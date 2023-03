Zachary Levi: «Cuando ayudas a otros te conviertes en un pequeño héroe» Vuelve a meterse en la piel del adolescente Shazam y asegura que «donde quiera que me lleve el Universo DC, yo voy a estar contento»

Lo nuevo del Universo DC, la película '¡Shazam! La Furia de los Dioses' donde Zachary Levi regresa como el adolescente convertido en superhéroe Billy Batson, ya está en los cines. El director David F. Sandberg dirige una película que también está protagonizada por Helen Mirren, Lucy Liu y Rachel Zegler como las villanas Hijas de Atlas. El elenco incluye además a Asher Angel, Jack Dylan Grazer, Adam Brody, Ross Butler, Meagan Good y Djimon Hounsou. Han pasado tres años desde la última vez que vimos a nuestra Shazamily y el protagonista ya no es un niño de 14 años en un cuerpo de hombre, sino un adolescente de 18 buscando su identidad. Las travesuras de superhéroes de la familia Shazam terminan en los medios y las diosas Hijas de Atlas aparecen trayendo consigo la posible destrucción del mundo entero. Levi, de 42 años, admite que volver a interpretar al superhéroe Billy Batson/Shazam en esta superproducción es una gran oportunidad, y reconoce que espera con impaciencia el futuro del personaje bajo la dirección de los productores James Gunn y Peter Safran que trabajan en el reinicio del universo cinematográfico de DC sin haber confirmado el regreso de Shazam.

-¿Qué diría de esta secuela de Shazam?

-Que es incluso mejor que la primera, y eso que la primera fue realmente buena. El público va a disfrutar con la entrega de 'Shazam, La Furia de los Dioses' y, con suerte, acabaremos con esas voces que han estado menospreciando a un personaje que no es tan oscuro ni melancólico como han sido otros superhéroes de DC.

-Usted se ha mostrado muy activo en las redes defendiendo su personaje.

-Sí. Para mí era importante dejar las cosas claras con respecto a mi papel para ayudar a eliminar todas las bromas aleatorias y engañosas que siguen dando vueltas y vueltas a su alrededor. Creo que David F. Sandberg entiende a la perfección a los personajes y al público al que va dirigido. Para mí siempre es una gran oportunidad interpretar este papel y espero poder seguir haciéndolo durante mucho tiempo.

-¿Por qué lo defiende de ese modo? ¿Siente que el futuro está en peligro?

-No tengo idea de lo que va a pasar. Yo siento que estoy en una posición bastante buena para seguir, y espero que la película obtenga un gran resultado en la taquilla. Pero, independientemente de lo que suceda, yo me siento muy orgulloso del trabajo conseguido.

-¿Cómo se siente interpretando a un superhéroe?

-Siendo un héroe puedo decir que todo el mundo puede ser un héroe. Mi personaje utiliza su plataforma y los privilegios que tiene para manifestarse como un héroe, pero todos nosotros tenemos un poco de héroes. En la vida es importante reconocer nuestra capacidad para hacerle la vida más fácil a otra persona. Cuando ayudas o consigues hacer feliz a otros te conviertes en un pequeño héroe.

Vídeo.

-Diría que tener empatía puede convertirnos en superhéroes.

-Tendría cuidado con esa idea. Uno no puede buscar esa identidad, porque tu valor sólo se encuentra internamente y no externamente. Ir y ayudar a todo mundo no necesariamente te convierte en una buena persona o en una mejor persona que cualquier otra persona, pero creo que puede crear un efecto dominó que hará que el mundo en general sea un lugar mucho más agradable para vivir.

-Shazam es un personaje único porque literalmente es un niño, aunque en este filme alcanza los 18 años. ¿Cómo enfrentó su cambio de edad a la interpretación del personaje?

-Al principio tenía 14, ahora cumple 18. Es una brecha de cuatro años, pero ha dejado la etapa infantil para convertirse en un adolescente a punto de ser adulto. Eso le está marcando y he tratado de aprovechar esa ruptura personal para divertirme con la búsqueda de su madurez.

-En la primera película, Billy tiene muchas dudas sobre su madre. Y ahora enfrenta el miedo al abandono.

-Billy tiene miedo de perder a la familia. Como superhéroe y líder de la súper familia, se encuentra lleno de dudas mientras intenta mantener la cohesión de su grupo. La familia es la comunidad original, y creo que la comunidad es lo más importante, o ciertamente una de las cosas más importantes, en este mundo. Evolutivamente, solo sobrevivimos cuando nos tenemos unos a otros. Billy es un gran ejemplo de convivencia con su familia elegida, no su familia de nacimiento, sino su familia elegida. En esta cinta, trata de mantener a todos juntos y trabajar juntos.

-Hay muchas lagunas en el futuro de Universo DC, pero Shazam se asocia con la Liga de la Justicia. ¿Dónde le gustaría verlo continuar?

-Confío en que dentro de Universo DC encuentren la dirección correcta para todos los personajes, direcciones realmente geniales para todos ellos. No solo para Shazam y la Shazamilia, sino para cada uno de los personajes dentro de Universo DC. Se han hecho bastantes películas de DC que han hecho muy felices a algunos fans, pero no están aprovechando a todo el público potencial. Marvel ha sabido hacer eso: traer a la mesa a una mayor cantidad de gente a la que saciar. Donde quiera que me lleven, yo voy a estar contento.