Comenta Compartir

La actriz surcoreana y estrella de Netflix, Kim Sae-ron, fue hallada muerta en su domicilio de Seongsu-dong, al este de Seúl este domingo, según confirmó la Policía. Kim, de 24 años, era una de las actrices más prometedoras de Corea del Sur, pero su carrera se tambaleó tras un incidente por conducir ebria en 2022.

Al parecer, el cuerpo de la actriz fue descubierta de madrugada por un amigo con el que había quedado y que se extrañó de que no le respondiera, por lo que avisó a la Policía.

De momento no hay sospecha de que se trate de un crimen, pues tampoco hay señales de que se haya cometido un robo o asalto en el domicilio de la actriz. «No hemos encontrado ningún indicio de crimen hasta el momento, pero estamos investigando las circunstancias de la muerte», declaró un oficial de Policía a la agencia local surcoreana Yonhap.

La trayectoria de Kim Sae-ron en la industria del cine comenzó cuando era solo una niña, a los 9 años, y participando en películas como 'A Brand New Life' y 'The Man From Nowhere', con las que recibió buenas críticas. Fue cogiendo fama más tarde, protagonizando cintas como 'A Girl At My Door', 'Secret Healer', y 'Love Playlist', siendo esta última para Netflix.

Accidente y positivo por alcohol

Más tarde llegaría el papel que la convirtió en una estrella, de nuevo, de la mano de Netflix, 'Bloodhounds', la película con la que se ganó el cariño de los espectadores y con la que ganó popularidad. Kim Sae-ron ha tenido diferentes papeles a lo largo de su carrera en 19 serie y 12 películas, la última de ellas, 'Guitar man', aún pendiente de estreno.

En 2022, Kim Sae-ron fue detenida conduciendo bajo los efectos del alcohol tras provocar un accidente al chocar su coche contra una barandilla y un transformador. La actriz fue sentenciada a pagar una multa de 20 millones de wones (13.850 dólares).

