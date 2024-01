Muere a los 80 años el actor José Lifante, actor de reparto en 200 películas y series

Hizo de torero subido a un trapecio y la primera película de zombis que se rodó en España, 'No profanar el sueño de los muertos'. Comedias, películas históricas, westerns, suspense e incluso cine de denuncia social. Ningún género le fue ajeno a José Lifante, que falleció este martes a los 80 años tras ingresar por un trombo en el Hospital Clínico de Madrid, según comunicó AISGE, entidad de gestión de actores.

Le entrevistamos para nuestra #RevistaActúa: "He hecho todo lo que un actor pueda imaginar".

La web IMDB, que recoge filmografía de artistas, enumera más de 200 trabajos del actor barcelonés, hasta diez por año. Se puso por primera vez ante la cámara haciendo de gamberro en 'Juventud a la intemperie', de Ignacio F. Iquino, y se despidió en 2021 con un episodio de la serie 'Ana Tramel. El juego', protagonizada por Maribel Verdú.

«Yo me lo paso mejor que el protagonista», defendía Lifante, que aborrecía el cliché del secundario. Estuvo a las órdenes de Luis García Berlanga ('Patrimonio nacional'), Pilar Miró ('El perro del hortelano'), Juan Antonio Bardem ('El puente') y Terry Gilliam ('Las aventuras del barón Munchausen'). También apareció en series como 'Farmacia de guardia', 'Los ladrones van a la oficina', 'Los Serrano' y 'Cuéntame'. Dos de sus trabajos televisivos más recordados fueron en 'Aquí no hay quien viva', en la que interpretó a un exorcista en su primera temporada, y en 'La que se avecina', en la que dio vida al Coronel Pellicer, amante del padre de Amador.

Lifante tenía claro desde niño que quería ser actor. A los 14 años ya estaba matriculado en el Instituto del Teatro. «En mi trabajo nunca he soñado. Siempre he sido muy realista y me ha ido bien así», se felicitaba.