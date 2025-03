La estrella de 'Los vigilantes de la playa' Pamela Bach se suicida en su casa de Los Ángeles

Doménico Chiappe Madrid Viernes, 7 de marzo 2025, 08:32 | Actualizado 09:44h. Comenta Compartir

Una de las protagonistas de la serie 'Los vigilantes de la Playa', Pamela Bach, falleció a los 62 años. Su cuerpo fue encontrado en su casa, ubicada en Hollywood Hills, este miércoles. La actriz se suicidó, según confirmó la policía de Los Ángeles.

Su carrera comenzó en la década de los setenta y uno de sus papeles iniciales fue en la serie 'El coche fantástico', donde conoció al protagonista, David Hasselhoff, que luego sería actor y productor de 'Baywatch', como era el título original de 'Los vigilantes de la Playa', serie en la que Pamela Anderson y otras actrices y modelos saltaron a la fama. Participó también en la mítica 'Cheers' y en otras series dramáticas como 'The Young and the Restless'. que comenzó en 1972 y duró 50 temporadas, o la de ciencia ficción 'Viper', en los noventa.

A finales de los ochenta, Bach se casó con Hasselhoff, con el que tuvo dos hijas. El productor escribió un comunicado en el que decía que la «familia» estaba «profundamente triste con la noticia», y solicitaba respeto y privacidad.

Una de sus hijas publicó en Instagram una foto de sus padres en homenaje a una madre que «llenaba el mundo de hermosos momentos» cuando «sonreía». Bach tenía una nieta pequeña, informaron los diarios locales, como TMZ, a la que su agente, Sharon Kelly, declaró que la actriz «amaba muchísimo».

Temas

Series de Televisión